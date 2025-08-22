О мероприятии

Несмотря на то, что современная психология называется российской, многие ее представители получили образование еще в Советском Союзе или учились у советских психологов. Это часто остается как будто бы незаметным, российская психология кажется органической частью психологии мировой, пока голос советской психологии не начинает звучать в учебной аудитории, на научной конференции или в нас самих, когда мы открываем зарубежные статьи и книги.

Если что-то непонятное прорывается в академическую (и не очень) жизнь, стоит это непонятное изучить, чтобы впоследствии договориться. И, если Фрейд и представители психодинамического направления учат видеть влияние на жизнь бессознательного, то на этой лекции клинический психолог, кандидат философских наук Александр Мусс попробует показать, как влияет на жизнь российского психолога советская психология.

