Люди часто неверно понимают кошек

Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.

Вопрос о том, как люди расшифровывают кошачье поведение, уже не раз поднимали в научной литературе. Однако в прежних работах понимание человеком коммуникативных сигналов кошек не рассматривали комплексно, с учетом нескольких каналов (звукового и визуального).

Этологи (специалисты, изучающие поведение животных) из Университета Париж — Нантер взялись дополнить знания по теме общения человека с кошкой. В исследовании, которое опубликовал журнал Applied Animal Behaviour Science, они проанализировали, как люди воспринимают голосовые и визуальные коммуникативные сигналы усатых друзей.

В эксперименте, в котором участвовали 630 добровольцев, набранных с помощью социальных сетей, люди просматривали специально составленную подборку из 24 видеороликов с кошками в разных эмоциональных или поведенческих состояниях.

Четыре категории выражения эмоций/поведения кошек, рассмотренные французскими этологами: довольство (a), недовольство (b), хищническое поведение (c) и приставание (d) / © Charlotte de Mouzon et al.

Для исследования выбрали четыре категории выражения эмоций/поведения: удовлетворенность/довольство, неудовлетворенность/недовольство, приставание (с целью добиться еды или внимания) и хищническое поведение. Для каждой предусмотрели по шесть записей, причем треть роликов содержали видео и звук, треть — только изображение, а остальные — только звук.

Задачей участников было интерпретировать поведение животных и распределить записи по четырем категориям с помощью онлайн-опросника. Дополнительно добровольцам предложили еще два варианта ответа: «игровое поведение» и «не знаю». Также с помощью шкалы от одного до пяти люди оценивали интенсивность кошачьего поведения и его эмоциональную валентность, то есть положительную или отрицательную окраску.

В итоге выяснилось, что точнее всего (почти 92 процента верных ответов) люди распознавали эмоции кошек по роликам с видео и звуком. При прослушивании только вокализаций верными были 72,2 процента ответов, а при просмотре изображений без звука — 87,3 процента.

Также оказалось, что люди в основном правильно идентифицировали состояние довольства у кошек (более 90 процентов верных ответов). Чуть хуже угадывали приставание и хищническое поведение, а чаще всего ошибались при оценке недовольства. В этой категории верными были 71,6 процента ответов, то есть почти в 30 процентах случаев участники не смогли понять, что животному что-то не нравится.

Выражая свое состояние, кошки могут вилять хвостом из стороны в сторону либо высоко поднимать его в воздух, тереться о ноги, изгибаясь вокруг них, приседать, прижимать уши или расширять глаза. Не менее разнообразны звуковые сигналы, которые варьируются от мяуканья и мурлыканья до шипения, рычания и пронзительных воплей.

Шарлотта де Музон (Charlotte de Mouzon), ведущий автор исследования и эксперт по кошачьему поведению, не удивилась тому, что участники эксперимента хуже улавливали знаки неудовольствия у представителей Felis catus. По ее словам, людям просто хочется, чтобы домашние животные испытывали положительные эмоции, что и создает своего рода эффект «розовых очков».

Между тем даже мурчание, которое считают самым явным сигналом комфортного состояния у кошек, не всегда признак того, что им хорошо. Иногда животные могут мурлыкать, испытывая стресс или даже боль. По мнению зоопсихологов, в таких ситуациях это помогает им самоуспокоиться.

В заключении исследователи посоветовали владельцам кошек для лучшего понимания любимцев оценивать их поведение комплексно, с учетом визуальных и голосовых сигналов. Также для более гармоничных отношений с питомцем стоит внимательнее присматриваться к признакам недовольства у них.

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