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37 минут назад
Игорь Байдов
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В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать

4.3

Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.

Археология
# Древняя Греция
# монеты
# пелопоннесская война
# Персия
# спарта
Пелопоннесская война
Пелопоннесская война началась в 431 году до нашей эры и закончилась в 404 году до нашей эры. Она велась между Делосским союзом во главе с Афинами, с одной стороны, и Пелопоннесским союзом под предводительством Спарты — с другой. Итог — победа Спарты / © Wikimedia

Родиной монет западного мира многие ученые называют Лидию — исторический регион в западной части Малой Азии. Считается, что именно там лидийский царь Алиатт уже в VII–VI веках до нашей эры наладил чеканку монет из электрума, природного сплава серебра с золотом (примерно 54 процента золота и 44 процента серебра). Они получили название «статеры» и были в ходу в Древней Греции и Лидии с V века до нашей эры и до середины I века.

Чуть позже сын Алиатта Крез, последний царь Лидии, стал чеканить первые монеты из чистых золота и серебра — крезейды (установил стандарт чистоты металла — 98 процентов золота или серебра). По крайней мере, об этом пишут историки. Известный фразеологизм «богат как Крез» появился неспроста — так говорят о состоятельном человеке, у которого очень много денег. В античном мире лидийский царь имел репутацию баснословного богача, и со временем его имя стало нарицательным.

В 546 году до нашей эры персидский царь Кир II Великий из династии Ахеменидов разбил войска Креза и покорил Лидию. Хотя лидийский правитель потерпел поражение, придуманная им государственная денежная система никуда не исчезла.

Персы продолжили чеканить крезейды, пока не ввели собственные деньги — серебряные (сиглои) и высокопробные золотые (дарики) монеты. Название последних происходит либо от имени персидского царя Дария I, правившего с 522 по 486 год до нашей эры, либо от корня «дари» — древнеперсидского слова, обозначающего золото.

Серебряный статер
Серебряный статер из древнегреческого города Дельфы. Датируется 338–334 годами до нашей эры. На лицевой стороне монеты изображена голова Деметры, украшенная венком из колосьев. На оборотной — Аполлон / © Wikimedia, Classical Numismatic Group

В 20-х годах V века до нашей эры, согласно греческому историку Фукидиду, афинский военачальник Пахес напал на отряд персидских наемников, располагавшихся в древнем портовом городе Нотионе, и разгромил их, заманив в ловушку. После этого сторонники персов покинули Нотион, а сам город перешел в руки афинян.

Два десятилетия спустя у мыса Нотий (у берегов Нотиона), который афиняне использовали в качестве военно-морской базы, произошло одно из морских сражений в Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой. Последнюю поддерживала Персия: в частности, помогала со строительством флота, обеспечивала спартанцев наемниками и оказывала финансовую помощь. Тогда афиняне потерпели поражение и спешно покинули город.

Во время археологических раскопок на территории Нотиона, который расположен в современной Турции, группа американских археологов из Мичиганского университета обнаружила необычный тайник. Речь идет о десятках дариках, спрятанных в ольпе — древнегреческом кувшине для хранения благовонных масел и вина. Возраст золотых монет превышает 2,4 тысячи лет. О своем открытии ученые рассказали изданию The New York Times.

Археологи сделали находку, когда занимались раскопками под двором дома, возведенного в III веке до нашей эры. Там ученые обнаружили останки более старого здания, в углу которого оказался зарыт древнегреческий кувшин с дариками.

археологические раскопки
Раскопки в Нотионе, которые команда американских археологов под руководством Кристофера Ратте начала в 2023 году © Notion Archaeological Project, University of Michigan

По словам руководителя группы археологов Кристофера Ратте (Christopher Ratte), клад, скорее всего, закопал участник событий 427 года до нашей эры или человек, который спешно покинул Нотион после поражения афинян в морском сражении у мыса Нотий. Еще одна версия, которой исследователи отдали наибольшее предпочтение: монеты могли принадлежать греческому наемнику, воевавшему на стороне персов. В то время персы использовали дарики в том числе для платы наемным воинам.

«Многие греки воевали на стороне Персидской империи. Например, древнегреческий историк Ксенофонт служил у персидского царя Кира Младшего в начале V века до нашей эры — в тот самый период, когда был спрятан клад», — пояснил Ратте.

По словам ученых, которые ссылаются на древнегреческих писателей, один дарик равнялся «зарплате» наемника за месяц. Поскольку археологи нашли десятки золотых монет, можно предположить, что этот воин участвовал во многих битвах и смог заработать целое состояние, но по какой-то причине решил его спрятать. Вероятно, клад принадлежал наемнику-ветерану, накопившему деньги за многие годы службы.

дарик
Две стороны персидского дарика V века до нашей эры. Эту и другие золотые монеты ученые нашли во время раскопок на территории древнего города Нотиона / © Notion Archaeological Project, University of Michigan

На дариках изображен стоящий на коленях персидский царь в длинной тунике. В левой руке он держит лук, в правой — длинное копье. На оборотной стороне монеты — лишь отметка от инструмента, который применяли для изготовления денег.

Прежде подобного рода тайники в Малой Азии не находили. Не связанные с исследованием ученые считают, что находка группы американских археологов будет иметь большое значение для науки: клад поможет уточнить хронологию чеканки золотых монет в державе Ахеменидов.

В настоящее время клад хранится в Археологическом музее Эфеса в городе Сельчук, Турция.

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Археология
# Древняя Греция
# монеты
# пелопоннесская война
# Персия
# спарта
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