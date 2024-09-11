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38 минут назад
Алиса Гаджиева
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Генетики отменили каннибалов острова Пасхи

4.7

Долгие годы историю острова Пасхи ученые преподносили как негативный пример развития и упадка общества. Якобы его жители свели свои леса, истощили земли, а потом поубивали друг друга в войнах, дойдя до голода и каннибализма. Авторы нового исследования утверждают, что все было совсем не так.

Антропология
# анализ ДНК
# генетика
# остров Пасхи
# Рапануи
# рапануйцы
остров Пасхи
Огромные размеры моаи ввели ученых в заблуждение: они посчитали, что для создания и транспортировки таких статуй нужно много людей / © TravelingOtter, wikipedia.org

В 2005 году эволюционный биолог Джаред Даймонд опубликовал книгу «Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие — к гибели», в которой исследовал причины упадка человеческих обществ. В качестве одного из примеров он приводил историю полинезийского населения острова Пасхи.

Книга быстро стала популярной, на National Geographic Channel вышел снятый по ней документальный фильм. История Рапа-Нуи там выглядела довольно суровой. По мнению Даймонда, на острове высадились минимум два разных клана полинезийцев. Сначала конфликты между ними ни на что не влияли, так как все были заняты строительством и установкой моаи.

Но потом рапануйцы во время неразумного хозяйствования уничтожили на острове леса и истощили почву. Продовольствия перестало хватать, это привело к войнам, каннибализму и резкому сокращению населения острова. Этот период назвали Хури-Моаи (Huri Moai) — временем, когда враждующие стороны уничтожали моаи друг друга.

моаи
Разрушенные моаи сторонники Даймонда приняли за свидетельство войны. Другие ученые считают, что статуи разрушились от естественного износа материала / © Phil Whitehouse, wikipedia.org

Идеи Даймонда нашли своих сторонников не только среди широкой публики, но и в научном сообществе. Они подсчитали, что для установки нескольких сотен моаи за 200 лет на острове должны были жить не менее 15 тысяч человек. А в 1722 году, когда на остров прибыли первые европейцы, рапануйцев было не более трех тысяч человек. Демографический и культурный коллапс, казалось бы, очевиден. Но не все так просто.

Свирепый нрав рапануйцев и их склонность к насилию Даймонд выводил из фольклора современных жителей острова Пасхи. Проблемой стало то, что никакие археологические находки эту воинственность не подтверждают. Археологам известны примеры островов в Полинезии, где случались войны и остались характерные следы.

На Рапа-Нуи нет ничего подобного. Все обсидиановые лезвия имеют бытовое назначение, а находок наконечников для боевых копий (которые фигурируют у сторонников теории Даймонда) вовсе нет.

идиановые лезвия
Обсидиановые орудия рапануйцев / © C.P. Lipo and T.L. Hunt, Journal of Pacific Archaeology

Из этнографических записей следует, что европейцы завезли на остров неизвестные ранее рапануйцам болезни — и население начало сокращаться. А в 1860-х на Рапа-Нуи напали перуанские работорговцы и похитили не менее трети жителей. Затем на острове началась эпидемия оспы, после которой в живых остались примерно 110 человек.

В 2012 году американские археологи Карл Липо и Терри Хант, воспользовавшись методикой, ранее предложенной Туром Хейердалом, доказали, что для передвижения огромных моаи на несколько сотен метров нужны силы 18 человек и три каната. Это подрывало основную гипотезу о плотной заселенности острова в период расцвета (строительства статуй).

Позже те же археологи показали, что на острове никогда не проживало более трех тысяч человек — даже в период расцвета. То есть никакого коллапса до момента прибытия европейцев на Рапа-Нуи не было. А что было?

Международная группа генетиков опубликовала в журнале Nature работу с результатами исследования ДНК рапануйцев, живших в 1670-1950 годах. Ученые описали геномную историю той части полинезийцев, что колонизировали остров Пасхи, за последние 100 поколений и определили, как менялась численность этой популяции.

Авторы исходят из того, что колонизация Рапа-Нуи произошла примерно в 1250 году (это одна из самых последних оценок, хотя Липо и Хант назвали годом заселения 1200-й). Комплексный анализ ДНК показал, что группа полинезийцев, приплывших позже на остров Пасхи, действительно испытывала демографические проблемы — их численность сильно упала. Но произошло это за 28 поколений (примерно 800 лет) до 1250 года, то есть еще не на самом острове.

геном ранануйцев
Вверху — карта, демонстрирующая степень близости тех или иных популяций по всему миру к древним жителям острова Пасхи. Внизу — диаграмма, показывающая генетическую близость между древними жителями острова (слева), современными без европейской примеси (в центре) и древними полинезийцами (из эпохи до колонизации острова) / © J. Víctor Moreno-Mayar et al., Nature

Уже через небольшой промежуток времени численность группы восстановилась, а после колонизации самого восточного острова Полинезии постоянно, хотя и не слишком быстро, росла — вплоть до первого прибытия европейцев. Но даже после 1722 года число рапануйцев оставалось относительно постоянным — до 1860-х, когда остров разорили перуанские работорговцы и эпидемия оспы.

Второй важный вывод, который сделали авторы нового исследования, касается примеси в геноме рапануйцев примерно 10 процентов ДНК индейцев, коренных южноамериканцев. На первый взгляд, в этом нет ничего странного: в 1480-х на остров плавали инки под предводительством Тупака Юпанки и даже завозили туда южноамериканские растения.

Но теперь исследователи пришли к выводу, что смешение генов произошло в 1250-1430-х годах, задолго не только до Колумба, но и до плавания большого бальсового флота инков. Авторы научной работы предложили возможные объяснения.

Они подчеркнули, что Рапа-Нуи заселили полинезийцы — знаменитые мореплаватели, пересекшие Тихий океан. После колонизации мореходные навыки, как и умение строить катамараны, у них не атрофировались. Поэтому они вполне могли неоднократно плавать до берегов Южной Америки и там вступать в контакты с местным населением — как в мирные, так и не очень. Как раз немирные встречи вполне могут лежать в основе «воинственного» фольклора рапануйцев.

Добавим, что попытки экспериментальных плаваний из Полинезии в Южную Америку ранее показали: из-за ветров и течений это крайне сложная задача. Зато плавание на бальсовых плотах из Южной Америки идет «по течениям» и поэтому проще. В связи с этим еще полвека назад Тур Хейердал выдвинул другую гипотезу: индейцы достигли острова Пасхи самостоятельно и по времени близко к полинезийцам.

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Антропология
# анализ ДНК
# генетика
# остров Пасхи
# Рапануи
# рапануйцы
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