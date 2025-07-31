О мероприятии

Чем дальше в «лес» новых данных, которые получает телескоп им. Уэбба, тем больше новых вопросов и парадоксов встает перед исследователями, которые занимаются вопросами молодых галактик. Кандидат физико-математических наук Сергей Дроздов расскажет о росте сверхмассивных черных дыр, о необычайном числе ярких галактик в молодой Вселенной, о том почему межзвездной пыли (которая является основой жизни) в далеких галактиках не должно быть, но она видна. И многое другое.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 21:00 Купить