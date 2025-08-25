Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты
Страны-производители кофе — это государства, где выращивают, собирают и перерабатывают кофейные зерна как для внутреннего потребления, так и для экспорта на мировой рынок. Однако в мире существует два главных вида кофе — арабика и робуста, условия выращивания которых значительно отличаются друг от друга.
Арабика требует особых условий и предпочитает высоты от 600 до 2000 метров, а иногда растет еще выше. Выращивать арабику — дорого и сложно. Растения подвержены болезням, и для получения качественного урожая необходимо регулярно ухаживать за кустами, удобрять почву и в некоторых районах даже строить системы искусственного полива.
Робуста менее капризна: для нее главное — тепло, поэтому она растет исключительно в тропиках. Этот сорт может успешно произрастать как на равнинах, так и в горах, спокойно переносит жару и проливные дожди, практически не болеет и не требует тщательного ухода.
По данным Министерства сельского хозяйства США, Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе, обеспечивающий около трети мирового производства. Прогнозируется, что в 2025 году Бразилия произведет 64,7 миллионов 60-килограммовых мешков кофе.
Вьетнам — второй по величине производитель кофе в мире и ведущий производитель робусты, по данным Международной организации по кофе (International Coffee Organization, ICO), на его долю приходится около 20% мирового производства (или 29 миллионов 60-килограммовых мешков кофе). Регион Центрального нагорья, включающий провинции Даклак, Ламдонг и Зялай, доминирует в производстве, обеспечивая более 90% всего кофе во Вьетнаме. Робуста и арабика — основные сорта кофе во Вьетнаме, причем на долю робусты приходится более 95% от общего объема производства.
Колумбия признана ведущим мировым производителем высококачественного кофе сорта арабика (выращивается от 11 до 14 миллионов 60-килограммовых мешков кофе ежегодно). Большая часть колумбийского кофе выращивается в «Кофейном культурном ландшафте» — регионе в Андах, известном своими идеальными условиями для выращивания кофейных зерен. Интересно, что в страну официально запрещен ввоз робусты, чтобы не испортить результаты многолетней селекции по созданию уникальных сортов арабики.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
С точки зрения науки: медитация
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Место, где крымский хан сам себя перехитрил: археологи нашли поле Судбищенской битвы
10 самых интересных городов-призраков
Маски народов мира
