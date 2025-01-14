Российские инженеры представили универсальную плату для радиосистем и автопилотирования

Специалисты РТУ МИРЭА разработали инновационную мезонинную плату для отладочной платформы, сочетающую в себе передовые технологии SDR, автопилота и интерфейсов связи. Это решение открывает новые горизонты в сфере радиоэлектроники, предлагая универсальную платформу для широкого спектра приложений — от беспилотных летательных аппаратов до промышленных систем управления.

В РТУ МИРЭА представили проект разработки мезонинной платы для отладочной платформы с использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), SDR-трансиверов и набора MEMS-датчиков. Эта разработка предназначена для создания универсальной платформы программно-определяемого радио (SDR) и системы автопилотирования. Проект был представлен на VIII научно-практической конференции «РАДИОИНФОКОМ — 2024».

«Мезонинная плата объединяет высокоскоростные интерфейсы, что обеспечивает надежную и помехоустойчивую передачу данных, – рассказал И. Красильников, студент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА. – Это особенно важно для задач SDR и точного измерения параметров движения. Платформа оснащена вторичным источником питания, который адаптирует напряжение для стабильной работы от автономного источника энергии».

Модульная архитектура мезонинной платы облегчает ее адаптацию к различным приложениям, начиная от беспилотных летательных аппаратов и заканчивая телекоммуникациями. Такой подход значительно повышает гибкость использования платформы в разнообразных отраслях.

Современная радиоэлектронная техника требует высокой степени гибкости и точности для эффективной работы в сложных и изменчивых условиях. Проект мезонинной платы, интегрированной с трансивером AD9361 и набором MEMS-датчиков для платформы на базе отладочной платы DE0-Nano с ПЛИС Altera Cyclone IV, нацелен на создание универсального и производительного решения для радиочастотной обработки и автономного управления.

Мезонинная плата отличается значительной гибкостью установки на различные объекты, включая летательные аппараты, где требуется поддержка навигационных функций. Ее потенциал заключается в обеспечении надежной высокоскоростной передачи данных, необходимой для точных систем управления и автономной навигации.

Универсальная платформа находит применение в широком спектре областей, таких как радионавигация, радиоэлектроника, управление промышленными системами и другими областями, где важны гибкость, надежность и возможность адаптации к специфическим условиям эксплуатации.

Проектируемая мезонинная плата совмещает функции SDR, автопилота и интерфейсов связи, что существенно расширяет спектр потенциальных применений. Среди них — беспилотные летательные аппараты, наземные и подводные роботы, промышленные системы управления. Платформу можно адаптировать под нужды различных секторов экономики, включая телекоммуникации, военную промышленность, агротехнический сектор и гражданскую авиацию.

Будущее проекта выглядит весьма перспективным. Платформа может стать основой для создания специализированных решений в области радиоэлектроники, навигации и связи. Возможные направления включают сети с автономным управлением, системы мониторинга и связи для удалённых объектов, системы защиты и наблюдения, исследования в области беспроводной связи и автоматизации. С развитием беспилотных и автономных технологий платформа имеет хорошие шансы занять значимое место на рынках робототехники и транспорта.

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