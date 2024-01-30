Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

Регулярная физическая активность важна для детского здоровья и развития, но многие современные дети двигаются меньше, чем рекомендуют педиатры. Прошлые исследования показывали, что появление собаки в семье помогает повысить активность ребенка. Однако долгосрочного анализа по поводу этой связи ранее не проводили. Теперь ученые на протяжении нескольких лет следили, как четвероногие питомцы влияют на двигательное поведение детей.

В новой работе, опубликованной в International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, специалисты из Университета Западной Австралии и научного центра Telethon Kids Institute проанализировали результаты программы PLAYCE с участием детей и их родителей. В ее рамках изучали, какие особенности воспитания, образования, семейного и социального окружения способствуют физической активности, здоровью и развитию дошкольников.

В выборку ученые включили 600 детей, данные о которых собирали в два этапа: в 2015-2018 годах, когда им исполнилось от двух до пяти лет, и в 2018-2021 годах, в возрасте пяти-семи лет.

Одним из критериев при отборе стало наличие в анкетах информации о присутствии или отсутствии собаки в семье. Четвероногих питомцев имели 204 из 600 детей (34 процента), а у 307 участников (51,2 процента) собаки не было ни на одном из этапов. Тех, у кого пес появился за время исследований (58 детей), а также потерявших любимца (31 ребенок) ученые выделили в отдельные группы.

О физической активности участников исследователи судили на основании опросов родителей и по данным акселерометров. Дети носили эти небольшие устройства на бедре в часы бодрствования на протяжении семи дней.

Анализ данных выявил скачок ежедневной физической активности у детей, чьи семьи завели собаку в период исследования. И наоборот, в семьях, потерявших питомца, активность детей резко падала. Оба эффекта были более выраженными у девочек.

В частности, после появления собаки у дошкольниц на 52 минуты в день увеличилась активность легкой интенсивности вроде медленной ходьбы и спокойных игр. В случае утраты питомца такая активность сокращалась на 62 минуты в день. Исследователи не зарегистрировали подобных колебаний у девочек в семьях с собаками и без.

Появление питомца положительно сказывалось и на неструктурированной физической активности детей (игры во дворе и прогулки, в том числе с собакой). У дошкольников обоих полов она увеличивалась примерно на семь раз в неделю. Когда собаку теряли, число эпизодов такой активности у девочек сокращались на 10, а у мальчиков — почти на восемь раз в неделю.

«Наши результаты показывают, что наличие собаки в семье может способствовать здоровому двигательному поведению детей и снижать краткосрочные и долгосрочные риски развития у них хронических заболеваний», — заявила ведущий автор исследования Эмма Адамс (Emma Adams).

Добавим, что это не первая работа ученых из Университета Западной Австралии о пользе домашних питомцев. Ранее другая команда исследователей из того же вуза выяснила, что эмоциональное состояние и социальные навыки детей в семьях с собаками гораздо лучше, чем у тех, кто растет без четвероногих друзей рядом.

Кроме того, японские ученые недавно установили, что присутствие в доме собак и кошек снизило риск развития пищевой аллергии у детей.

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