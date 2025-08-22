Кобры и крайт укусили людей и впрыснули яд даже после смерти

Ученым известны случаи, когда змеи кусали и впрыскивали яд уже после смерти, но подобные факты в медицинской литературе встречаются редко. Обычно в них фигурируют определенные виды — гремучие змеи, щитомордники и плюющиеся кобры. Врачи из Индии недавно дополнили список: они впервые описали, как убитые моноклевые кобры и змея из рода крайтов укусили людей. В результате пострадавшим потребовались помощь медиков и противоядие.

Статья о трех необычных случаях из практики индийских врачей появилась в журнале Frontiers in Tropical Disease. Все эпизоды произошли в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Первый пострадавший — мужчина 45 лет — обезглавил черную змею, нападавшую на его кур, в своем доме. Когда он решил избавиться от убитой рептилии, то при контакте с отрубленной головой был укушен в большой палец правой руки. Почувствовав сильную боль в этом месте, отдающую в плечо, мужчина решил обратиться в ближайшую больницу. Перед тем как отправиться туда, сфотографировал мертвую змею, чтобы показать врачам.

По снимку медики определили, что виновница происшествия — моноклевая кобра (Naja kaouthia), агрессивная и нервная змея, обладающая очень токсичным ядом. Мужчине наложили на рану повязку, ввели противоядие, обезболивающее и назначили другие препараты. Симптомы нейротоксичности у пациента не появились, но на месте укуса образовалась глубокая рана. После курса лечения и нормализации лабораторных показателей мужчину выписали на 20-е сутки со дня госпитализации. Рана полностью зажила только после 40 дней.

Фотография мертвой змеи и руки пациента с местом укуса / © Thakur Susmita, Giri Surajit et al., Frontiers in Tropical Diseases (2025)

Во втором случае фермер, работая на рисовом поле, случайно переехал змею колесами трактора. Когда мужчина спустился из машины на землю, раздавленная рептилия укусила его в ногу. Узнав по внешнему виду моноклевую кобру, пострадавший тоже сфотографировал ее и поспешил в больницу.

Попав к медикам, фермер пожаловался на сильную боль, нарастающий отек и изменение цвета в месте укуса. Кроме того, пациента дважды вырвало, но признаков нейротоксичности не наблюдалось. Врачи ввели противоядие, назначили антибиотики, парацетамол и другие лекарства. Рану обработали и перевязали. На этот раз госпитализация длилась 25 дней, а рана на ноге зажила только к 65-му дню.

Фотография мертвой змеи и ноги пациента с местом укуса / © Thakur Susmita, Giri Surajit et al., Frontiers in Tropical Diseases (2025)

В третьем эпизоде змея черного цвета заползла вечером в деревенский дом. Жители убили ее и выбросили тело на задний двор. Примерно через три часа один из соседей пришел взглянуть на мертвую змею поближе и попытался взять ее за голову, в результате получил укус в правый мизинец.

Поскольку сильной боли и отека не последовало, мужчина решил, что яд в рану не попал, и не стал ничего предпринимать. Однако позже ночью появились беспокойство, трудности с засыпанием и боль в теле. Пострадавший сначала обратился к местному знахарю, но тот не помог: пациенту стало трудно глотать, а верхние веки опустились (развился птоз).

Фотография убитой змеи и пациента с признаками птоза / © Thakur Susmita, Giri Surajit et al., Frontiers in Tropical Diseases (2025)

В больницу мужчина попал только на следующий день — его привезли родственники вместе с мертвой рептилией. Врачи определили, что змея принадлежит к роду крайтов (Bungarus). Вероятнее всего, особь была вида Bungarus niger либо Bungarus lividus.

Хотя пациенту сразу ввели противоядие, ударную дозу атропина и другие препараты, ему становилось хуже. Мужчину поместили в отделение интенсивной терапии, а после паралича конечностей и прекращения реакций на команды медиков подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние улучшилось почти через двое суток, но опущение век и трудности с глотанием сохранялись еще некоторое время. На шестой день пациент восстановился и его выписали из больницы.

Авторы отчета призвали помнить, что благодаря строению своего ядовитого аппарата змеи даже после смертельных ранений способны впрыснуть яд при случайном контакте. Поэтому нужно быть крайне осторожными с ядовитыми змеями — как с живыми, так и с мертвыми.

Юлия Трепалина 783 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.