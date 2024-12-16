  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
Елизавета Александрова
333

Технологии ядерного синтеза подскажут астрономам, где искать внеземные цивилизации

4.9

По спектру света, отраженного от поверхности планеты и проходящего через ее атмосферу, астрономы давно умеют определять, какие вещества на этой планете есть: у каждого химического элемента свой уникальный спектральный «отпечаток пальцев». Ученые пришли к выводу, что благодаря этому можно распознать на далеком мире неестественный химический состав среды — результат деятельности технологически развитой внеземной цивилизации, в том числе умеющей управлять термоядерным синтезом.

Астрономия
# внеземной разум
# внеземные цивилизации
# космос
# управляемый термоядерный синтез
# шкала Кардашева
Комплекс радиотелескопов Very Large Array
Комплекс радиотелескопов Very Large Array / © Wikipedia / Автор: Татьяна Соловьёва

На примере нашей собственной цивилизации становится понятно, что рост потребности в энергии неизбежно сопутствует прогрессу, и того же самого можно ожидать от гипотетического внеземного разумного сообщества. Стоит вспомнить об известной по всему миру шкале развития цивилизаций, которую создал советский астрофизик Николай Кардашев: в ней уровень развития зависит от степени освоения энергоресурсов. Мы на шкале Кардашева даже не на самой нижней, первой, ступени: чтобы на ней оказаться, нужно научиться полностью использовать энергию своей планеты. Второй уровень — использование всей энергии своей звезды, третий — освоение галактики.

Одной из важнейших технологий будущего человечества считают способность управлять процессом, который происходит внутри звезд, — термоядерным синтезом, то есть образованием более тяжелых атомных ядер из более легких, при котором выделяется огромная энергия.

Астрофизики из университетов Вашингтона и Аризоны (США) в недавней статье, которая доступна на сервере препринтов Корнеллского университета, подчеркнули, что самым перспективным считается управляемое ядерное горение дейтерия — тяжелой разновидности водорода, которая от обычного отличается наличием в ядре «лишнего веса» в виде нейтрона. В Мировом океане этот изотоп содержится в сравнительно мизерных количествах — 0,0115 процента от всего водорода на Земле, — но на практике это означает миллиарды тонн пока еще неиспользуемого ресурса.

Ученые рассказали, что успешно определяют соотношение дейтерия и обычного водорода в космосе по тому, как эти химические элементы отражают свет: в спектре видна разница. Благодаря этому количество дейтерия измерили в том числе в марсианской и венерианской атмосферах, на полностью покрытом льдом спутнике Сатурна Энцеладе, на кометах Галлея, Хейла — Боппа, Чурюмова — Герасименко. Оказалось, вся эта внеземная вода гораздо богаче тяжелым водородом, чем наша. В межзвездной среде дейтерия мизерные количества.

По расчетам астрономов, в случае активного использования управляемого термоядерного синтеза с участием дейтерия его количество на планете станет еще меньше, чем в межзвездной среде, и именно это может считаться серьезным основанием подозревать наличие на этой планете технологически развитой цивилизации. При этом такой опознавательный знак будет сохраняться сотни миллионов и даже целые миллиарды лет после исчезновения самой гипотетической цивилизации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# внеземной разум
# внеземные цивилизации
# космос
# управляемый термоядерный синтез
# шкала Кардашева
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Археологические хроники исчезнувшего города
Русское географическое общество
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Информатика: устройство компьютера
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Что общего у мостов и стадионов: беседа об эволюции конструкций
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Человек на высоте: как прямохождение изменило нашу жизнь
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
События в мировой и российской космонавтике: итоги 2024 года
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Дек
700
Неврология: мозг
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
550
Открытие сверхновых звезд
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Откуда пришел Дед Мороз? Куда бежит пасхальный кролик?
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Как составить карту головного мозга и зачем она нужна
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 часов назад
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
Вчера, 19:33
Любовь

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Своеобразную «шпаргалку» внутри клеток, объясняющую как перевести набор нуклеотидов («букв») в ДНК или РНК в последовательность аминокислот («деталей»), из которых состоят белки, называют генетическим кодом. Его устройство одинаково почти у всех организмов на Земле, однако ученые до сих пор спорят о времени его происхождения и постепенных изменениях. Теперь, проанализировав фрагменты белковой цепи этой древней генетической «шпаргалки», исследователи пересмотрели устоявшиеся представления о ее происхождении.

Биология
# аминокислоты
# белки
# генетический код
# ДНК
# общий предок
# организмы
# РНК
Позавчера, 14:43
Елизавета Александрова

За необычной вспышкой в космосе могла скрываться долгожданная черная дыра средней массы

Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.

Астрономия
# карликовая галактика
# космос
# приливное разрушение звезд
# черная дыра
# черная дыра средней массы
# черные дыры промежуточной массы
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
13 декабря
Елизавета Александрова

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# планеты-гиганты
# Солнечная система
Позавчера, 14:43
Елизавета Александрова

За необычной вспышкой в космосе могла скрываться долгожданная черная дыра средней массы

Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.

Астрономия
# карликовая галактика
# космос
# приливное разрушение звезд
# черная дыра
# черная дыра средней массы
# черные дыры промежуточной массы
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Медики проверили согревающий и веселящий эффект глинтвейна с алкоголем и без

    1 час назад

  2. Нейротехнологии помогут подобрать специалистов для работы в Арктике

    2 часа назад

  3. В «Росатоме» рассказали о десяти прорывных разработках уходящего года

    2 часа назад

  4. Долговечность 3D-изделий улучшат

    3 часа назад
Выбор редакции

Как ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на Вселенную

Вчера, 16:54

Последние комментарии

Сергей Петровский
2 минуты назад
И., бздит твой хозяин путен. И всегда бздел, ссыкливая крыса

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

ivan kashirin
6 минут назад
Статья Полнейший Бред! Этот сай работает по схеме (клика) типо нажатия ,а что написали п0xyi.лишь бы нажали прочитали и подняли градус! Черти

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Сергей Аверкиев
14 минут назад
Какой-то программист, точнее, дебил, неправильно написал алгоритм, но не, это оно само упало.

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Алексей Гунько
30 минут назад
Михаил, ставлю рубль, что построят.

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Роман Рябчук
1 час назад
Михаил, почему сразу распил? Кто у кого хочет украсть деньги? Это королевство. Просто король решил это строить. Какая у него мотивация и построят ли,

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Иван Колупаев
2 часа назад
Nella, так не надо действовать стереотипно и никто вас не заподозрит. А вы еще и нахамить умудрились с обидки. Похоже у вас проблемы не только с

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Kompot TV
2 часа назад
Был у меня телевизор.сгорел.был тостер как то тоже сгорел.ну я думал это со временем иногда так бывает.а оно вот что! - они суицидники!. Не хочу

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Михаил Невский
2 часа назад
Распил, хотя какую то часть построят. Ставлю миллион долларов что все 192 км или сколько он там к 2030 не построят :)

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Nella Bearnight
2 часа назад
И., ну ты точно тупее бота, если стереотипами мыслишь.

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Nella Bearnight
2 часа назад
Господи. У ИИ нет чувств. Это просто копирка того, что в него вложили. Они не умеют по-настоящему анализировать. Нейросеть, "делающая" картинки, не

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Денис Погорелов
3 часа назад
Кирсанова хайпует. )

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Иван Колупаев
3 часа назад
Глупая инфографика. В лидерах оказались и Нидерланды с Австрией и Ирак с Руандой. Хоть очевидно люди там "не перерабатывают" совершенно по разным

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Илья Светланов
3 часа назад
Сижу читаю находясь на работе зарплата 40тыс при полном месяце ,а если праздники то ещё меньше, больничный не оплачивается (Калининград) ты тупо

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Илья Кучеров
4 часа назад
Сапаргали, я думаю , что это даже и не пол шага . Землян тормозит максимальная скорость истечения топлива ( по К. Э . Циолковскому) , его количество в

SpaceX показала прожиг двигателей мощнейшей ракетыSpaceX показала прожиг двигателей мощнейшей ракеты

Всеволод Папшев
5 часов назад
Хватит уже носиться с этим сознанием. Это всего лишь продукт жизнедеятельности человека, а так же с так называемой жизнью. Нужно познавать Бытие в

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Андрей Казанцев
5 часов назад
Картинка хорошо показывает как все можно и нужно исправить — именно энергия облаков по технологии АэроГЭС и есть путь к спасению климата. См.

Информация о прошлом климате тает вместе со льдомИнформация о прошлом климате тает вместе со льдом

Dmitriy Lobanov
5 часов назад
Юрий, кучно пошли)

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системыНеизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

James Turbo
5 часов назад
Игорь, ничего, вот станем северной кореей, будем вообще работать пока не сдохнем

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Иван Чернобров
6 часов назад
в психушку интернет провели.))

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системыНеизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

Boris Safonov
6 часов назад
Ребят низкая орбита не резиновая. Синдром Кесслера никто не отменял.

В погоне за SpaceX: китайские многоразовые ракеты готовятся к первым полетамВ погоне за SpaceX: китайские многоразовые ракеты готовятся к первым полетам

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно