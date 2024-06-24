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10 часов назад
Алиса Гаджиева
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Жители острова Пасхи не уничтожали свою природу

4.9

Авторы нового исследования утверждают, что численность населения Рапа-Нуи оставалась примерно одинаковой на протяжении веков после колонизации острова. И только прибытие европейцев привело к сокращению числа коренных жителей. Из этого следует, что теория упадка местной культуры из-за уничтожения лесов не имеет отношения к реальности.

Антропология
# археология
# остров Пасхи
# Рапануи
# рапануйцы
# сельское хозяйство
моаи
Аху Тонгарики, самый большой аху на острове Пасхи / © LuxoDresden, wikipedia.org

Обычно историю острова Пасхи приводят как пример неэффективного хозяйствования и небрежного отношения к природе — своего рода «экоцида». Принято считать, что полинезийцы, колонизировавшие Рапа-Нуи около 1200 года, слишком увлеклись строительством огромных статуй — моаи.

Для их возведения якобы вырубили все деревья, чем необратимо испортили экологическую обстановку на острове. Сами рапануйцы жили за счет рыболовства (примерно 50 процентов их питания) и сельского хозяйства. После уничтожения деревьев, по мнению большинства ученых, почва становилась все беднее, урожаи падали, люди голодали, отчего начали воевать между собой. И численность населения предсказуемо сократилась в несколько раз.

Когда в 1722 году на Рапа-Нуи появились первые европейцы, там оставалось не более трех тысяч жителей. Потом их стало еще меньше — заморские гости завезли болезни, к которым островитяне не были адаптированы. Это традиционная точка зрения.

Карта острова Пасхи и его местоположение в юго-восточной части Тихого океана / © Carl P. Lipo et al., Science Advances

В журнале Science Advances опубликована работа археолога из Бингемтонского университета (США) Карла Липо и его коллег. Они считают, что население острова сократилось только после прибытия европейцев, а до этого оставалось примерно одинаковым с самого начала колонизации.

Откуда вообще появилась гипотеза, что численность населения острова Пасхи сразу после колонизации была значительно больше, чем в 1722 году? Во всем виноваты моаи. С точки зрения ученых такое количество многотонных статуй невозможно высечь и — самое главное — перетащить на храмовую веранду (аху) малым числом людей.

Рапануйцы сделали и установили на места многие сотни моаи за относительно короткий промежуток времени (порядка 200 лет). Исходя из этого ученые предполагали, что в момент создания каменных гигантов на острове жили не менее 15 тысяч человек.

Почти 70 лет назад Тур Хейердал предположил, что транспортировка моаи могла быть не столь трудозатратной, как ее представляют себе наши современники. Он описал способ передвижения статуй с помощью каната и раскачиваний — таким образом моаи медленно «шагали» к цели.

В 2012 году Карл Липо и Терри Хант (археолог из Аризонского университета, один из соавторов новой работы), используя метод Хейердала, доказали, что пятитонный моаи можно перетащить на несколько сотен метров силами 18 человек и с помощью трех канатов. Это сильно пошатнуло гипотезу о том, что для создания статуй нужен был густонаселенный остров.

Липо и Хант неоднократно писали о том, что на Рапа-Нуи нет следов военных действий, как на многих других полинезийских островах. Найденные археологами обсидиановые орудия — сельскохозяйственные инструменты, а не оружие. Нет и скелетов с повреждениями от боевого оружия.

В новом исследовании Липо и соавторы попробовали определить, сколько продовольствия давало сельское хозяйство острова Пасхи, и на основе этого рассчитать размер устойчивого населения. Вулканическая почва на острове сильно выветрилась, поэтому бедна питательными веществами, необходимыми для роста растений — в первую очередь азотом, фосфором и калием, а также кальцием, магнием и серой. Чтобы повысить урожайность, аборигены, по мнению авторов работы, сначала вырубали деревья и удобряли ими почву (а вовсе не для транспортировки моаи).

Когда деревьев больше не осталось, они стали использовать практику под названием «каменное мульчирование». При ней в первые 20-25 сантиметров почвы добавляли фрагменты раздробленных камней. Таким образом, считают исследователи, в почву возвращались необходимые питательные вещества. Ученые сравнили такое «каменное обогащение почвы» с современным внесением неорганических удобрений. Только сейчас камни измельчают машины, а рапануйцы делали это без механизации.

Поля, засыпанные раздробленными камнями / © Carl P. Lipo et al., Science Advances

Местоположение и размеры полей, удобренных камнями, исследователи определили с помощью спутниковых снимков. Они полагают, что такой метод ведения сельского хозяйства на установленных полях в сочетании с рыболовством обеспечивал вполне комфортное проживание на острове примерно трех тысяч человек — столько же, сколько было островитян к моменту прибытия европейцев. Следовательно, их население не сокращалось из-за некоего «экологического кризиса».

Добавим, что рапануйцы неоднократно плавали к берегам Южной Америки и принимали у себя флот инков. Расстояние в три с половиной тысячи километров морем не было для них непреодолимым препятствием. И если бы они голодали так, что население сократилось в несколько раз, то, скорее всего, могли просто уплыть.

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Антропология
# археология
# остров Пасхи
# Рапануи
# рапануйцы
# сельское хозяйство
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1 Комментарий
Григорий Макеев
Григорий Макеев
9 часов назад
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Корреляция vs причинность.
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Григорий Макеев
9 часов назад
Корреляция vs причинность.

Жители острова Пасхи не уничтожали свою природуЖители острова Пасхи не уничтожали свою природу

Александр Березин
10 часов назад
Алексей, для того, чтобы сделать многоразовую ракету, надо сперва понять, зачем вообще нужно летать в космос дальше МКС (до МКС и с одноразовыми все

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