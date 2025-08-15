  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Королевства франков: падение династии Меровингов

Слушатели узнают про перипетии истории Меровингских королевств в 639 — 687 гг.

27 августа, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

После исчезновения Западной Римской Империи история Европы — это борьба варварских королевств. На многие столетия главной силой на континенте стали королевства франков.

Историк Антон Каспаров расскажет, как к концу VII века династия Меровингов переживала кризис власти, и постепенно уступала другой династии — Каролингам.

Слушатели узнают про перипетии истории Меровингских королевств в 639 — 687 гг.

15 августа, 04:16
Александр Речкин
2
# история
# Средние века
# Франция
