Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Китообразные вида Sousa plumbea, как и другие дельфины рода горбатых (Sousa), характеризуются заметным выступом на спине, напоминающим горб, и удлиненным спинным плавником. Эти морские млекопитающие встречаются от побережья Южной Африки до Индокитая, в том числе у берегов Восточной Африки, стран Ближнего Востока и Индии. Они живут группами, в основном питаются рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными.

Поскольку индийские горбатые дельфины предпочитают прибрежные воды глубиной до 20 метров, они часто страдают от антропогенных факторов, в том числе от попадания в рыболовные сети и судоходства. Из-за этого у дельфинов Sousa plumbea высок уровень смертности детенышей и молодняка. Вид занесен в Красную книгу МСОП как «находящийся под угрозой исчезновения».

В рамках национального проекта по сбору данных о популяциях морских млекопитающих в Индийском океане исследователи из Института технологий рыболовства ICAR-CIFT (Кочин, штат Керала, Индия) с помощью беспилотников проследили за поведением «влюбленных» дельфинов Sousa plumbea в Аравийском море. Результаты наблюдений ученые описали в статье, вышедшей в журнале Regional Studies in Marine Science.

Две пары из самца и самки синхронно плыли вместе по характерной круговой траектории. Животные часто выныривали из воды, плескались у поверхности и совершали другие игривые действия, присущие дельфинам во время ухаживаний. Самки периодически переворачивались брюхом вверх, выставляя грудные плавники и рострум.

Завершился брачный ритуал совокуплением длительностью чуть меньше 30 секунд, во время которого одно из животных находилось сверху. В процессе копуляции обе пары плыли медленнее, демонстрируя схожие движения.

Исследователи подчеркнули, что отснятые кадры — первое задокументированное видеосвидетельство полного цикла брачного поведения горбатых дельфинов в Азии. По словам ученых, съемка с дронов позволила получить важную информацию о репродуктивном и социальном поведении горбатых дельфинов Sousa plumbea, не нарушая естественный ход их жизни. Объединив эти сведения с экологическими оценками, специалисты в области природоохраны смогут эффективнее вести мониторинг за состоянием популяции и реализовывать программы по сохранению вида.

© Prajith K. K., Rithin Joseph et al., Regional Studies in Marine Science (2025)

Беспилотники не впервые позволяют запечатлеть уникальные кадры из жизни китообразных. Например, с помощью дронов сняли, как стая дельфинов помогла горбатому киту выбраться с мелководья на глубину. Другой группе морских биологов удалось зафиксировать на видео, как косатки охотятся на дельфина-белобочку (Delphinus delphis), а затем делят добычу.

Юлия Трепалина 786 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.