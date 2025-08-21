  • Добавить в закладки
21 августа, 14:41
Юлия Трепалина
45

В спорах о политике в Сети наиболее активны оказались люди с чертами психопатов и недостатком ума

❋ 4.5

В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.

Симпсон онлайн
Кадр из американского анимационного сериала «Симпсоны» / © 20th Television

С распространением социальных сетей у людей появилось больше возможностей и мест для выражения политических взглядов, а также проявления эмоций, импульсивных порывов и привлечения внимания. Перечисленные личностные качества связывают с психопатией, нарциссизмом и так называемым синдромом упущенных возможностей — страхом пропустить что-то важное или интересное (в англоязычной литературе обозначают аббревиатурой FoMO). Но люди разнятся в умении критически оценивать информацию в Сети, что поднимает вопрос, насколько умственные способности сдерживают демонстрацию таких черт и стремление к политической активности онлайн.

Специалисты Наньянского технологического университета (Сингапур) решили изучить, как эти психологические и когнитивные факторы во взаимодействии влияют на поведение людей в соцсетях и участие в обсуждениях на политические темы. Их исследование, статья о котором недавно вышла в журнале Humanities and Social Sciences Communications, охватило более 8000 человек из США и семи азиатских стран — Китая, Филиппин, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Когнитивные способности участников, выраженность психопатических и нарциссических черт, а также страха пропустить что-то важное оценивали с помощью специализированных опросников и тестов. Кроме того, у респондентов выяснили, как часто они комментируют в Сети высказывания на политические темы, делятся политическим контентом и ведут другую онлайн-активность, связанную с политикой. Полученные данные проанализировали с помощью статистических методов, делая поправки на возраст, пол, образование, уровень дохода и прочие факторы.

В результате во всех восьми странах исследователи выявили четкую взаимосвязь: в политических обсуждениях в интернете чаще участвовали люди с высоким уровнем психопатии и выраженными чертами FoMO. Политические диспуты могут привлекать психопатов возможностью добиться внимания и доминирования. Для людей с FoMO это был шанс почувствовать себя в гуще событий, а не в стороне.

Что касается нарциссизма, то корреляцию с ним обнаружили только у жителей трех стран: США, Филиппин и Таиланда. По мнению ученых, причина может крыться в культурных различиях. Вероятно, связь между стремлением участвовать в политических спорах онлайн и нарциссическими чертами проявляется сильнее в обществах, больше ориентированных на индивидуализм.

Также выяснилось, что повышенная политическая онлайн-активность в целом не характерна для людей с высокими баллами в тесте на умственные способности. Лидерами по вовлеченности в обсуждения о политике оказались респонденты с психопатическими чертами, не обладающие развитым умом. Правда, исследователи оговорились, что среди респондентов из КНР сильная корреляция между психопатией и участием в политических диспутах в интернете присутствовала и при высоких показателях за интеллект.

«По-видимому, сочетание выраженной склонности к психопатии и низких когнитивных способностей обуславливает наивысшую вовлеченность в политическую онлайн-активность. Это говорит о том, что самыми ярыми участниками интернет-дебатов о политике зачастую двигает не столько гражданская позиция, сколько факторы психологии и интеллекта», — заключили ученые.

Однако они призвали не забывать, что у работы есть ограничения, как и у других исследований, основанных на результатах опросов и данных самоотчетов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
782 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
