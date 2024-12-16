Технологии ядерного синтеза подскажут астрономам, где искать внеземные цивилизации

По спектру света, отраженного от поверхности планеты и проходящего через ее атмосферу, астрономы давно умеют определять, какие вещества на этой планете есть: у каждого химического элемента свой уникальный спектральный «отпечаток пальцев». Ученые пришли к выводу, что благодаря этому можно распознать на далеком мире неестественный химический состав среды — результат деятельности технологически развитой внеземной цивилизации, в том числе умеющей управлять термоядерным синтезом.

На примере нашей собственной цивилизации становится понятно, что рост потребности в энергии неизбежно сопутствует прогрессу, и того же самого можно ожидать от гипотетического внеземного разумного сообщества. Стоит вспомнить об известной по всему миру шкале развития цивилизаций, которую создал советский астрофизик Николай Кардашев: в ней уровень развития зависит от степени освоения энергоресурсов. Мы на шкале Кардашева даже не на самой нижней, первой, ступени: чтобы на ней оказаться, нужно научиться полностью использовать энергию своей планеты. Второй уровень — использование всей энергии своей звезды, третий — освоение галактики.

Одной из важнейших технологий будущего человечества считают способность управлять процессом, который происходит внутри звезд, — термоядерным синтезом, то есть образованием более тяжелых атомных ядер из более легких, при котором выделяется огромная энергия.

Астрофизики из университетов Вашингтона и Аризоны (США) в недавней статье, которая доступна на сервере препринтов Корнеллского университета, подчеркнули, что самым перспективным считается управляемое ядерное горение дейтерия — тяжелой разновидности водорода, которая от обычного отличается наличием в ядре «лишнего веса» в виде нейтрона. В Мировом океане этот изотоп содержится в сравнительно мизерных количествах — 0,0115 процента от всего водорода на Земле, — но на практике это означает миллиарды тонн пока еще неиспользуемого ресурса.

Ученые рассказали, что успешно определяют соотношение дейтерия и обычного водорода в космосе по тому, как эти химические элементы отражают свет: в спектре видна разница. Благодаря этому количество дейтерия измерили в том числе в марсианской и венерианской атмосферах, на полностью покрытом льдом спутнике Сатурна Энцеладе, на кометах Галлея, Хейла — Боппа, Чурюмова — Герасименко. Оказалось, вся эта внеземная вода гораздо богаче тяжелым водородом, чем наша. В межзвездной среде дейтерия мизерные количества.

По расчетам астрономов, в случае активного использования управляемого термоядерного синтеза с участием дейтерия его количество на планете станет еще меньше, чем в межзвездной среде, и именно это может считаться серьезным основанием подозревать наличие на этой планете технологически развитой цивилизации. При этом такой опознавательный знак будет сохраняться сотни миллионов и даже целые миллиарды лет после исчезновения самой гипотетической цивилизации.

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