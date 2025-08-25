Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

На одной только орбите вокруг Марса сейчас работают шесть космических аппаратов. Каждый день проходит в общей сложности более десятка сеансов радиосвязи с ними. В Солнечной системе также есть окололунные спутники, летающий вокруг Юпитера зонд «Юнона», направляющийся к Меркурию BepiColombo, станции для исследования Солнца, вдобавок три аппарата запущены к разным астероидам.

Контакт со всеми этими зондами обеспечивается системой дальней космической связи DSN — Deep Space Network. Она состоит из трех комплексов наземных антенн, расположенных в США, Испании и Австралии. У этой межпланетной коммуникации есть любопытная побочная «функция»: радиосигналы неизбежно уходят в межзвездное пространство.

Недавно ученые из Университета штата Пенсильвания (США) и Лаборатории реактивного движения NASA в статье для The Astrophysical Journal Letters объяснили, как именно это происходит, и предложили рассмотреть картину с «противоположной» точки зрения: представить себе точно такие же случайные «утечки» радиосигналов гипотетической внеземной цивилизации.

Исследователи напомнили, что посылаемый радиосигнал распространяется в виде конуса. «Стоящий» на его пути получатель улавливает сообщение, но не перекрывает дальнейшее движение потока радиоизлучения: все, что проследовало мимо него по обеим сторонам, успешно будет продвигаться дальше.

В любом случае сигнал идет вдоль линии, которая соединяет две планеты: Землю и Марс, Землю и Юпитер и так далее. Значит, его могут однажды «услышать» разумные существа на далекой экзопланете, которая по ходу движения по собственной орбите вокруг звезды регулярно оказывается на этой линии.

Как бы ни выстроились, скажем, Земля и Марс, все равно линия их связи будет держаться примерно в той плоскости, в которой все наши планеты обращаются вокруг Солнца, — плоскости эклиптики. Значит, случайные межпланетные сигналы человечества так или иначе расходятся в разные стороны именно в этой плоскости. На нашей небесной сфере в ней находятся зодиакальные созвездия. Выходит, информация о нас «утекает» в их направлениях.

Именно эту мысль необходимо развить, подчеркнули астрономы. Если поставить землян на место получателей такого непреднамеренного сигнала от другой цивилизации, то для его улавливания нужно, чтобы где-то в глубинах Вселенной населенный братьями по разуму мир и соседняя с ним планета выстроились с нами в одну линию.

На самом деле такие конфигурации экзопланет уже известны: другие миры чаще всего обнаруживают и дальше рассматривают во время их прохождений по диску родительской звезды, и некоторые системы мы наблюдаем «с ребра», то есть находимся хотя бы более или менее в плоскости их эклиптики. Поэтому планеты в них периодически выстраиваются «в шеренгу» вместе с Землей. Один из таких примеров — система TRAPPIST-1 с ее семью землеподобными планетами.

Удалось подсчитать, что в случае существования в подобной системе технологически развитого сообщества в момент удачного взаимного расположения планет современная земная техника пока позволяет уловить случайные искусственные сигналы с расстояний до семи парсек, то есть примерно 23 световых года. Как пишут ученые, в этом радиусе насчитывается 128 звезд и коричневых карликов. В их системах уже известно несколько десятков экзопланет, в том числе миры с твердой поверхностью.

