Козы различили эмоции в человеческом голосе

Различные исследования показали, что животные-компаньоны — собаки, кошки, лошади — воспринимают эмоциональные сигналы человека, а вот о домашнем скоте подобной информации было мало. Ученые из Городского университета Гонконга (Китай) и Рохамптонского (Великобритания) решили пролить больше света на этот вопрос и изучили реакцию коз на различный тон человеческого голоса. Исследование опубликовано в журнале Animal Behavior.

В эксперименте участвовали 27 одомашненных коз — 14 самцов и 13 самок. Животные относились к разным породам и имели разный возраст. Чтобы лучше изучить поведение коз, ученые построили для них специальный загон, разделенный на три секции. В одной из них установили оборудование — видеокамеру и динамик, которые накрыли маскировочной сеткой, чтобы испытуемые не могли определить источник звука. В той же секции находился ученый, который управлял оборудованием, отвернувшись от козы, на которую был направлен звук (чтобы у животного не возникло ощущения, что человек обращается к нему визуально).

Каждую козу оснастили датчиком измерения пульса и пропускали через секцию, где она слышала голоса из динамика в записи. Они принадлежали восьми людям, говорящим на английском языке. Голоса половины из них были знакомы козам, другие четыре — нет. Люди произносили фразу «Эй, иди сюда!». Эмоциональная окраска всякий раз была разной: динамик «говорил» то сердитыми голосами, то радостными.

Выяснилось, что 75 процентов испытуемых дольше смотрели в сторону источника голоса после изменения его тональности. По мнению ученых, это связно с тем, что животные уловили разницу в подаваемых им эмоциональных сигналах. Хотя это оказалось характерным не для всех коз — некоторые не продемонстрировали никакого изменения в поведении. Исследователи связали это с разными когнитивными способностями животных. Интересно, что при изменении тональности голоса, который слышали испытуемые, у них не менялся пульс и какие-то другие существенные физиологические показатели.

Схема экспериментального вольера с козами / © www.sciencedirect.com

«Наше исследование дает первое доказательство того, что козы могут различать сигналы, закодированные в человеческом голосе, а именно — эмоциональную окраску. Эти выводы дополняют ограниченную литературу, которая свидетельствует о том, что домашний скот, как и животные-компаньоны, чувствительны к эмоциональным сигналам человека», — заявил один из авторов исследования Алан МакЭллиготт из Городского университета Гонконга.

Вероятно, такие способности развились у подобных животных благодаря тесному контакту с человеком на протяжении тысяч лет одомашнивания. Сердитый тон голоса вызывает у них страх, поскольку может предшествовать наказанию. Радостный голос, напротив, может восприниматься как успокаивающий. По словам авторов, их исследование поможет обратить внимание на тон голоса владельцев коз, что сделает жизнь этих милых существ благополучнее.

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