Вера в визиты инопланетян на Землю оказалась опасна для общества

Английский писатель Артур Кларк много размышлял о жизни за пределами Земли и говорил: «Существуют всего две вероятности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны». Действительно, осознавать, что, кроме нас, на космических просторах никого нет, страшно. Впрочем, мысль о том, что мы не одни, пугает не меньше. Но так думают не все. Результаты многочисленных опросов показали, что люди все чаще склоняются к вере в визиты инопланетных гостей на Землю. Это, по мнению ученых, становится серьезной проблемой для общества и науки.

Хотя времена «зеленых человечков» из культового сериала «Секретные материалы» давно прошли, множество людей верят в регулярные визиты инопланетян на нашу планету. Эта тема крайне популярна и не утихает на протяжении десятилетий, несмотря на развитие технологий и изменения в обществе.

Тони Миллиган из Королевского колледжа Лондона, автор исследования, принятого к публикации в журнале Proceedings of the International Astronomical Union, утверждает, что вера в инопланетных гостей — не причуда, а распространенная социальная проблема, которая «вышла из-под контроля».

«Парадоксально, что все больше и больше людей из всех слоев общества и стран верят в инопланетян, хотя доказательств их существования нет. Астрономические инструменты и технологии развиваются, позволяя нам увидеть и услышать то, о чем в прошлом можно было только мечтать. Космические миссии отправляются одна за другой, спутники заполняют орбиту, наш след за пределами Земли становится все больше. Не столкнуться с инопланетянами — если они действительно там есть — довольно сложно», — написал Миллиган.

Ученые десятилетиями говорят о том, что разумные формы жизни, вероятнее всего, обитают в других звездных системах. А вот в Солнечной системе, изученной вдоль и поперек, в лучшем случае можно встретить микроскопические формы жизни, не обладающие тем инопланетным очарованием, о котором все говорят. Тем не менее, чем больше у нас возможностей для освоения космоса, тем сильнее вера в то, что во Вселенной мы не одни.

Статистика, опубликованная Миллиганом, показала: пятая часть жителей Великобритании верит в существование инопланетян, а 7% считают, что видели НЛО. Для США показатели выше: если проанализировать период с 1996 по 2022 год, то число американцев, уверенных в визитах инопланетных гостей на Землю, выросло с 20% до 34%. Это увлечение, по мнению автора исследования, выходит из-под контроля и влияет на важные аспекты общественной жизни.

Например, политики все чаще вовлекаются в темы, связанные с инопланетянами. Дошло до того, что 68% американцев утверждают, будто их правительство знает о существовании инопланетян и скрывает это. Такое положение вещей, по мнению ученого, может оказать серьезное влияние на выбор политических партий.

Еще одной серьезной проблемой стал «информационный шум» о пришельцах и НЛО, который затмевает реальные достижения науки. Безусловно, ученые ищут жизнь за пределами Земли, но даже в самом ближайшем будущем нас едва ли ожидает контакт с инопланетной цивилизацией. Речь, как уже сказано выше, идет о микроскопических и бактериальных организмах.

«Шумиха вокруг НЛО может помешать научным сообщениям о возможности обнаружения внеземной микробной жизни. Астробиология — наука, занимающаяся подобными вопросами — располагает гораздо менее эффективной рекламной машиной, чем уфология», — отметил Миллиган.

На ютьюб-канале History, частично принадлежащем Disney, регулярно выходят передачи о «древних пришельцах». Сейчас идет 20-й сезон сериала, у канала 13,8 миллиона подписчиков. Для сравнения: у астробиологического канала NASA — 20 тысяч подписчиков, и то он с трудом завоевал популярность.

Таким образом, реальная наука оказывается в невыгодном положении по сравнению с развлекательными программами, авторы которых делают вид, что все основано на фактах. Истории о визитах инопланетян на нашу планету вовсе приводят к переписыванию истории и мифологии коренных народов, заменяя рассказы о небе и земле.

«Многие на полном серьезе считают вымышленную страну Ваканду из комиксов Marvel реальной древней цивилизацией. Если бы все это оставалось в рамках развлекательной литературы, проблем бы не было. Но это не так: чрезмерное увлечение современного общества инопланетными визитами — действительно серьезная проблема», — подытожил автор научной работы.

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