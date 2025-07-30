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Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Земли от современной Сирии на севере до Газы на юге в древности назывались Ханааном (в Библии — Земля обетованная). Там жили разные народы, в основном семитского (кроме долго воевавших с евреями филистимлян) происхождения.
Регион серьезно повлиял на мировую историю дважды: в бронзовом веке там возник первый алфавит, потом ставший основой греческого (впоследствии и латинского, и русского). Кроме того, там развернулись основные события Ветхого Завета, повлиявшие на формирование трех самых массовых религий в земной истории.
Теперь, во время раскопок у города Кирья-Гат на юге бывшего Ханаана, археологи обнаружили крупный комплекс, включающий мастерскую по изготовлению кремневых лезвий. Она состоит из комплекса круглых ям со стенами из сырцового кирпича, где, по всей видимости, хранилась часть урожая. На дне многих ям — следы изготовления кремневых лезвий. На открытие обратил внимание портал Vokrugsveta.ru.
Комплекс находок расположен в зоне диаметром примерно 500 метров, где разбросаны сотни упомянутых выше ям. Помимо мастерских, они явно играли роль складов и, возможно, площадок для каких-то приношений богам. В пользу этого, отметили археологи, говорит находка сразу сотен нетронутых кремневых лезвий в одном месте. Неиспользованное лезвие достаточно легко отличить от использованного по отсутствию даже мелких повреждений.
Большинство из сделанных там отщепов, скорее всего, вставляли в деревянные ручки серпов для сбора урожая. Другие могли быть ножами, в том числе для разделки животных. Хотя в этот период в регионе уже начали применять бронзу, она была дорогой и редкой, поскольку ключевой ее компонент (олово) редок и в ту пору ввозился в регион в основном из Британии. Из-за дороговизны бронзу использовали для оружия, а в сельском хозяйстве и быту массово продолжали применять кремневые лезвия. Сырье для этого комплекса мастерских доставляли из места в 15 километрах, судя по данным геологов.
В этом месте также нашли остатки низких стен, небольшого числа домов и иных сооружений. Но археологи подчеркнули, что все это не похоже на следы крупного поселения. Либо его там никогда не было, либо его следы были уничтожены последующим землепашеством в этом районе.
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