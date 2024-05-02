  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 минут назад
Александр Березин
23

Ослабление магнитного поля планеты посчитали причиной первого взрыва биоразнообразия на Земле

5.2

Более полумиллиарда лет назад магнитное поле Земли по неизвестной причине ослабело в десятки раз и оставалось таким десятки миллионов лет.

Геология
# биология
# геология
# магнитное поле Земли
# эдиакарская биота
© University of Rochester, John Tarduno)

Международная группа ученых проанализировала образцы минералов из группы плагиоклазов, найденных в Бразилии, возрастом примерно 560-590 миллионов лет (перед кембрийским взрывом биоразнообразия). Сравнив их с аналогичными минералами других эпох, исследователи пришли к неожиданному выводу: в ту эпоху магнитное поле Земли было намного слабее, чем сегодня. Это, по мнению авторов работы, должно было серьезно повлиять на земную жизнь. Статья об этом опубликована в Communications Earth & Environment.

На современной Земле примерно половина все радиации блокируется магнитным полем, а остальная половина поглощается атмосферой. Это не значит, что магнитное поле абсолютно необходимо для земной жизни или наличия плотной атмосферы: скажем, на Титане, спутнике Сатурна, атмосфера вчетверо плотнее земной и за счет этого радиация на поверхности куда слабее, чем на поверхности Земли. И все же, в условиях именно земной атмосферы, без магнитного поля уровень естественного радиационного фона на нашей планете был бы примерно вдвое выше.

В этот раз ученые сравнивали параметры магнетизации кристаллов плагиоклазов возрастом от 591 до 565 миллионов лет. Сравнив их с аналогичными минералами из других эпох, они пришли к выводу, что на протяжении этих 26 миллионов лет земное магнитное поле было в среднем в 30 раз слабее, чем в наши дни. Исходя из этого они выдвинули достаточно экзотическую гипотезу: слабое магнитное поле могло привести к насыщению земной атмосферы кислородом, что способствовало образованию крупных многоклеточных животных эдиакарской фауны.

Конкретный механизм такого насыщения, по их мнению, сравнительно прост: водяной пар, присутствующий в атмосфере Земли, при ослабленном магнитном поле будет эффективнее расщепляться на кислород и водород. Первый легко улетучивается в космос, второй же, по мысли авторов, оставался на планете, заметно поднимая концентрацию кислорода здесь.

Ученые видят подтверждение своей гипотезы резкий скачок в количестве крупных многоклеточных в палеонтологической летописи между 575 и 565 миллионами лет. Как отметили исследователи, хотя мелкие аэробные организмы могут существовать даже при концентрации кислорода в сотню-другую раз ниже, чем сегодня, крупные многоклеточные в таких условиях будут серьезно страдать от дефицита кислорода. Особенно значительного из-за водного характера тогдашней жизни и того факта, что растворимость газов в воде той довольно теплой эпохи должна была быть ниже, чем сегодня.

Морское дно в период существования эдиакарской биоты в представлении художника  / © Wikimedia Commons

Сам факт обнаружения резкого падения силы магнитного поля Земли на целых 26 миллионов лет весьма значим. До сих пор у науки вообще не было понимания того, что у планет может быть столь длительное ослабление магнитного поля. Пока неясны теоретические механизмы, способные объяснить это событие. Если бы что-то подобное наблюдалось в наши дни, северные сияния систематически происходили даже на экваторе.

Но вот предположение о влиянии падения силы магнитного поля на первый взрыв биоразнообразия в истории Земли вызывают некоторые вопросы. Почему это случилось лишь около 575 миллионов лет назад, а не сразу после падения магнитного поля 591 миллион лет назад? Чего ждала биосфера 16 миллионов лет?

Неясно и то, каким образом расщепление водяного пара в стратосфере могло серьезно поднять концентрацию кислорода у поверхности Земли. Дело в том, что в норме стратосфера на нашей планете очень сухая: там очень мало водяного пара. Возможно, поэтому авторы не привели расчетов о том, какое количество кислорода могло образоваться за 26 миллионов лет слабого магнитного поля по преложенному ими механизму. Без таких расчетов гипотеза остается лишенной определенных количественных оснований.

В то же время нельзя исключать, что падение силы магнитного поля в 30 раз все же повлияло на биосферу. Теоретически это повышало уровень природного радиационного фона почти вдвое. Не исключено, что скорость мутаций или образования новых видов в подобных условиях существенно возросла. Но, чтобы понять насколько именно, нужны дополнительные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# биология
# геология
# магнитное поле Земли
# эдиакарская биота
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
02 Май
2150
Ключ к астрономии
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
03 Май
1150
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
03 Май
500
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Май
700
Агония «Народной Воли»: 1881-1886 годы
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
05 Май
1150
История и смыслы астрономических терминов
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
06 Май
Бесплатно
Воспоминая о жизни маршалов Отечественной войны
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Космос: научные исследования и творческое воображение
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Было-стало: устаревшие знания в медицине
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Сохранение научно-технического наследия в годы Великой Отечественной войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:06
Ольга Иванова

Ученые научились разлагать пластик, который ранее не подлежал вторичной переработке

Американские исследователи создали генномодифицированные бактерии, способные разлагать очень прочный пластик. В процессе использования материала микроорганизмы придают ему еще большую жесткость, а после того как он попадет на свалку, расщепят его в короткие сроки.

Hi-Tech
# бактерии
# ГМО-бактерии
# переработка пластика
# пластик
7 часов назад
УрФУ

Мелатонин повысил положительные эмоции у пожилых людей

Уральские ученые выяснили, что люди старшего возраста, принимающие пищу с достаточным содержанием мелатонина, имеют более высокую удовлетворенность жизнью и положительный эмоциональный фон. Кроме того, по словам исследователей, мелатонин снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний и, как следствие, улучшает качество жизни человека.

УрФУ
# #сон
# джетлаг
# мелатонин
# пожилые люди
# положительные эмоции
6 часов назад
Андрей

Биологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

Группа ученых проанализировала пищевые привычки шерстистых мамонтов, а также оценила количество биомассы в северных районах и выяснила, сколько таких гигантов смогла бы прокормить современная Северная Аляска.

Биология
# Аляска
# вымирание мамонтов
# мамонты
# мегафауна
# плейстоценовая фауна
27 апреля
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
29 апреля
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# короткометражки
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
29 апреля
Полина Меньшова

Психологи объяснили, как перестать терять ключи и другие предметы быта

Память устроена не так, как предполагают большинство людей исходя из субъективного опыта. Улучшить ее и перестать забывать о рутинных действиях помогут специальные техники, рассказали психологи из США в новой книге.

Психология
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
17 апреля
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ослабление магнитного поля планеты посчитали причиной первого взрыва биоразнообразия на Земле

    14 минут назад

  2. Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

    16 минут назад

  3. В МФТИ рассчитали влияние перегрузок на работу космических и авиационных антенн

    3 часа назад

  4. Ученые назвали породы собак, которых чаще всего кусают клещи

    3 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Муслим
7 минут назад
Не грузится нормально

«Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка«Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка

Иван Колупаев
15 минут назад
Александр, "это Бэтмен" (точнее batwing) сообщили специалисты в соцсети Х

У военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппаратУ военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппарат

J jj
46 минут назад
А почему "телята"-то? 🤔

Телят китов уличили в воровстве чужого молокаТелят китов уличили в воровстве чужого молока

Рафаэль Камашев
51 минута назад
Сергей Зимой очень подробно раскрывает вопрос продуктивности тундростепи. Высокая продуктивность её заключается в том, что биомасса многократно

Биологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной АляскеБиологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

Николай Ц.
1 час назад
Александр, о, спасибо, теперь понятно. "Брюки превращаются...". Непростое решение с неочевидным выигрышем. Но суть теперь ясна, можно оценивать.)Но на

У военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппаратУ военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппарат

Александр Березин
2 часа назад
Николай, речь об этом https://youtu.be/mMINVIp_U-k В такой концепции после выхода на определенную скорость самолет поворачивается, начиная лететь вперед

У военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппаратУ военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппарат

Николай Ц.
2 часа назад
"американский аппарат, выполненный по схеме «поворотное летающее крыло», который во время полета поворачивается боком для лучшей аэродинамики на

У военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппаратУ военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппарат

Виктор Ларионов
3 часа назад
Эх, Иосифа Виссарионовича на них нету: https://youtu.be/9PHODablL2E?si=hfgITqC6cbwplrao

Сильная засуха в Южной Африке привела к массовой гибели скота и урожаяСильная засуха в Южной Африке привела к массовой гибели скота и урожая

Ivan Davydenko
3 часа назад
Єто какие такие гендерно нейтральные? Деревянные над дыркой в земле?)

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Юлия Трепалина
3 часа назад
Думаю, ваш вопрос следует адресовать не мне, а авторам исследования

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Иван Колупаев
3 часа назад
Юлия, интересно почему на пляжах валяется столько женских прокладок в самых порой неожиданных местах. Проявляется тот же самый эффект "смешанных

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Николай Ц.
3 часа назад
Практически Эльбрус. С разницей в два метра.

В Чили открылась самая высокая астрономическая обсерватория в миреВ Чили открылась самая высокая астрономическая обсерватория в мире

Андрей Владимирович
3 часа назад
Вкусные были. Съели их. Что тут не понятно. Также как и динозавров. Это ведь очевидно, посмотрите на мир во круг. Человек уже определенные виды рыб

Биологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной АляскеБиологи подсчитали, сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, нынешнее руководство Израиля достаточно отмороженное чтобы ответить на серьезный ущерб еще более серьезным ущербом. Достаточно

Крупнейшая дроново-ракетная атака в истории завершилась. ИтогиКрупнейшая дроново-ракетная атака в истории завершилась. Итоги

Юлия Трепалина
4 часа назад
В статье дважды сказано, что самыми бактериально загрязненными были унисекс-уборные. В раздельных для мужчин и женщин туалетах уровень микробного

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Артем Каримов
4 часа назад
Прогресс требует жертв

Сотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отраслиСотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отрасли

Джонни Алекс
4 часа назад
Я так и не понял, почему гендерно нейтральные туалеты более грязные? В статье указано следующее: "В итоге самый высокий уровень микробного

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Александр Березин
4 часа назад
Слава, а вот если бы вы правильно процитировали новость, у вас не возникло бы это неверное ощущение. Но вы пропустили там одно важное слово -- отчего

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Слава Купер
4 часа назад
"Целесообразность возврата к общественным туалетам" как будто они у нас для равноправия. 🤣 Ощущение, что статью чат GPT писал.

Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязнымиГендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Александр Березин
5 часов назад
Иван, учитывая, что в Китае есть посадки лесов, а в России восстановление по сути ограничено естественным приростом -- это вполне логично. Но

Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить