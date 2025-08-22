Уведомления
Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Статья об охотничьих привычках снежных барсов вышла в издании Journal of Zoology. Ее авторы — специалисты в области природоохраны и сотрудники международного фонда Snow Leopard Trust, занятого изучением и защитой снежных барсов. Исследователи проанализировали данные наблюдений за ирбисами в природном заповеднике в горах Монголии с 2008 по 2020 год. Установленные на снежных барсах ошейники с поддержкой GPS позволили отследить места их охоты и собрать информацию об основной добыче — сибирских горных козлах (Capra sibirica).
В результате удалось установить, что самцы и самки ирбисов целенаправленно чаще охотились на горных козлов в расцвете сил — старше пяти лет. В этом возрасте вес копытных может достигать 100 килограммов, что как минимум вдвое больше массы снежных леопардов.
Самки горных козлов гораздо меньше самцов и ближе к ирбисам по весу. Тем не менее они становились добычей снежных барсов реже, чем можно было бы ожидать, исходя из их численности в популяции. Аналогичным образом снежные барсы меньше охотились на самцов горных козлов моложе пяти лет и подрастающих особей возрастом один-два года.
Правда, весенний период оказался исключением. В это время ирбисы чаще охотились на беременных самок горных козлов и недавно родившихся козлят, реже нападая на половозрелых самцов.
Хотя другие большие кошки, такие как львы и леопарды, временами атакуют животных крупнее себя, например слонов и буйволов, обычно они выбирают более мелкую и легкую добычу.
Рыси на севере Скандинавии тоже нападают на оленей, превосходящих их по размерам, но это скорее не намеренный, а вынужденный выбор: они просто охотятся на добычу, которая доступна, пояснил изданию Discover Wildlife Орьян Йоханссон (Örjan Johansson), один из авторов исследования о снежных барсах.
Как предположили ученые, нетипичное для подсемейства Pantherinae предпочтение крупной добычи у ирбисов связано с тем, что половозрелые самцы горных козлов на самом деле уязвимее для нападений.
К пяти-шести годам самцы этих копытных обладают развитым телом и большими рогами, которые нужны в схватках с соперниками за возможность спариться с самками. Хотя крупные размеры и рога обеспечивают репродуктивный успех, в то же время самцы горных козлов из-за этого становятся тяжелее и менее проворными. Значит, у них падают шансы убежать от снежных барсов, когда те атакуют их со склонов и преследуют по горной местности.
«В результате эволюции горные козлы приспособились спасаться от хищников, убегая по крутым, почти отвесным скалам. Даже крупные самцы очень проворны и обычно могут обогнать на таких склонах практически любых преследователей. Исключение — снежные барсы, которые эволюционно адаптированы охотиться в той же самой местности», — рассказал Йоханссон.
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
