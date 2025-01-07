Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Симметричные космические объекты оказались источниками гамма-излучения
Компактные симметричные объекты (КСО) — это небольшие активные галактики с необычными «миниатюрными» джетами, длина которых не превышает тысячи световых лет. До сих пор астрономы обнаружили всего три КСО, также испускающих гамма-лучи, однако анализ архивных наблюдений, сделанных с помощью гамма-телескопа LAT, показал, что ранее идентифицированная как блазар неопределенного типа галактика DA 362 — четвертый КСО, излучающий в гамма-диапазоне.
Из окрестностей сверхмассивных черных дыр, расположенных, как считается, в центрах практически всех галактик, вырываются потоки электронов, заряженных ионов и других частиц, простирающихся на тысячи и даже миллионы световых лет. По сравнению с ними испускаемые КСО релятивистские струи, отличающиеся интенсивным радиоизлучением, попросту крошечные (меньше тысячи световых лет).
Несмотря на скромный размер, эти струи симметричны: наблюдая за ними в радиодиапазоне, можно увидеть, что они вылетают в обе стороны от центра практически зеркально. Астрономы полагают, что КСО либо очень «молоды» (возрастом в несколько тысяч лет), либо росту джетов препятствует плотная окружающая среда. Природу этих объектов исследователи объяснили ранее.
Теперь ученые из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики в Пуне (Индия) отнесли к подклассу КСО галактику DA 362, подтвердив исходящее от нее гамма-излучение с точностью 95 процентов. До этого объект считали блазаром — активной галактикой, джеты которой направлены в сторону наблюдателя. Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
Проанализировав многоволновые данные, полученные с помощью гамма-телескопа LAT за последние 15 лет, астрономы увидели стабильное фоновое гамма-излучение, испускаемое DA 362, а также гамма-всплеск (в 10 раз превышающий усредненное значение), произошедший примерно в 2020-2021 годах. Это уникальное явление для КСО: три ранее обнаруженных объекта — TXS 0128+554, NGC 3894 и NGC 6328 — такими «вспышками» не отличались.
Авторы научной работы также отметили, что за первые 12 лет работы телескопа LAT, DA 362 пребывала в состоянии покоя, а позже выявленная вспышка указывает на гамма-излучение, исходящее из джета или ядра (а не радиолепестков КСО).
Результаты также показали, что при переходе к другим диапазонам четвертый КСО ведет себя странно: в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах его практически не видно (из-за возможного затемнения пылью), в отличие от инфракрасного диапазона, в котором объект выделяется ярко. Спектральный анализ свойств гамма-излучения DA 362 (и его сравнение с тремя другими КСО) показал, что четвертый — самый яркий объект из всех и обладает более мягким гамма-спектром.
Этот редкий источник гамма-излучения поднимает новые вопросы о формировании и эволюции активных галактик на ранних этапах своего развития. Дальнейшее изучение DA 362 позволит астрономам определить точную причину мощного гамма-излучения этого КСО. Возможными причинами, по мнению авторов исследования, могут быть либо вырывающиеся из центра с околосветовой скоростью джеты, либо интенсивное звездообразование.
С точки зрения современной космологии, гравитация темной и обычной материи заставляет галактики «тянуться» друг к другу и образовывать гигантские космические структуры, а меж тем пустое пространство между этими структурами все время расширяется. Недавно астрофизики «прицельно» рассмотрели крупные галактические скопления, чтобы понаблюдать, как все это происходит на практике. То, что ученые увидели, не совпало с их теоретическими представлениями.
Чтобы объяснить временные затмения у таких звезд, как Бетельгейзе, астрономы разработали 3D-модель, отражающую процессы конвекции и «пульсации» (регулярные колебания яркости) красных сверхгигантов, масса которых примерно в 8-35 раз превышает массу Солнца. Результаты нового исследования объясняют механизм формирования молекулярных облаков, затемняющих звездные диски этих светил.
Исходно во Вселенной были лишь три самых легких химических элемента, остальные образовались в недрах звезд или при более экстремальных условиях. Это касается и углерода — основы всех органических соединений живых клеток. Приятно думать, что наши клетки содержат в себе атомы из древних звезд. Согласно новой статье, этот углерод к тому же мог на время покидать Галактику и затем вновь в нее вернуться.
Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.
Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.
С точки зрения современной космологии, гравитация темной и обычной материи заставляет галактики «тянуться» друг к другу и образовывать гигантские космические структуры, а меж тем пустое пространство между этими структурами все время расширяется. Недавно астрофизики «прицельно» рассмотрели крупные галактические скопления, чтобы понаблюдать, как все это происходит на практике. То, что ученые увидели, не совпало с их теоретическими представлениями.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Живые ископаемые
Вымирающие растения
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии