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1 час назад
Юлия Трепалина
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371

Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

4.6

Регулярная физическая активность важна для детского здоровья и развития, но многие современные дети двигаются меньше, чем рекомендуют педиатры. Прошлые исследования показывали, что появление собаки в семье помогает повысить активность ребенка. Однако долгосрочного анализа по поводу этой связи ранее не проводили. Теперь ученые на протяжении нескольких лет следили, как четвероногие питомцы влияют на двигательное поведение детей.

Психология
# дети
# домашние питомцы
# дошкольники
# развитие детей
# собаки
# физическая активность
девочка с собакой
© Getty Images

В новой работе, опубликованной в International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, специалисты из Университета Западной Австралии и научного центра Telethon Kids Institute проанализировали результаты программы PLAYCE с участием детей и их родителей. В ее рамках изучали, какие особенности воспитания, образования, семейного и социального окружения способствуют физической активности, здоровью и развитию дошкольников.

В выборку ученые включили 600 детей, данные о которых собирали в два этапа: в 2015-2018 годах, когда им исполнилось от двух до пяти лет, и в 2018-2021 годах, в возрасте пяти-семи лет.

Одним из критериев при отборе стало наличие в анкетах информации о присутствии или отсутствии собаки в семье. Четвероногих питомцев имели 204 из 600 детей (34 процента), а у 307 участников (51,2 процента) собаки не было ни на одном из этапов. Тех, у кого пес появился за время исследований (58 детей), а также потерявших любимца (31 ребенок) ученые выделили в отдельные группы.

О физической активности участников исследователи судили на основании опросов родителей и по данным акселерометров. Дети носили эти небольшие устройства на бедре в часы бодрствования на протяжении семи дней.

Анализ данных выявил скачок ежедневной физической активности у детей, чьи семьи завели собаку в период исследования. И наоборот, в семьях, потерявших питомца, активность детей резко падала. Оба эффекта были более выраженными у девочек.

В частности, после появления собаки у дошкольниц на 52 минуты в день увеличилась активность легкой интенсивности вроде медленной ходьбы и спокойных игр. В случае утраты питомца такая активность сокращалась на 62 минуты в день. Исследователи не зарегистрировали подобных колебаний у девочек в семьях с собаками и без.

Появление питомца положительно сказывалось и на неструктурированной физической активности детей (игры во дворе и прогулки, в том числе с собакой). У дошкольников обоих полов она увеличивалась примерно на семь раз в неделю. Когда собаку теряли, число эпизодов такой активности у девочек сокращались на 10, а у мальчиков — почти на восемь раз в неделю.

«Наши результаты показывают, что наличие собаки в семье может способствовать здоровому двигательному поведению детей и снижать краткосрочные и долгосрочные риски развития у них хронических заболеваний», — заявила ведущий автор исследования Эмма Адамс (Emma Adams).

Добавим, что это не первая работа ученых из Университета Западной Австралии о пользе домашних питомцев. Ранее другая команда исследователей из того же вуза выяснила, что эмоциональное состояние и социальные навыки детей в семьях с собаками гораздо лучше, чем у тех, кто растет без четвероногих друзей рядом.

Кроме того, японские ученые недавно установили, что присутствие в доме собак и кошек снизило риск развития пищевой аллергии у детей.

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Психология
# дети
# домашние питомцы
# дошкольники
# развитие детей
# собаки
# физическая активность
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Комментарии

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2 Комментария

Leonid Chernikov
Leonid Chernikov
42 минуты назад
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Возможно ли чтобы голая наука не использовала англицизмы там где можно прекрасно обходится и без них? Чем вам не нравится слово долгосрочной , долговременный зачем использовать лонгитюдного ? мало того что само слово не очень так и можно прекрасно обойтись без него. Да и вообще складывается впечатление что писала нейронная сеть..
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Олег О
12 минут назад
Leonid, согласен, звучит максимально "кринжово" )))

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30 минут назад
Sam, но расстояние - это и не пустота , т.к 1 метр (кубический) "пустоты" и 1 километр "пустоты" - очень разные по сути объекты. А "пустота", или "ничего" -

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Leonid Chernikov
42 минуты назад
Возможно ли чтобы голая наука не использовала англицизмы там где можно прекрасно обходится и без них? Чем вам не нравится слово долгосрочной ,

Собака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикамСобака в семье помогла девочкам больше, чем мальчикам

Kiridan
55 минут назад
Пардон, но "флопс в час" это дикая тавтология.

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Алексей Белый
58 минут назад
Андрей, тогда теоретически если бутылка с вакуумом, будет сделана из такого вещества, которое обладает сравнительно не большой массой, но при этом

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Дмитрий GF
59 минут назад
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aRTUR Ko
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Sam Dowson
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Gorkiy
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Gorkiy
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