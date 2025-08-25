  • Добавить в закладки
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина
15

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

❋ 4.2

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
спаривание горбатых дельфинов
© Prajith K. K., Rithin Joseph et al., Regional Studies in Marine Science (2025)

Китообразные вида Sousa plumbea, как и другие дельфины рода горбатых (Sousa), характеризуются заметным выступом на спине, напоминающим горб, и удлиненным спинным плавником. Эти морские млекопитающие встречаются от побережья Южной Африки до Индокитая, в том числе у берегов Восточной Африки, стран Ближнего Востока и Индии. Они живут группами, в основном питаются рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными.

Поскольку индийские горбатые дельфины предпочитают прибрежные воды глубиной до 20 метров, они часто страдают от антропогенных факторов, в том числе от попадания в рыболовные сети и судоходства. Из-за этого у дельфинов Sousa plumbea высок уровень смертности детенышей и молодняка. Вид занесен в Красную книгу МСОП как «находящийся под угрозой исчезновения».

В рамках национального проекта по сбору данных о популяциях морских млекопитающих в Индийском океане исследователи из Института технологий рыболовства ICAR-CIFT (Кочин, штат Керала, Индия) с помощью беспилотников проследили за поведением «влюбленных» дельфинов Sousa plumbea в Аравийском море. Результаты наблюдений ученые описали в статье, вышедшей в журнале Regional Studies in Marine Science.

Две пары из самца и самки синхронно плыли вместе по характерной круговой траектории. Животные часто выныривали из воды, плескались у поверхности и совершали другие игривые действия, присущие дельфинам во время ухаживаний. Самки периодически переворачивались брюхом вверх, выставляя грудные плавники и рострум.

Завершился брачный ритуал совокуплением длительностью чуть меньше 30 секунд, во время которого одно из животных находилось сверху. В процессе копуляции обе пары плыли медленнее, демонстрируя схожие движения.

Исследователи подчеркнули, что отснятые кадры — первое задокументированное видеосвидетельство полного цикла брачного поведения горбатых дельфинов в Азии. По словам ученых, съемка с дронов позволила получить важную информацию о репродуктивном и социальном поведении горбатых дельфинов Sousa plumbea, не нарушая естественный ход их жизни. Объединив эти сведения с экологическими оценками, специалисты в области природоохраны смогут эффективнее вести мониторинг за состоянием популяции и реализовывать программы по сохранению вида.

© Prajith K. K., Rithin Joseph et al., Regional Studies in Marine Science (2025)

Беспилотники не впервые позволяют запечатлеть уникальные кадры из жизни китообразных. Например, с помощью дронов сняли, как стая дельфинов помогла горбатому киту выбраться с мелководья на глубину. Другой группе морских биологов удалось зафиксировать на видео, как косатки охотятся на дельфина-белобочку (Delphinus delphis), а затем делят добычу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
786 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Марат Рахманкулов
4 секунды назад
vladimir, Изгои мира это Европа. Даже церковь ваша узаконила противоестественные вещи,вы уже в меньшинстве относительно арабов и беженцев из Африки.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Марат Рахманкулов
6 минут назад
Денис, Как это надоело,живут здесь,а блин смотрят и хотят туда,так в чём проблема?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Yuri Altunin
10 минут назад
Marie, это для некоторых очень трудно для понимания. Хочется возвысится а нечем. Все верно,Россия двигается в сторону северной Кореи, так

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Никанор Самохин
11 минут назад
Вообще-то тут сравнивают территории стран ЕС и следовательно к России не имеет никакого отношения, кроме того, что у всех этих стран испокон веков

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Марат Рахманкулов
11 минут назад
Marie, Зависть,грех.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Yuri Altunin
16 минут назад
Алексей, рашка мясом воюет,несёт огромные потери,скоро с улицы хватать будут, а тебе весело. Иди на фронт,диванным аналитиков легко быть. И в

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

ArsTG1
29 минут назад
Nikolai, тут про страны в Евразийском союзе, а не про материк Евразия, поэтому Россия мимо

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Алексей Зима
49 минут назад
vladimir, севернаяКорея нас не съест при случае, а так и останется другом. Лучших воинов присылает, боеприпасами, когда СРОЧНО надо делится. Зато

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

евгений Русский
1 час назад
Marie, Вот смотри возьмём древнюю историю, а конкретно Спарту и Афины. Первые ходили в рваных площах, презирали богатство. И жили как ты говоришь в

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Dmitry P
1 час назад
Александр, это как говорить, что шаверма и шаурма - разные слова. Вы там со своим телевизором чего только не придумаете

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Алексей Зима
1 час назад
Marie, "Не те нажаль, що крайiна у дупи, а те погано, що русские СНОВА оказались правы..." Так ведь?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

gauga.dmitri
1 час назад
Nikolai, читать что ли не умеешь? Дания входит в ЕС, а па ра шка нет

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Sam Dowson
2 часа назад
Seri, совсем головой уехала, тук-тук? Из какого у себя места ты высосала свои утверждения. Пока что я вижу тут лишь одну неудовлетворенную всем бабу.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Александр Ветров
2 часа назад
Где,Андорра,Монако,Сан Марино?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
2 часа назад
Max, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
2 часа назад
Андрей, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
2 часа назад
Sergey, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Александр Ветров
2 часа назад
Marie, какая у Лихтенштейна промышленность?Это,просто,банковский подсос Европы,они ничего не производят,кроме,чужих банковских вкладов и всякого

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Сергей Механик
2 часа назад
Хотелось бы взглянуть на анализ отдельно по странам. Особенно Евразия интересно. 😉

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Jhon Snow
2 часа назад
Где Норвегия.?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

