Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Страны-производители кофе — это государства, где выращивают, собирают и перерабатывают кофейные зерна как для внутреннего потребления, так и для экспорта на мировой рынок. Однако в мире существует два главных вида кофе — арабика и робуста, условия выращивания которых значительно отличаются друг от друга.

Территории, где производят сорта кофе: арабика и робуста / © vividmaps / Reddit

Арабика требует особых условий и предпочитает высоты от 600 до 2000 метров, а иногда растет еще выше. Выращивать арабику — дорого и сложно. Растения подвержены болезням, и для получения качественного урожая необходимо регулярно ухаживать за кустами, удобрять почву и в некоторых районах даже строить системы искусственного полива.

Робуста менее капризна: для нее главное — тепло, поэтому она растет исключительно в тропиках. Этот сорт может успешно произрастать как на равнинах, так и в горах, спокойно переносит жару и проливные дожди, практически не болеет и не требует тщательного ухода.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе, обеспечивающий около трети мирового производства. Прогнозируется, что в 2025 году Бразилия произведет 64,7 миллионов 60-килограммовых мешков кофе.

Вьетнам — второй по величине производитель кофе в мире и ведущий производитель робусты, по данным Международной организации по кофе (International Coffee Organization, ICO), на его долю приходится около 20% мирового производства (или 29 миллионов 60-килограммовых мешков кофе). Регион Центрального нагорья, включающий провинции Даклак, Ламдонг и Зялай, доминирует в производстве, обеспечивая более 90% всего кофе во Вьетнаме. Робуста и арабика — основные сорта кофе во Вьетнаме, причем на долю робусты приходится более 95% от общего объема производства.

Колумбия признана ведущим мировым производителем высококачественного кофе сорта арабика (выращивается от 11 до 14 миллионов 60-килограммовых мешков кофе ежегодно). Большая часть колумбийского кофе выращивается в «Кофейном культурном ландшафте» — регионе в Андах, известном своими идеальными условиями для выращивания кофейных зерен. Интересно, что в страну официально запрещен ввоз робусты, чтобы не испортить результаты многолетней селекции по созданию уникальных сортов арабики.



