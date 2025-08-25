  • Добавить в закладки
Лекция
Картвельская и индоевропейская этимология: история и современные значения лексем

Слушатели узнают, как слова из индоевропейских языков проникали в грузинский.

26 августа, 18:00 Идет 2 ч
О мероприятии

Лингвист Алексей Чернореченский расскажет о том, как слова из индоевропейских языков (корни как общеиндоевропейские, так и строго армянские) на разных исторических этапах — от древнейших контактов до более поздних заимствований – проникали в грузинский. Лектор разберет, как эти слова меняли свою форму, произношение и значение в процессе адаптации, и что происходило с их этимологией внутри картвельской языковой семьи. Участники рассмотрят конкретные примеры, проследят путь отдельных лексем от исходного индоевропейского корня до современного употребления, а также обсудят, какие культурные и исторические процессы сопровождали эти изменения. Лекция будет полезна тем, кто интересуется историей языка, межъязыковыми контактами и тем, как слова живут и трансформируются во времени.

26
Вторник
Август 2025
timepad Онлайн
18:00
25 августа, 07:43
Александр Речкин
1
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
