25 августа, 08:19
Адель Романенкова
12

Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли

❋ 5.1

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.

Космонавтика
# «Бион»
# «Венера-Д»
# ИМБП РАН
# космос
# лунная программа
# орбитальная станция
# Российская орбитальная станция
Один из грызунов, участвующих в космической миссии «Бион-М2»
Один из грызунов, участвующих в космической миссии «Бион-М2» / © пресс-служба ИМБП РАН

20 августа 2025 года с Байконура на околоземную орбиту отправился космический аппарат, запуск которого готовили больше 10 лет — «Бион-М2». На борту — 75 мышей, полторы тысячи мушек-дрозофил, муравьи, микроорганизмы, грибы, а также растения и семена. Полет должен продлиться 30 суток, возвращение корабля на Землю запланировано на 19 сентября, посадка ожидается в Оренбургской области. 

Главная задача масштабного биологического эксперимента — выяснить, как на живые организмы влияет космическая радиация, и во многом вопрос касается радиации межпланетного пространства, где уже ничто не дает естественной защиты от летящих от Солнца и всей галактики заряженных частиц. Несмотря на уже накопленный человечеством богатый опыт работы на околоземной орбите, уровень радиации на космических станциях далеко не так высок, каким он будет во время полета к Марсу. Миссии на Луну по программе «Аполлон» были слишком кратковременными, чтобы можно было создать уверенное представление о долгосрочных последствиях пребывания человека в глубоком космосе. 

Именно поэтому и для нынешнего корабля с животными, и для будущей отечественной орбитальной станции РОС выбрали необычную полярную орбиту: на одной и той же высоте над Землей над полюсами радиация заметно выше, чем над экватором. Это следующий, осторожный шаг человека в освоении космоса: после того как на РОС начнутся стандартные многомесячные экспедиции космонавтов, можно будет приблизиться к пониманию того, насколько благополучно люди перенесут от полугода до девяти месяцев полета к Красной планете и столько же при возвращении на Землю. 

Следующий аппарат серии «Бион-М» рассчитывают запустить ориентировочно в 2030 году, и он отправится уже на высоту 800 километров против нынешних 380, что позволит собрать еще более интересные данные, рассказал в интервью «Известиям» президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, на будущей станции РОС научную работу планируют тоже вывести на новый уровень и создать для этого все условия: если на МКС для научных экспериментов выделяется пять-семь киловатт электроэнергии, то на новой станции для этого предоставят до 50 киловатт. 

Глава РАН также обозначил планы России по исследованию и освоению Луны: в 2028 году — запуск искусственного спутника «Луна-26», который поможет выбрать места для будущих высадок, в 2029 и 2030 годах — посадка двух аппаратов «Луна-27.1» и «Луна-27.2» на Южном и Северном полюсах Луны соответственно, еще через три-четыре года — доставка на Землю лунного грунта с помощью зонда «Луна-28», далее — отправка на окололунную орбиту спутника «Луна-29» в том числе в качестве ретранслятора сигналов с поверхности и посадка миссии «Луна-30» с тяжелым луноходом. 

Российские пилотируемые полеты на Луну, то есть высадки космонавтов — «за горизонтом текущего федерального проекта», отметил Геннадий Красников: сейчас идет лишь первый этап освоения естественного спутника Земли, на котором всю работу будут выполнять автоматические аппараты. Он упомянул, что речь идет в том числе о подготовке к использованию Луны как промежуточной базы для межпланетных перелетов. 

В разговоре об исследованиях планет Солнечной системы глава РАН уделил особое внимание Венере: в 2036 году ожидается запуск миссии «Венера-Д». Она будет объединять в себе орбитальный аппарат, аэростаты для исследования венерианской атмосферы и посадочный модуль. Как рассказал Геннадий Красников, в числе прочего предстоит решить вопрос о наличии в облаках Венеры органики и даже попытаться проверить гипотезу о существовании на поверхности планеты неизвестных форм жизни.

Адель Романова
201 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
