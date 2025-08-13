Тропические птицы не выдержали жары: за 45 лет исчезла треть популяций

Количество экстремально жарких дней в тропиках за последние 45 лет выросло в 10 раз — с трех до 30 в году. Столь стремительные изменения привели к сокращению численности тропических птиц на 25-38%, а у некоторых видов падение превысило 50%.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution, впервые четко отследили воздействие изменения климата на популяции тропических птиц. Чтобы отделить влияние климатических изменений от вырубки лесов для сельскохозяйственных нужд и урбанизации, международная исследовательская группа под руководством Максимилиана Коца (Maximilian Kotz) из Потсдамского института климатических изменений (Германия) и Барселонского центра суперкомпьютерных вычислений (Испания) применила инновационный подход, комбинирующий современные данные наблюдений за птицами по всему миру с климатическими моделями зависимости численности популяций от температуры, осадков и экстремальной жары.

Отделить эффекты климатических изменений от деятельности человека удалось, сравнив данные полевых наблюдений за птицами с 1950 по 2020 год (в основном из глобальных баз eBird, GBIF и национальных программ учета в разных странах, где есть данные об изменении численности видов) с гипотетическим сценарием без антропогенного изменения климата. Результаты показали, что за последние 45 лет в обширных участках нетронутых лесов Амазонии (Южная Америка) и Панамы (Центральная Америка) численность популяций пернатых снизилась на 25-38%.

В отличие от субтропических регионов, где прямое воздействие человека (утрата среды обитания из-за вырубки лесов) остается основной причиной сокращения популяций, в тропиках именно экстремальная жара оказалась доминирующим фактором. Начиная с 1980 года количество аномально жарких дней в тропиках выросло с трех до 30, что выходит за пределы адаптационных возможностей пернатых, которые эволюционно приспособлены к более стабильному климату. Рост температур за очень сжатые сроки вытеснил виды за пределы их естественной среды обитания.

«Это ошеломляющее сокращение. Птицы особенно уязвимы к обезвоживанию и тепловому стрессу. Экстремальная жара приводит к повышенной смертности, изменению поведения при размножении и низкой выживаемости потомства», — отметил Коц.

Хотя наибольшие потери зафиксированы в тропиках, результаты исследования показали, что сокращение численности птиц из-за жары наблюдается почти во всех регионах мира, поскольку изменение климата уже перестраивает экосистемы. Основной причиной сокращения популяций птиц в тропиках ученые назвали выбросы парниковых газов.

Новые результаты подчеркивают необходимость принятия срочных мер для защиты тропической фауны, включая сохранность экосистем и разработку новых подходов для адаптации видов к стремительно меняющемуся климату. К таким мерам относятся создание искусственных убежищ, переселение наиболее уязвимых видов в более прохладные регионы и разработка программ по разведению в неволе.

Отметим, однако, что разброс в оценках количества птиц традиционно достигает десятков раз даже у одной и той же научной группы. Поэтому надежных данных о численности пернатых на начало периода, затронутого в новом исследовании, не так много.

Любовь С. 238 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.