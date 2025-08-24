Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

На инфографике показаны страны Европейского союза, расположенные по убыванию их площади. Государства показаны в реальных относительных пропорциях.

Сравнение стран Европейского союза по площади / © Informal_Car3267, MapPorn, Reddit

Каждая страна на инфографике представлена индивидуально в азимутальной равновеликой проекции Ламбера. Это уменьшает искажения площади и помогает наглядно сравнить территории государств Европейского союза.

В Европейский союз входят 27 государств. Общая площадь Евросоюза составляет около четырёх миллионов квадратных километров.

Самая большая по территории страна Евросоюза — Франция. В Европе она занимает 551,6 тысяч квадратных километров, а с заморскими территориями её площадь составляет почти 675 тысяч квадратных километров.

Следом за Францией в рейтинге идёт Испания, занимающая в Европе 498,5 тысяч квадратных километров. Общая площадь Испании, включая часть территорий в Африке, составляет почти 506 тысяч квадратных километров.

Третье место по площади занимает Швеция — примерно 450 тысяч квадратных километров. Германия, хотя и не вошла в топ-3 по размеру земель, является самой населённой страной Европейского союза. На конец 2024 года в Германии проживало 83,6 миллиона человек. При этом, площадь Германии — 357,5 тысяч квадратных километров.

Мальта — самая маленькая страна Евросоюза. Островное государство занимает всего 316 квадратных километров.