Ученые объяснили, как травмы головы могут запускать болезнь Альцгеймера через вирус герпеса

Из прошлых научных работ известно о роли вирусов простого герпеса первого типа (HSV-1) и ветряной оспы (Varicella zoster) в развитии болезни Альцгеймера. Ученые также знают, что к этой патологии нередко ведут повторяющиеся травмы головы. Теперь исследователи впервые связали перечисленные факторы риска и экспериментально показали, как эти триггеры могут запускать цепную реакцию, способную вызывать нейродегенеративные изменения в мозге.

Новая статья, объясняющая механизм активации каскада патологических процессов, результатом которых становятся повреждение нейронов и деградация когнитивных функций, вышла в журнале Science Signaling.

С помощью 3D-модели, имитирующей ткани человеческого мозга, биоинженеры из Университета Тафтса (США) совместно со специалистами в области нейробиологии из Манчестерского университета (Великобритания) продемонстрировали, что сотрясения из-за ударов по голове способны «пробуждать» вирусы, «спящие» в организме у переболевших герпесом и ветрянкой. Их реактивация запускала воспаление в тканях и приводила к изменениям, наблюдаемым при болезни Альцгеймера, — образованию амилоидных бляшек и накоплению тау-белка.

Важно, что эксперимент указал и потенциальное направление для разработки новых методов лечения людей из группы риска. Многие патологические процессы в лабораторных моделях удалось предотвратить, заблокировав цитокин интерлейкин-1, который регулирует реакции воспаления и участвует в функциях иммунной системы.

По словам авторов новой статьи, понимание факторов риска деменции и болезни Альцгеймера, а также механизмов их развития необходимо, чтобы как можно раньше начать профилактику и лечение.

На фоне увеличения продолжительности жизни населения планеты случаи приобретенного слабоумия по всему миру нарастают. Ожидается, что к середине века их число превысит 100 миллионов, а к концу столетия, если динамика не изменится, перевалит за миллиард.

Ученые надеются, что их работа в дальнейшем приведет к созданию новых терапевтических методов, позволяющих защитить людей от нейродегенерации, в том числе тех, кто по роду своей деятельности может чаще получать травмы головы: например, спортсменов и военных.

Ранее австралийским исследователям с помощью лекарственного препарата ALPHA-003 удалось защитить клетки мозга от разрушения и остановить деменцию. Правда, пока только у животных.

Также недавно выяснилось, что таксисты и водители машин скорой помощи, чья работа часто требует анализа пространственной информации и решения навигационных задач, могут быть меньше подвержены смерти из-за болезни Альцгеймера.

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