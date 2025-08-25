  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 августа, 13:33
Сеченовский Университет
7

В выдыхаемом воздухе впервые нашли биомаркеры редкого заболевания легких

❋ 5.1

Специалисты Сеченовского Университета разработали неинвазивный метод диагностики лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ) — редкого заболевания легких, поражающего преимущественно женщин. Впервые в мировой практике им удалось выявить специфические соединения в выдыхаемом воздухе, которые отражают тяжесть болезни и могут использоваться для оценки риска осложнений.

Сеченовский Университет
# биомаркеры
# болезни легких
# воздух
# женщины
# заболевание
# легкие
На фотомиркограмме легочной ткани видны множественные кисты и узелки, состоящие из пластинчатых клеток / © Yale Rosen, ru.wikipedia.org

ЛАМ — прогрессирующее заболевание, поражающее преимущественно женщин репродуктивного возраста. Оно сопровождается разрушением легочной ткани, нарушением дыхания и застоем лимфатической жидкости. Диагностика ЛАМ часто затруднена: существующие методы, такие как КТ высокого разрешения и определение уровня VEGF-D (белка, влияющего на развитие лимфатических сосудов в легких), либо слишком дороги, либо не обладают достаточной чувствительностью на ранних стадиях болезни.

Новый подход ученых основан на анализе летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе с помощью протонной масс-спектрометрии — чувствительной технологии, позволяющей без подготовки образца фиксировать химический состав выдоха. В исследовании участвовали 51 пациентка с ЛАМ и 51 здоровая женщина. Ученые обнаружили, что у больных изменен состав ряда летучих метаболитов, связанных с гипоксией, воспалением и нарушением липидного обмена. Некоторые из них напрямую коррелировали с наличием осложнений, таких как пневмоторакс и обструкция дыхательных путей.

«Один из ключевых аспектов этого исследования — высокая диагностическая точность. Впервые показано, что метод, основанный на анализе выдыхаемого воздуха, позволяет не просто выявлять заболевание, но и предсказывать его осложнения. Это открывает возможности для раннего вмешательства и персонализированного наблюдения за пациентами», — пояснил научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Артемий Силантьев.

Наиболее перспективна методика будет для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии, полагают ученые. 

Исследование стало частью более крупного проекта, направленного на разработку методов неинвазивной диагностики легочных заболеваний с использованием протонной масс-спектрометрии. Ранее эта же команда показала, что по выдыхаемому воздуху можно оценивать степень тяжести муковисцидоза — другого тяжелого хронического заболевания дыхательной системы. В обоих случаях для обработки данных использовались алгоритмы машинного обучения. 

Ученые рассчитывают, что разработанный подход может найти применение не только в пульмонологии, но и в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии — везде, где изменения метаболизма отражаются в дыхательном профиле.

Работа поддержана грантом РНФ, результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
40 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# биомаркеры
# болезни легких
# воздух
# женщины
# заболевание
# легкие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Авг
600
Картвельская и индоевропейская этимология: история и современные значения лексем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Советские граждане и военнопленные в системе фашистских концлагерей
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Засейвить здоровье: питание между работой и семьей
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Авг
700
Советская психология: мир, миф или казус?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
25 августа, 08:19
Адель Романова

Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.

Космонавтика
# «Бион»
# «Венера-Д»
# ИМБП РАН
# космос
# лунная программа
# орбитальная станция
# Российская орбитальная станция
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно