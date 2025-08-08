  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Эмоциональное выгорание в семье

Слушатели узнают, как психика может влиять на физическое здоровье.

АВИАПАРК
27 августа, 19:15 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ходынский бульвар, 4

О мероприятии

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Наталья Фомичева расскажет:

  • как психика может влиять на физическое здоровье;
  • почему проблемы коммуникации внутри семьи могут стать причиной нарушений здоровья;
  • простые способы самодиагностики: «Что говорит мое тело?», шкалы самочувствия, карты эмоций;
  • как пересмотреть распределение ролей в семье, чтобы снизить риск «выгорания» и психологической перегрузки.

Расписание
27
Среда
Август 2025
Ходынский бульвар, 4 Москва
19:15
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ходынский бульвар, 4

8 августа, 09:22
Александр Речкин
1
# биология
# здоровье
# Психология
Комментарии

Написать комментарий

