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39 минут назад
Любовь Соковикова
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Вера в визиты инопланетян на Землю оказалась опасна для общества

Английский писатель Артур Кларк много размышлял о жизни за пределами Земли и говорил: «Существуют всего две вероятности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны». Действительно, осознавать, что, кроме нас, на космических просторах никого нет, страшно. Впрочем, мысль о том, что мы не одни, пугает не меньше. Но так думают не все. Результаты многочисленных опросов показали, что люди все чаще склоняются к вере в визиты инопланетных гостей на Землю. Это, по мнению ученых, становится серьезной проблемой для общества и науки.

Астрономия
# инопланетная жизнь
# космос
# НЛО
# планеты
Люди во всем мире верят в инопланетяне визиты и похищения / © theweek.com

Хотя времена «зеленых человечков» из культового сериала «Секретные материалы» давно прошли, множество людей верят в регулярные визиты инопланетян на нашу планету. Эта тема крайне популярна и не утихает на протяжении десятилетий, несмотря на развитие технологий и изменения в обществе.

Тони Миллиган из Королевского колледжа Лондона, автор исследования, принятого к публикации в журнале Proceedings of the International Astronomical Union, утверждает, что вера в инопланетных гостей — не причуда, а распространенная социальная проблема, которая «вышла из-под контроля».

«Парадоксально, что все больше и больше людей из всех слоев общества и стран верят в инопланетян, хотя доказательств их существования нет. Астрономические инструменты и технологии развиваются, позволяя нам увидеть и услышать то, о чем в прошлом можно было только мечтать. Космические миссии отправляются одна за другой, спутники заполняют орбиту, наш след за пределами Земли становится все больше. Не столкнуться с инопланетянами — если они действительно там есть — довольно сложно», — написал Миллиган.

Ученые десятилетиями говорят о том, что разумные формы жизни, вероятнее всего, обитают в других звездных системах. А вот в Солнечной системе, изученной вдоль и поперек, в лучшем случае можно встретить микроскопические формы жизни, не обладающие тем инопланетным очарованием, о котором все говорят. Тем не менее, чем больше у нас возможностей для освоения космоса, тем сильнее вера в то, что во Вселенной мы не одни.

Статистика, опубликованная Миллиганом, показала: пятая часть жителей Великобритании верит в существование инопланетян, а 7% считают, что видели НЛО. Для США показатели выше: если проанализировать период с 1996 по 2022 год, то число американцев, уверенных в визитах инопланетных гостей на Землю, выросло с 20% до 34%. Это увлечение, по мнению автора исследования, выходит из-под контроля и влияет на важные аспекты общественной жизни.

Например, политики все чаще вовлекаются в темы, связанные с инопланетянами. Дошло до того, что 68% американцев утверждают, будто их правительство знает о существовании инопланетян и скрывает это. Такое положение вещей, по мнению ученого, может оказать серьезное влияние на выбор политических партий.

Еще одной серьезной проблемой стал «информационный шум» о пришельцах и НЛО, который затмевает реальные достижения науки. Безусловно, ученые ищут жизнь за пределами Земли, но даже в самом ближайшем будущем нас едва ли ожидает контакт с инопланетной цивилизацией. Речь, как уже сказано выше, идет о микроскопических и бактериальных организмах.

«Шумиха вокруг НЛО может помешать научным сообщениям о возможности обнаружения внеземной микробной жизни. Астробиология — наука, занимающаяся подобными вопросами — располагает гораздо менее эффективной рекламной машиной, чем уфология», — отметил Миллиган.

На ютьюб-канале History, частично принадлежащем Disney, регулярно выходят передачи о «древних пришельцах». Сейчас идет 20-й сезон сериала, у канала 13,8 миллиона подписчиков. Для сравнения: у астробиологического канала NASA — 20 тысяч подписчиков, и то он с трудом завоевал популярность.

Таким образом, реальная наука оказывается в невыгодном положении по сравнению с развлекательными программами, авторы которых делают вид, что все основано на фактах. Истории о визитах инопланетян на нашу планету вовсе приводят к переписыванию истории и мифологии коренных народов, заменяя рассказы о небе и земле.

«Многие на полном серьезе считают вымышленную страну Ваканду из комиксов Marvel реальной древней цивилизацией. Если бы все это оставалось в рамках развлекательной литературы, проблем бы не было. Но это не так: чрезмерное увлечение современного общества инопланетными визитами — действительно серьезная проблема», — подытожил автор научной работы.

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Астрономия
# инопланетная жизнь
# космос
# НЛО
# планеты
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Комментарии

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2 Комментария
Tony Outis
Tony Outis
5 минут назад
-
0
+
А вера в бога не опасна для общества? Переписывание истории... ой, а чё так нельзя было? Короче, тезис вреда высосан из пальца.
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0
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Иван Колупаев
Иван Колупаев
28 минут назад
-
1
+
Тезис о "солнечной системе изученной вдоль и поперек" довольно смешной. Учитывая что даже лунный грунт ученые получили лишь в нескольких точках и отчаянно жалуются на недостаток данных. К примеру для подтверждения или опровержения гипотез о происхождении Луны.
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Марат Назмутдинов
5 минут назад
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Иван Колупаев
28 минут назад
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Вера в визиты инопланетян на Землю оказалась опасна для обществаВера в визиты инопланетян на Землю оказалась опасна для общества

pontiyleontiy
36 минут назад
"Археологи нашли могилу волшебника Мерлина" "Конечно, невозможно однозначно подтвердить, действительно ли это последнее пристанище наставника

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Иван Колупаев
59 минут назад
Max, ну хорошо, а могила (мощи) Ильи из Мурома? тоже для "чудаков и туристас" или это другое? 😉 Твен так-то много чего написал - у него и бог выглядит

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Max Power
1 час назад
Для меня лично Мерлин навсегда в образе придурка, созданного Марком Твеном) в чем польза его могилы? Паломничество чудаков и туристос организовать

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Vlad Ok
1 час назад
Говард, вот так и побираемся которую сотню лет... то варягов на царство то древних хохлов то заманить калачом какого нить иностранца )))

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Марат Назмутдинов
1 час назад
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