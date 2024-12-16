Изучена связь между психологическим благополучием и жизнестойкостью приемных матерей

Одна из ключевых характеристик успешной личности — жизнестойкость — это не просто навык, а позитивный настрой, который помогает уверенно справляться с трудностями. Ученые из МГППУ изучили связь между жизнестойкостью и психологическим благополучием приемных матерей, чтобы выявить факторы риска для их психологического состояния и разработать стратегии поддержки

Исследователи МГППУ Анастасия Зайцева и Мария Егорова изучили связь между психологическим благополучием и жизнестойкостью замещающих матерей в контексте их отношения к приемным детям. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Социальные науки и детство».

Психологическое благополучие стало одной из центральных тем в современной психологии, так как оно отражает общее состояние психического здоровья и качество жизни человека. Важным аспектом этого понятия является способность преодолевать психологические барьеры. Также необходимо учитывать, что с трудностями людям помогает справляться жизнестойкость, которая служит основой для личного роста и адаптации к изменениям.

В контексте замещающего родительства жизнестойкость становится особенно важной, так как замещающие родители сталкиваются с уникальными вызовами. Им необходимо сохранять внутреннее равновесие и справляться со стрессами, связанными с воспитанием приемных детей. Это включает в себя необходимость адаптироваться к новой социальной роли, решать эмоциональные и поведенческие проблемы детей и обеспечивать стабильные условия для их развития.

Целью исследования стало изучение взаимосвязи между психологическим благополучием и жизнестойкостью. Так ученые хотели понять, как психологическое состояние матерей влияет на их способность справляться с вызовами, связанными с воспитанием приемных детей. Чтобы выяснить это, исследователи МГППУ использовали несколько методик: «Тест жизнестойкости» С. Мадди, «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, а также опросники для диагностики родительского отношения и личностной готовности к переменам. В исследовании приняло участие 48 замещающих матерей, средний возраст которых составил 40 лет.

Результаты исследования подтвердили гипотезу о наличии связи между психологическим благополучием и жизнестойкостью у замещающих матерей. Выяснилось, что высокий уровень психологического благополучия способствует получению удовольствия от воспитания приемного ребенка. Также установлено, что жизнестойкость матерей зависит от их способности справляться со стрессами и готовности к самореализации. В частности, активное участие в воспитании ребенка способствует более демократичным отношениям и творческим подходам к решению проблем.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность поддержки замещающих матерей в развитии их жизнестойкости и психологического благополучия, что может способствовать более успешному воспитанию приемных детей и улучшению качества жизни всей семьи.

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МГППУ 78 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.