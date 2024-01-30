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Доисторическая бижутерия разделила граветтскую культуру
Французские археологи рассказали о том, как украшали себя жители Европы времен верхнего палеолита.
Археологи и антропологи из Университета Бордо (Франция) провели исследование, в котором сравнили внешний вид и технологию изготовления доисторических украшений. Свои выводы они изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.
Ученые выбрали для анализа личные украшения, найденные в основном в погребениях или на стоянках носителей граветтской культуры. Это археологическая культура кроманьонцев верхнего палеолита. Авторы работы считают (у других научных школ есть другие датировки), что она появилась в Европе 34 тысячи лет назад, сменив ориньякскую, а 10 тысяч лет спустя уступила место ранней солютрейской культуре.
Граветт, как и прочие ранние археологические культуры, обычно определяют по относительно сходному общему виду найденных на стоянках орудий. Генетические данные, ставшие доступными в последние годы, подтверждают близкое происхождение людей с этих стоянок.
Но авторы новой работы посчитали, что орудия труда или похожий геном не являются надежными маркерами одной культуры. По их мнению, большее значение имеют внешний вид, материал и методы изготовления личных украшений.
Самые ранние образцы личных украшений сделаны из морских раковин. Их нашли в Северо-Западной и Южной Африке и в Леванте и датируют периодом между 140 и 70 тысячами лет назад. Примерно 52 тысячи лет в Восточной Африке начали делать бусины из скорлупы страусиных яиц. Через 10 тысяч лет эта технология появилась на юге Черного континента.
Сорок пять тысяч лет назад личные украшения начали появляться в Европе. Постепенно они становились все разнообразнее: это относится как к внешнему виду, так и к материалу бусин. Их делали из костей, зубов, рогов, раковин, камней, янтаря и так далее.
В отличие от орудий труда, украшения не имеют очевидных функций выживания (хотя могут быть связаны с успехом воспроизводства). Не относятся напрямую к выживанию и фигурки палеолитических Венер, распространенные в то же время. Последние, скорее, имеют сакральное значение. А похожесть их форм ученые обычно объясняют древностью культа, появившегося в одном месте и позже ставшего популярным по всей Европе.
Личные украшения авторы работы назвали более надежными приметами отдельных культур. Они изготавливались не по единому образцу, а индивидуально, и, возможно, обозначали какие-то личные достижения человека: совершеннолетие, удачную охоту, создание семьи.
Исследователи разделили бусины, полученные из 112 погребальных комплексов или мест проживания носителей граветтской культуры, на 134 типа, выделив характерные черты для каждого. Потом они сравнили эти черты и пришли к выводу, что их можно разделить на девять групп.
Затем исследователи распределили эти группы по объектами, где их когда-то нашли, и обнаружили, что места с похожими украшениями географически сгруппированы. Ученые выявили девять отдельных групп. Жители самых восточных мест (Костёнковские стоянки на территории Воронежской области) предпочитали украшения из камня и зубов благородного оленя, а жители Северо-Западной Европы носили трубчатые раковины моллюсков.
На основании этих результатов авторы сделали вывод, что граветтский период не был единым монолитом, а включал в себя несколько культурно различных групп, каждая из которых придерживалась собственных традиций в изготовлении личных украшений. Они считают, что эти группы иногда пересекались.
Также ученые напомнили, что для некоторых объектов есть генетические данные — там находили останки кроманьонцев, пригодные для анализа. И близкое родство каких-то групп людей необязательно означало, что они носили одинаковые украшения.
Например, люди, проживавшие на территории современной Италии, имели общих предков, но одни украшали своих умерших раковинами каури, а другие клали в могилы рыбьи позвонки и бусины из слоновой кости. Напротив, на территории современных Франции и Бельгии люди с разным происхождением делали украшения.
Отметим, что подход авторов новой работы не бесспорен. Многие археологические культуры более позднего времени демонстрируют большое разнообразие украшений и их интенсивный импорт из далеких регионов. Французские ученые отметили импорт для ряда граветтских захоронений, но в силу неизбежной неполноты археологической летописи неочевидно, можно ли выявить все такие события. Если надежных средств отделения импорта от местного производства нет, то и дробление граветтской культуры на предлагаемые девять субкультур вызывает вопросы.
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