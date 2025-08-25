  • Добавить в закладки
25 августа, 15:11
Денис Яковлев
8

Ученые объяснили, почему ЗОЖ не всегда нужен

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Ученые объяснили, почему ЗОЖ не всегда нужен
То, что помогает здоровому 40-летнему человеку не заболеть, может навредить 70-летнему онкологическому больному / © skokov-water.ru

Это противоречие, которое называется «парадоксом Куомо» — по имени профессора Рафаэля Куомо из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), описывает, как некоторые ухудшающие здоровье факторы иногда положительно коррелируют с хорошими показателями выживаемости у онкологических больных. Значит ли это, что настоятельные рекомендации ЗОЖ-экспертов не имеют никакого смысла?

Все зависит от контекста и состояния здоровья конкретного человека, заявил британский врач-клиницист, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний и исследованиях рака, профессор Университета Раскина (Великобритания) Джастин Стеббинг. Например, как это ни кажется странным, лишний вес может помочь выжить при запущенном раке. Дело в том, что радикальные медицинские методы — химиотерапия и неоднократные хирургические операции — это невероятно изнурительные процедуры, отнимающие у больного много сил. Пациенты с высокой жировой и мышечной массой легче переносят такие нагрузки. Другими словами, у таких больных больше запасов энергии, что и защищает их от истощения. Более того, анализ 1,7 миллиона случаев госпитализации из-за пневмонии в США показал, что у пациентов с ожирением шансы выжить на 29% выше, чем у пациентов с нормальным весом. Причина, вероятно, все та же: наличие большего количества энергетических ресурсов.

Ученые нашли связь между умеренным употреблением алкоголя и снижением риска ишемической болезни сердца, свидетельствуют два масштабных исследования, в которых участвовали 56 тысяч человек из США. Правда, к таким исследованиям нужно подходить очень осторожно. Врачи никогда не утверждали, что алкоголь — это полезно. Оптимистические результаты, видимо, нужно интерпретировать в том смысле, что люди, пьющие, что называется, «по праздникам», скорее всего, в целом ведут здоровый образ жизни. Связывают положительное влияние красного сухого вина и с наличием в нем полифенолов — соединений, считающихся эффективными антиоксидантами. Правда, чтобы их получить, пить вовсе не нужно: они также содержатся в винограде, большинстве других фруктов и овощей, кофе и чае.

Холестерин — еще одна загадка. Его чрезвычайно низкий уровень не всегда говорит о хорошем здоровье. Иногда это сигнализирует о серьезных проблемах: воспалении или дисфункции печени, добавил Джастин Стеббинг. Связь уровня холестерина с продолжительностью жизни еще сложнее: более высокий уровень в плазме крови (по сравнению с теми, кто был моложе) наблюдался у мужчин и женщин, доживших до 100 лет, обнаружили шведские ученые на основе 35-летнего анализа состояния здоровья 44 636 жителей страны.

Все это означает: необходимо, наконец, отказаться от универсальных рекомендаций без учета индивидуальных особенностей. То, что помогает здоровому 40-летнему человеку не заболеть, может навредить 70-летнему онкологическому больному.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
83 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
