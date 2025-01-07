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6 минут назад
Александр Березин
12

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

4.8

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Образец приполярных льдов на специальном растапливающем устройстве, на котором происходит непрерывный процесс химического анализа примесей, встречающихся во льду / © Sylvain Masclin

Современное человечество хорошо знакомо с губительным воздействием свинца: в 1920-х годах американский химик Миджли внедрил тетраэтилсвинец как присадку к автобензинам. Зная, что это вещество опасно, он смог переубедить публику, публично глотая его перед фоторепортерами, после чего тайно уезжал надолго лечиться. В результате его действий уже к середине века свинец стал глобально распространен в воздухе. IQ детей из-за этого стал на несколько пунктов ниже, чем должен быть, а их агрессивность сильно и пожизненно возросла. Процесс затронул миллиарды землян, а попытки честных ученых остановить использование тетраэтилсвинца привели к их «отмене» в академическом сообществе. Через пару десятилетий они все же победили, тетраэтилсвинец запретили, после чего преступность в развитых странах резко снизилась.

Естественно, что после этого историки начали усиленно обсуждать, мог ли свинец энергично влиять на развитие более ранних цивилизаций. Римляне использовали свинец в покрытии посуды, как консервант для вина, материал для водопроводных труб, при изготовлении пуль для пращей и многого другого. Но измерить, насколько высоким был уровень загрязнения воды и воздуха в их эпоху, невозможно. Содержание свинца в скелетах тоже недостаточно информативно.

Один из образцов гренландского льда, полученного бурением и использованного в новой работе / © Joseph McConnell

К тому же некоторые историки предполагали, что если у римской элиты свинца в организме было много (римлянки использовали косметику на его основе, аристократы пили разбавленное вино наравне с водой), то у большинства населения денег на косметику и вино не хватало. Трубы из свинца, типичные для Рима, при жесткой воде быстро покрываются кальцинированным налетом, блокирующим свинец и снижающим его уровень в воде. Подобные прецеденты хорошо известны по современным США, где свинцовые трубы все еще не удалось заменить до конца.

Теперь исследователи из американского Института исследования пустынь решили узнать, каким был уровень загрязнения не в воде и еде, а в воздухе римского времени. Для этого они взяли образцы льда, полученного бурением во льдах Антарктиды и Гренландии и датированного периодом Римской республики и империи. Статья об этом опубликована в PNAS.

Заросшая травой небольшая возвышенность, оставшаяся на месте римской шахты по добыче свинца в Чартерхаус-он-Мендип, в Великобритании / © Andrew Wilson

Свинец в разных месторождениях имеет разное соотношение изотопов. Поэтому авторам работы удалось надежно соотнести резкий подъем содержания свинца в воздушных пузырьках внутри льда именно с европейскими источниками. В древнем мире его содержание в воздухе достигло пика сперва в II веке до нашей эры — во время расцвета Римской республики. Затем, в I веке до нашей эры содержание свинца в воздухе резко падает: кризис республики и гражданские войны, по всей видимости, снизили возможность ведения нормального хозяйства, добыча руд, содержащих свинец, сократилась. С 15 года до нашей эры и до 165-185 годов нашей эры уровень снова поднялся до пика. За это время в атмосферу через горнодобывающую отрасль Римской империи попало более полумиллиона тонн свинца.

Хронология здесь вполне объяснима: к 15 году до нашей эры император Август добился стабилизации экономической жизни после турбулентности поздней республики. Падение после 165 года тоже понятно: тогда по империи впервые прошла чума («Антонинова чума»), убившая десятки процентов ее населения. Судя по всему, с тех пор население Римского государства так никогда и не достигало пиковых значений первых двух веков нашей эры. Меньшее количество населения неизбежно означало и меньшую металлургию.

Монеты Августа времен Гражданской войны. При добыче серебра свинец часто был нежелательной примесью, поэтому чем энергичнее чеканилась новая монета, тем больше свинца было в воздухе империи / © Wikimedia Commons

Уровень свинца времен римского пика мал относительно XX века, когда содержание его в воздухе было иногда в 40 раз выше. Но в сравнении с остальной историей человечества эти цифры велики. Например, в Европе такой же уровень свинца снова был достигнут только в 1000-1300 годах.

Опираясь на работы о влиянии свинца на IQ детей XX века, авторы отмечают, что пиковые римские выбросы должны были снизить когнитивные способности и у людей того времени. Уровень снижения был в основном умеренным — на 2-3 единицы (при норме 100). Это выглядит не очень большой величиной, но, как отмечает один из авторов работы Натан Челлман (Nathan Chellman), «когда вы прикладываете это снижение к практически всему населению Европы, это большое дело».

В то же время стоит отметить, что это именно средние значения. Типичное антропогенное загрязнение воздуха свинцом в Европе времен Римской империи было выше 1 нанограмма на кубометр, но у металлургических центров оно достигало 150 грамм на кубометр. Здесь снижение интеллекта у детей могло быть куда более серьезным.

Дополнительно авторы работы отметили, что их цифры касаются только загрязнений для сельского населения без свинцовой посуды. Городское население Рима неизбежно чаще сталкивалось со свинцом: кроме посуды было еще и вино, а равно и другие факторы. Для элиты общества загрязнения были еще выше. Влияние свинца на их детей оценить сложно, поскольку образцы водопроводной воды и вина того времени в приполярных льдах, конечно, не сохранились.

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История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
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