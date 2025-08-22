  • Добавить в закладки
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина
7

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

❋ 4.6

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

снежный барс
© Prasenjeet Yadav, Örjan Johansson, Snow Leopard Trust/SLCF-Mongolia

Статья об охотничьих привычках снежных барсов вышла в издании Journal of Zoology. Ее авторы — специалисты в области природоохраны и сотрудники международного фонда Snow Leopard Trust, занятого изучением и защитой снежных барсов. Исследователи проанализировали данные наблюдений за ирбисами в природном заповеднике в горах Монголии с 2008 по 2020 год. Установленные на снежных барсах ошейники с поддержкой GPS позволили отследить места их охоты и собрать информацию об основной добыче — сибирских горных козлах (Capra sibirica).

В результате удалось установить, что самцы и самки ирбисов целенаправленно чаще охотились на горных козлов в расцвете сил — старше пяти лет. В этом возрасте вес копытных может достигать 100 килограммов, что как минимум вдвое больше массы снежных леопардов.

Самки горных козлов гораздо меньше самцов и ближе к ирбисам по весу. Тем не менее они становились добычей снежных барсов реже, чем можно было бы ожидать, исходя из их численности в популяции. Аналогичным образом снежные барсы меньше охотились на самцов горных козлов моложе пяти лет и подрастающих особей возрастом один-два года.

Правда, весенний период оказался исключением. В это время ирбисы чаще охотились на беременных самок горных козлов и недавно родившихся козлят, реже нападая на половозрелых самцов.

Хотя другие большие кошки, такие как львы и леопарды, временами атакуют животных крупнее себя, например слонов и буйволов, обычно они выбирают более мелкую и легкую добычу.

Рыси на севере Скандинавии тоже нападают на оленей, превосходящих их по размерам, но это скорее не намеренный, а вынужденный выбор: они просто охотятся на добычу, которая доступна, пояснил изданию Discover Wildlife Орьян Йоханссон (Örjan Johansson), один из авторов исследования о снежных барсах.

Как предположили ученые, нетипичное для подсемейства Pantherinae предпочтение крупной добычи у ирбисов связано с тем, что половозрелые самцы горных козлов на самом деле уязвимее для нападений.

© Snow Leopard Trust/SLCF-Mongolia

К пяти-шести годам самцы этих копытных обладают развитым телом и большими рогами, которые нужны в схватках с соперниками за возможность спариться с самками. Хотя крупные размеры и рога обеспечивают репродуктивный успех, в то же время самцы горных козлов из-за этого становятся тяжелее и менее проворными. Значит, у них падают шансы убежать от снежных барсов, когда те атакуют их со склонов и преследуют по горной местности.

«В результате эволюции горные козлы приспособились спасаться от хищников, убегая по крутым, почти отвесным скалам. Даже крупные самцы очень проворны и обычно могут обогнать на таких склонах практически любых преследователей. Исключение — снежные барсы, которые эволюционно адаптированы охотиться в той же самой местности», — рассказал Йоханссон.

Юлия Трепалина
784 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
