Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Китообразные вида Sousa plumbea, как и другие дельфины рода горбатых (Sousa), характеризуются заметным выступом на спине, напоминающим горб, и удлиненным спинным плавником. Эти морские млекопитающие встречаются от побережья Южной Африки до Индокитая, в том числе у берегов Восточной Африки, стран Ближнего Востока и Индии. Они живут группами, в основном питаются рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными.
Поскольку индийские горбатые дельфины предпочитают прибрежные воды глубиной до 20 метров, они часто страдают от антропогенных факторов, в том числе от попадания в рыболовные сети и судоходства. Из-за этого у дельфинов Sousa plumbea высок уровень смертности детенышей и молодняка. Вид занесен в Красную книгу МСОП как «находящийся под угрозой исчезновения».
В рамках национального проекта по сбору данных о популяциях морских млекопитающих в Индийском океане исследователи из Института технологий рыболовства ICAR-CIFT (Кочин, штат Керала, Индия) с помощью беспилотников проследили за поведением «влюбленных» дельфинов Sousa plumbea в Аравийском море. Результаты наблюдений ученые описали в статье, вышедшей в журнале Regional Studies in Marine Science.
Две пары из самца и самки синхронно плыли вместе по характерной круговой траектории. Животные часто выныривали из воды, плескались у поверхности и совершали другие игривые действия, присущие дельфинам во время ухаживаний. Самки периодически переворачивались брюхом вверх, выставляя грудные плавники и рострум.
Завершился брачный ритуал совокуплением длительностью чуть меньше 30 секунд, во время которого одно из животных находилось сверху. В процессе копуляции обе пары плыли медленнее, демонстрируя схожие движения.
Исследователи подчеркнули, что отснятые кадры — первое задокументированное видеосвидетельство полного цикла брачного поведения горбатых дельфинов в Азии. По словам ученых, съемка с дронов позволила получить важную информацию о репродуктивном и социальном поведении горбатых дельфинов Sousa plumbea, не нарушая естественный ход их жизни. Объединив эти сведения с экологическими оценками, специалисты в области природоохраны смогут эффективнее вести мониторинг за состоянием популяции и реализовывать программы по сохранению вида.
Беспилотники не впервые позволяют запечатлеть уникальные кадры из жизни китообразных. Например, с помощью дронов сняли, как стая дельфинов помогла горбатому киту выбраться с мелководья на глубину. Другой группе морских биологов удалось зафиксировать на видео, как косатки охотятся на дельфина-белобочку (Delphinus delphis), а затем делят добычу.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
