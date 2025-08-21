  • Добавить в закладки
21 августа, 11:35
Любовь С.
5

Новая комбинация лекарств замедлила рост опухолей без побочных эффектов

❋ 5.1

Ученые из Виргинского университета (США) обнаружили, что комбинация арамхола — препарата для лечения стеатогепатита — и противоопухолевого регорафениба резко усиливает гибель раковых клеток печени и кишечника. Эффект подтвердился как в лабораторных экспериментах, так и in vivo в моделях на мышах.

Медицина
# генетика
# лабораторные мыши
# лекарства
# онкологические заболевание
# рак кишечника
# рак печени
Кадр из сериала «Хороший доктор» / © Sony Pictures Television / ABC Studios

По данным ВОЗ, число раковых больных в мире продолжает расти: одним из самых распространенных видов рака считается злокачественная опухоль толстой или прямой кишки (колоректальный рак), а рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома) занимает лидирующие позиции среди онкологических заболеваний по уровню смертности. Лечение зависит от стадии, общего состояния пациента и локализации опухоли и включает хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию и иммунотерапию. На поздних стадиях (III-IV) прогноз, как правило, неблагоприятный.

Внимание онкологического сообщества привлеки результаты нового исследования, опубликованного в журнале Oncotarget: его авторы обнаружили перспективное средство для борьбы с раком печени и кишечника. Ученые под руководством Пола Дента (Paul Dent) показали, что препарат для лечения жировой болезни печени — арамхол — значительно усиливал противоопухолевое действие уже применяемого в онкологии лекарства регорофениба. Их комбинация по сравнению с каждым препаратом по отдельности замедляла рост опухолей и эффективно уничтожала раковые клетки.

Поскольку арамхол защищает печень, снижая уровень окислительного стресса в клетках, исследователи предположили, что при онкологическом заболевании препарат может ослабить раковые клетки и сделать их более уязвимыми для противоопухолевой терапии. Регорафениб, в свою очередь, блокирует сигнальные пути, стимулирующие рост и выживание опухоли. Однако его эффективность ограничена: у многих пациентов вырабатывается устойчивость к терапии, а побочные эффекты снижают качество жизни пациентов.

Для проверки гипотезы ученые сравнили действие арамхола в сочетании с тремя ингибиторами: сорафенибом, ленватинибом и регорафенибом. Наиболее эффективной оказалась комбинация арамхола и регорафениба, которые блокировали важнейшие пути выживания раковых клеток и запускали аутофагию — процесс клеточной утилизации, разрушающий поврежденные структуры.

Особенно выраженный эффект наблюдался у клеток с вариантом гена ATG16L1 T300, которые зачастую встречаются у людей африканского происхождения: комбинация препаратов приводила к изменениям в белках, отвечающих за рост и устойчивость опухоли.

Результат подтвердили в опытах на животных: у мышей с пересаженными человеческими опухолями печени рост новообразований резко замедлялся, не влияя на общее состояние здоровья и массу тела. Это указало на потенциальную безопасность комбинации.

Таким образом, союз двух препаратов наряду с учетом генетических особенностей каждого пациента может лечь в основу новой стратегии в борьбе с одними из сложнейших видов рака. Авторы новой научной работы отметили, что готовят протокол для клинических испытаний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
244 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
