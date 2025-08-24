Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США отметили День рождения черепахи Арахис — символа бережного отношения к дикой природе

Черепаха по имени Арахис из американского штата Миссури — наглядное напоминание об опасности мусора для диких животных.

Черепаха Арахис с деформированным панцирем / © Департамент охраны природы штата Миссури

Красноухая черепаха Арахис (Peanut) родилась в 1984 году в водах Миссури. Её необычный вид — не мутация. Маленькая черепашка запуталась в пластиковом кольце от упаковки.

Черепаха продолжала расти, а пластиковое кольцо деформировало панцирь. Со временем он принял форму «восьмёрки».

В 1993 году её нашли в районе Сент-Луиса и доставили в местный зоопарк, где ей удалили кольцо. Арахисом ее назвали из-за формы панциря.

23 августа Арахису исполнился 41 год. Департамент охраны природы штата Миссури провёл вечеринку в честь её дня рождения.

Арахис прославилась не только в Миссури, но и по всей стране, а также за её пределами. Красноухая черепаха стала символом бережного отношения к дикой природе и правильной утилизации отходов.