Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Козы различили эмоции в человеческом голосе
Международная группа ученых впервые показала, что козы способны отличить сердитый голос человека от радостного.
Различные исследования показали, что животные-компаньоны — собаки, кошки, лошади — воспринимают эмоциональные сигналы человека, а вот о домашнем скоте подобной информации было мало. Ученые из Городского университета Гонконга (Китай) и Рохамптонского (Великобритания) решили пролить больше света на этот вопрос и изучили реакцию коз на различный тон человеческого голоса. Исследование опубликовано в журнале Animal Behavior.
В эксперименте участвовали 27 одомашненных коз — 14 самцов и 13 самок. Животные относились к разным породам и имели разный возраст. Чтобы лучше изучить поведение коз, ученые построили для них специальный загон, разделенный на три секции. В одной из них установили оборудование — видеокамеру и динамик, которые накрыли маскировочной сеткой, чтобы испытуемые не могли определить источник звука. В той же секции находился ученый, который управлял оборудованием, отвернувшись от козы, на которую был направлен звук (чтобы у животного не возникло ощущения, что человек обращается к нему визуально).
Каждую козу оснастили датчиком измерения пульса и пропускали через секцию, где она слышала голоса из динамика в записи. Они принадлежали восьми людям, говорящим на английском языке. Голоса половины из них были знакомы козам, другие четыре — нет. Люди произносили фразу «Эй, иди сюда!». Эмоциональная окраска всякий раз была разной: динамик «говорил» то сердитыми голосами, то радостными.
Выяснилось, что 75 процентов испытуемых дольше смотрели в сторону источника голоса после изменения его тональности. По мнению ученых, это связно с тем, что животные уловили разницу в подаваемых им эмоциональных сигналах. Хотя это оказалось характерным не для всех коз — некоторые не продемонстрировали никакого изменения в поведении. Исследователи связали это с разными когнитивными способностями животных. Интересно, что при изменении тональности голоса, который слышали испытуемые, у них не менялся пульс и какие-то другие существенные физиологические показатели.
«Наше исследование дает первое доказательство того, что козы могут различать сигналы, закодированные в человеческом голосе, а именно — эмоциональную окраску. Эти выводы дополняют ограниченную литературу, которая свидетельствует о том, что домашний скот, как и животные-компаньоны, чувствительны к эмоциональным сигналам человека», — заявил один из авторов исследования Алан МакЭллиготт из Городского университета Гонконга.
Вероятно, такие способности развились у подобных животных благодаря тесному контакту с человеком на протяжении тысяч лет одомашнивания. Сердитый тон голоса вызывает у них страх, поскольку может предшествовать наказанию. Радостный голос, напротив, может восприниматься как успокаивающий. По словам авторов, их исследование поможет обратить внимание на тон голоса владельцев коз, что сделает жизнь этих милых существ благополучнее.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Ученые выявили пять случаев болезни Альцгеймера, возникших из-за заражения амилоидным белком в результате лечения десятилетиями ранее. Эти уникальные прецеденты помогут переосмыслить связь между прионными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Параллелизм эволюции
Вопросы читателей (ч. 9)
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
Как это работает: 3D-принтер
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии