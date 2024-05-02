Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ослабление магнитного поля планеты посчитали причиной первого взрыва биоразнообразия на Земле
Более полумиллиарда лет назад магнитное поле Земли по неизвестной причине ослабело в десятки раз и оставалось таким десятки миллионов лет.
Международная группа ученых проанализировала образцы минералов из группы плагиоклазов, найденных в Бразилии, возрастом примерно 560-590 миллионов лет (перед кембрийским взрывом биоразнообразия). Сравнив их с аналогичными минералами других эпох, исследователи пришли к неожиданному выводу: в ту эпоху магнитное поле Земли было намного слабее, чем сегодня. Это, по мнению авторов работы, должно было серьезно повлиять на земную жизнь. Статья об этом опубликована в Communications Earth & Environment.
На современной Земле примерно половина все радиации блокируется магнитным полем, а остальная половина поглощается атмосферой. Это не значит, что магнитное поле абсолютно необходимо для земной жизни или наличия плотной атмосферы: скажем, на Титане, спутнике Сатурна, атмосфера вчетверо плотнее земной и за счет этого радиация на поверхности куда слабее, чем на поверхности Земли. И все же, в условиях именно земной атмосферы, без магнитного поля уровень естественного радиационного фона на нашей планете был бы примерно вдвое выше.
В этот раз ученые сравнивали параметры магнетизации кристаллов плагиоклазов возрастом от 591 до 565 миллионов лет. Сравнив их с аналогичными минералами из других эпох, они пришли к выводу, что на протяжении этих 26 миллионов лет земное магнитное поле было в среднем в 30 раз слабее, чем в наши дни. Исходя из этого они выдвинули достаточно экзотическую гипотезу: слабое магнитное поле могло привести к насыщению земной атмосферы кислородом, что способствовало образованию крупных многоклеточных животных эдиакарской фауны.
Конкретный механизм такого насыщения, по их мнению, сравнительно прост: водяной пар, присутствующий в атмосфере Земли, при ослабленном магнитном поле будет эффективнее расщепляться на кислород и водород. Первый легко улетучивается в космос, второй же, по мысли авторов, оставался на планете, заметно поднимая концентрацию кислорода здесь.
Ученые видят подтверждение своей гипотезы резкий скачок в количестве крупных многоклеточных в палеонтологической летописи между 575 и 565 миллионами лет. Как отметили исследователи, хотя мелкие аэробные организмы могут существовать даже при концентрации кислорода в сотню-другую раз ниже, чем сегодня, крупные многоклеточные в таких условиях будут серьезно страдать от дефицита кислорода. Особенно значительного из-за водного характера тогдашней жизни и того факта, что растворимость газов в воде той довольно теплой эпохи должна была быть ниже, чем сегодня.
Сам факт обнаружения резкого падения силы магнитного поля Земли на целых 26 миллионов лет весьма значим. До сих пор у науки вообще не было понимания того, что у планет может быть столь длительное ослабление магнитного поля. Пока неясны теоретические механизмы, способные объяснить это событие. Если бы что-то подобное наблюдалось в наши дни, северные сияния систематически происходили даже на экваторе.
Но вот предположение о влиянии падения силы магнитного поля на первый взрыв биоразнообразия в истории Земли вызывают некоторые вопросы. Почему это случилось лишь около 575 миллионов лет назад, а не сразу после падения магнитного поля 591 миллион лет назад? Чего ждала биосфера 16 миллионов лет?
Неясно и то, каким образом расщепление водяного пара в стратосфере могло серьезно поднять концентрацию кислорода у поверхности Земли. Дело в том, что в норме стратосфера на нашей планете очень сухая: там очень мало водяного пара. Возможно, поэтому авторы не привели расчетов о том, какое количество кислорода могло образоваться за 26 миллионов лет слабого магнитного поля по преложенному ими механизму. Без таких расчетов гипотеза остается лишенной определенных количественных оснований.
В то же время нельзя исключать, что падение силы магнитного поля в 30 раз все же повлияло на биосферу. Теоретически это повышало уровень природного радиационного фона почти вдвое. Не исключено, что скорость мутаций или образования новых видов в подобных условиях существенно возросла. Но, чтобы понять насколько именно, нужны дополнительные исследования.
Американские исследователи создали генномодифицированные бактерии, способные разлагать очень прочный пластик. В процессе использования материала микроорганизмы придают ему еще большую жесткость, а после того как он попадет на свалку, расщепят его в короткие сроки.
Уральские ученые выяснили, что люди старшего возраста, принимающие пищу с достаточным содержанием мелатонина, имеют более высокую удовлетворенность жизнью и положительный эмоциональный фон. Кроме того, по словам исследователей, мелатонин снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний и, как следствие, улучшает качество жизни человека.
Группа ученых проанализировала пищевые привычки шерстистых мамонтов, а также оценила количество биомассы в северных районах и выяснила, сколько таких гигантов смогла бы прокормить современная Северная Аляска.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Память устроена не так, как предполагают большинство людей исходя из субъективного опыта. Улучшить ее и перестать забывать о рутинных действиях помогут специальные техники, рассказали психологи из США в новой книге.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Экспедиция «Андорры» (эпизод 1)
Лабораторные люди
Супергерои по соседству
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии