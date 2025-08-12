Уведомления
Лектор расскажет, как узнать судьбу людей, попавших в плен в годы Великой Отечественной войны.
О мероприятии
Как узнать судьбу родных и близких, если они пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, попали в плен и нацистские концлагеря или оказались угнанными в Германию?
Это направление архивного поиска и генеалогического исследования содержит огромный объем до конца не изученной и зачастую разрозненной исторической информации, в которой важно научиться ориентироваться, понимать историю вопроса функционирования нацистского государства. Многое можно узнать из трофейных нацистских документов, которые хранятся в различных российских и зарубежных архивах, а также из многочисленных исторических исследований и монографий. О том, как это сделать расскажет директор по развитию Агентства архивного поиска «Трибус» Сергей Кобец.
ул. Николоямская, д. 1
