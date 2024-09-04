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8 минут назад
ПНИПУ
9

В Перми нашли способ снизить риск возникновения ДТП

4.4

Один из важнейших показателей безопасности при вождении транспорта — сцепление шин с дорогой. Оно обеспечивает эффективное торможение, предотвращает пробуксовку и заносы, улучшает управляемость автомобиля. На сцепление влияют неровности дорожного покрытия — показатель макрошероховатости, для которого существуют определенные нормы. Однако согласно исследованиям, этот параметр не учитывается в переходных зонах деформационных швов, которые соединяют мосты с дорогой. Ученые Пермского Политеха изучили и разработали технические рекомендации для таких участков. Это повысит безопасность на дорогах и снизит риски возникновения ДТП.

ПНИПУ
# аварии
# автодороги
# автомобиль
# ДТП
# шины
В Пермском Политехе нашли способ снизить риск возникновения ДТП / © Леонид Янковский, пресс-служба ПНИПУ

Статья опубликована в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Деформационные швы автодорожных мостовых сооружений — это элементы конструкции, которые компенсируют перемещение компонентов моста и увеличивают срок его службы. Швы по структуре отличаются от обычного дорожного покрытия наличием специального углубления, которое позволяет им расширяться или сужаться при изменении температуры или других внешних воздействий. Это помогает предотвратить разрушение дорожного полотна и образование трещин.

Шов соединяется с обычным дорожным покрытием переходной зоной с повышенными показателями глубины впадин, разности высот выступов и длин между ними. Текстура макрошероховатости зоны при эксплуатации влияет на ее способность к истиранию, увеличение шума при проезде транспортных средств, вероятность появления деформаций и так далее.

«При проведении строительного контроля установлено, что значительная часть переходных зон деформационных швов мостовых сооружений не имеет макрошероховатой текстуры, что считается нарушением требований безопасности дорожного движения по показателю коэффициента сцепления. Это ведет к серьезным рискам возникновения ДТП», – комментирует Андрей Кочетков, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ.

Ученые Пермского Политеха предложили учитывать при строительстве дорог это показатель в переходной зоне деформационных швов. На основе исследований они разработали проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Макрошероховатость дорожных покрытий. Технические требования».

«Мы выделили четыре классификации: редко-, слабо-, средне- и плотношерховатые поверхности. Для каждой из них необходим раздельный учет показателей текстуры. Стоит рассматривать отдельно задачи безопасности дорожного движения (связь с коэффициентом сцепления) и проверки соответствия требованиям существующего технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Рекомендуем применять современные оптические средства измерения показателей макрошероховатости дорожных покрытий, в том числе на основе 3D- и цифрового моделирования», – поясняет Леонид Янковский, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ.

Разработанный проект ГОСТ Р Ученых Пермского Политеха способствует более точному соблюдению коэффициента сцепления. Это обеспечит надежность дорожного покрытия и снизит происшествия на дорогах. 

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# аварии
# автодороги
# автомобиль
# ДТП
# шины
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