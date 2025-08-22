Уведомления
Кобры и крайт укусили людей и впрыснули яд даже после смерти
Ученым известны случаи, когда змеи кусали и впрыскивали яд уже после смерти, но подобные факты в медицинской литературе встречаются редко. Обычно в них фигурируют определенные виды — гремучие змеи, щитомордники и плюющиеся кобры. Врачи из Индии недавно дополнили список: они впервые описали, как убитые моноклевые кобры и змея из рода крайтов укусили людей. В результате пострадавшим потребовались помощь медиков и противоядие.
Статья о трех необычных случаях из практики индийских врачей появилась в журнале Frontiers in Tropical Disease. Все эпизоды произошли в штате Ассам на северо-востоке Индии.
Первый пострадавший — мужчина 45 лет — обезглавил черную змею, нападавшую на его кур, в своем доме. Когда он решил избавиться от убитой рептилии, то при контакте с отрубленной головой был укушен в большой палец правой руки. Почувствовав сильную боль в этом месте, отдающую в плечо, мужчина решил обратиться в ближайшую больницу. Перед тем как отправиться туда, сфотографировал мертвую змею, чтобы показать врачам.
По снимку медики определили, что виновница происшествия — моноклевая кобра (Naja kaouthia), агрессивная и нервная змея, обладающая очень токсичным ядом. Мужчине наложили на рану повязку, ввели противоядие, обезболивающее и назначили другие препараты. Симптомы нейротоксичности у пациента не появились, но на месте укуса образовалась глубокая рана. После курса лечения и нормализации лабораторных показателей мужчину выписали на 20-е сутки со дня госпитализации. Рана полностью зажила только после 40 дней.
Во втором случае фермер, работая на рисовом поле, случайно переехал змею колесами трактора. Когда мужчина спустился из машины на землю, раздавленная рептилия укусила его в ногу. Узнав по внешнему виду моноклевую кобру, пострадавший тоже сфотографировал ее и поспешил в больницу.
Попав к медикам, фермер пожаловался на сильную боль, нарастающий отек и изменение цвета в месте укуса. Кроме того, пациента дважды вырвало, но признаков нейротоксичности не наблюдалось. Врачи ввели противоядие, назначили антибиотики, парацетамол и другие лекарства. Рану обработали и перевязали. На этот раз госпитализация длилась 25 дней, а рана на ноге зажила только к 65-му дню.
В третьем эпизоде змея черного цвета заползла вечером в деревенский дом. Жители убили ее и выбросили тело на задний двор. Примерно через три часа один из соседей пришел взглянуть на мертвую змею поближе и попытался взять ее за голову, в результате получил укус в правый мизинец.
Поскольку сильной боли и отека не последовало, мужчина решил, что яд в рану не попал, и не стал ничего предпринимать. Однако позже ночью появились беспокойство, трудности с засыпанием и боль в теле. Пострадавший сначала обратился к местному знахарю, но тот не помог: пациенту стало трудно глотать, а верхние веки опустились (развился птоз).
В больницу мужчина попал только на следующий день — его привезли родственники вместе с мертвой рептилией. Врачи определили, что змея принадлежит к роду крайтов (Bungarus). Вероятнее всего, особь была вида Bungarus niger либо Bungarus lividus.
Хотя пациенту сразу ввели противоядие, ударную дозу атропина и другие препараты, ему становилось хуже. Мужчину поместили в отделение интенсивной терапии, а после паралича конечностей и прекращения реакций на команды медиков подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Состояние улучшилось почти через двое суток, но опущение век и трудности с глотанием сохранялись еще некоторое время. На шестой день пациент восстановился и его выписали из больницы.
Авторы отчета призвали помнить, что благодаря строению своего ядовитого аппарата змеи даже после смертельных ранений способны впрыснуть яд при случайном контакте. Поэтому нужно быть крайне осторожными с ядовитыми змеями — как с живыми, так и с мертвыми.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
