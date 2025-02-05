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12 минут назад
Елизавета Александрова
15

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

4.9

Мы открыли уже тысячи экзопланет, и в целом все эти миры пока только разочаровывают искателей внеземных цивилизаций: нигде не прослеживается ни вредных промышленных выбросов в атмосферу, ни городских огней, ни космических станций. Недавно этот вопрос решили рассмотреть с «обратной» стороны: смогли бы внеземные астрономы заметить признаки разумной цивилизации на Земле? Оказалось, дальше всех оповещала Вселенную о человечестве обсерватория «Аресибо».

Астрономия
# Seti
# внеземные цивилизации
# Земля из космоса
# космос
Один из телескопов Паранальской обсерватории в Чили
Один из телескопов Паранальской обсерватории в Чили / © hernanstocke.com/ESO

В созвездии Геркулес, в нескольких сотнях световых лет от нас, есть звезда 1SWASP-J161732.90+242119.0. Перед ней примерно каждые 35 часов проходит объект размером с Юпитер, но с совершенно ничтожной массой. Из списка кандидатов в экзопланеты его однозначно исключили, потому что при таком «весе» он планетой считаться не может. Есть мнение, что по этому поводу остается предположить только одно: это огромная астроинженерная конструкция. Существуют и другие примеры подобных подозрений: можно вспомнить внезапное «реактивное» ускорение беспрецедентно продолговатого межзвездного объекта Оумуамуа.

Все это рождает два больших вопроса: можем ли мы вообще распознать в космосе другую технологически развитую цивилизацию и может ли она распознать нас? Недавно команда астрономов из США решила рассмотреть второй вопрос, а свои ответы изложила в статье для издания The Astronomical Journal. По итогам расчетов удалось подсчитать максимальное расстояние, на котором землян можно обнаружить тем или иным способом.

Первым делом ученые занялись вопросом о том, откуда нас могут не увидеть, а «услышать» — получить радиосигналы, которые мы рассылаем и непреднамеренно, и целенаправленно. Выяснились интересные подробности: оказалось, в этом смысле самые обыкновенные вышки сотовой связи и предназначенное для «местного» использования телевидение и радиовещание гораздо эффективнее, чем передатчики «Вояджеров». Сигналы последних различимы лишь с расстояния менее одного светового года, а скромные «внутренние» системы обмена информацией выдают нас на расстоянии четырех световых лет.

Есть еще сигналы, которые люди специально посылают в космос для связи с космическими аппаратами, они «слышны» на расстоянии 65 световых лет. Но непревзойденным лидером признали телескоп «Аресибо» — самый мощный радиопередатчик в истории человечества. С его помощью в космос отправили послания другим цивилизациям. По расчетам вышло, что сигналы можно различать в радиусе 12 тысяч световых лет от Земли.

Далее исследователи занялись проблемой выявления признаков нашего существования в земной атмосфере. Для примера взяли диоксид азота — ядовитый промышленный газ, который образуется на электростанциях, используется в производстве серной и азотной кислоты, а также окислителя для ракетного топлива.

Самую высокую концентрацию этого токсичного вещества в земном воздухе зафиксировали в 1980 году. Расчеты показали, что даже при том рекордном количестве двуокиси азота ее «видно» лишь с расстояния менее шести световых лет.

Астрономы также поразмышляли над светом огней земных городов. В уличных фонарях горят натриевые лампы — в них светятся пары натрия. Поэтому внеземные ученые должны будут рассмотреть спектр идущего от нашей планеты света, увидеть в нем явные признаки изобилия натрия и заключить, что на этой планете кто-то есть.

Но, к сожалению, на это надежды никакой: по крайней мере, равная нам по уровню развития цивилизация заметит городские огни самое большое с дальних окраин Солнечной системы, то есть с расстояния 0,036 светового года. Там должен располагаться внутренний край предполагаемого Облака Оорта — окружающего всю систему сферического скопления в основном ледяных глыб, которые иногда прилетают к нам в качестве комет.

Кроме того, к братьям по разуму есть предложение распознать на нашей планете не свет, а тепло больших городов — обнаружить, например, Гонконг и другие мегаполисы как «острова», где на несколько градусов теплее, чем на остальной поверхности. Это можно попытаться сделать с помощью инфракрасного телескопа вроде «Джеймса Уэбба». Опять же, это оказалось не лучшей идеей: инопланетному «Уэббу» нужно прилететь к Солнечной системе и обосноваться в окрестностях Плутона, чтобы заметить городские тепловые оазисы на Земле.

Наконец, исследователи выяснили, можно ли заметить регулярное «мелькание» Международной космической станции перед диском Земли. Ответ: нет, разве что с примерно такого же расстояния, которое разделяет Землю и Солнце.

Итого, максимальное расстояние, с которого нас можно обнаружить, — 12 тысяч световых лет. Притом что галактика Млечный Путь простирается на сотню тысяч световых лет. В свете такого положения дел можно считать, что знаменитого парадокса Ферми («И где же инопланетяне?») как такового практически не существует: радиус 12 тысяч световых лет слишком мал для того, чтобы считать безнадежно пустой всю Вселенную.

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Астрономия
# Seti
# внеземные цивилизации
# Земля из космоса
# космос
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