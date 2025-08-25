Уведомления
Ученые объяснили, почему ЗОЖ не всегда нужен
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Это противоречие, которое называется «парадоксом Куомо» — по имени профессора Рафаэля Куомо из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), описывает, как некоторые ухудшающие здоровье факторы иногда положительно коррелируют с хорошими показателями выживаемости у онкологических больных. Значит ли это, что настоятельные рекомендации ЗОЖ-экспертов не имеют никакого смысла?
Все зависит от контекста и состояния здоровья конкретного человека, заявил британский врач-клиницист, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний и исследованиях рака, профессор Университета Раскина (Великобритания) Джастин Стеббинг. Например, как это ни кажется странным, лишний вес может помочь выжить при запущенном раке. Дело в том, что радикальные медицинские методы — химиотерапия и неоднократные хирургические операции — это невероятно изнурительные процедуры, отнимающие у больного много сил. Пациенты с высокой жировой и мышечной массой легче переносят такие нагрузки. Другими словами, у таких больных больше запасов энергии, что и защищает их от истощения. Более того, анализ 1,7 миллиона случаев госпитализации из-за пневмонии в США показал, что у пациентов с ожирением шансы выжить на 29% выше, чем у пациентов с нормальным весом. Причина, вероятно, все та же: наличие большего количества энергетических ресурсов.
Ученые нашли связь между умеренным употреблением алкоголя и снижением риска ишемической болезни сердца, свидетельствуют два масштабных исследования, в которых участвовали 56 тысяч человек из США. Правда, к таким исследованиям нужно подходить очень осторожно. Врачи никогда не утверждали, что алкоголь — это полезно. Оптимистические результаты, видимо, нужно интерпретировать в том смысле, что люди, пьющие, что называется, «по праздникам», скорее всего, в целом ведут здоровый образ жизни. Связывают положительное влияние красного сухого вина и с наличием в нем полифенолов — соединений, считающихся эффективными антиоксидантами. Правда, чтобы их получить, пить вовсе не нужно: они также содержатся в винограде, большинстве других фруктов и овощей, кофе и чае.
Холестерин — еще одна загадка. Его чрезвычайно низкий уровень не всегда говорит о хорошем здоровье. Иногда это сигнализирует о серьезных проблемах: воспалении или дисфункции печени, добавил Джастин Стеббинг. Связь уровня холестерина с продолжительностью жизни еще сложнее: более высокий уровень в плазме крови (по сравнению с теми, кто был моложе) наблюдался у мужчин и женщин, доживших до 100 лет, обнаружили шведские ученые на основе 35-летнего анализа состояния здоровья 44 636 жителей страны.
Все это означает: необходимо, наконец, отказаться от универсальных рекомендаций без учета индивидуальных особенностей. То, что помогает здоровому 40-летнему человеку не заболеть, может навредить 70-летнему онкологическому больному.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Модель, представленная учеными из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США), может перевернуть представления о происхождении темной энергии. Авторы нового исследования полагают, что черные дыры, поглощая вещество, постепенно преобразовывают его в энергию, гипотетически ответственную за расширение Вселенной.
Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
