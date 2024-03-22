В ПНИПУ разработали модель, которая оценит бизнес по регионам

Бизнес — движущая сила экономического развития региона и страны в целом. Грамотную оценку деятельности компаний и их результатов можно назвать мощным инструментом, который открывает возможности для расширения бизнеса, привлечения инвестиций и дополнительных ресурсов. Ученые Пермского Политеха разработали уникальную модель для анализа финансового состояния предприятий, с помощью которой впервые стало возможным рассматривать комплекс субъектов, а не отдельные единицы. Ее использование позволит принимать взвешенные управленческие решения, привлекать инвесторов, оценивать вероятность банкротства и разрабатывать мероприятия для развития на федеральном и региональном уровнях.

Статья опубликована в Российском экономическом журнале. Успешный бизнес сохраняет рабочие места и создает новые, стимулирует развитие инфраструктуры и экономики региона. Сбор и анализ данных о финансовом состоянии компаний – важный инструмент для понимания бизнес-среды и формирования стратегий развития. Появляется возможность более точно оценивать экономическую деятельность и эффективность, а также выявлять направления и отрасли, которым нужна дополнительная поддержка и инвестиции для стимулирования экономического роста.

Ученые Пермского Политеха разработали модель для мониторинга и оценки финансового состояния бизнес-комплексов России – территориально и функционально схожих предприятий. Она основана на открытых данных Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы и реализована в виде готового продукта. Программу можно применять для отраслевого, географического и индивидуального анализа результатов деятельности как отдельно взятой компании, так и совокупности предприятий. Ранее такой подход не применяли – не оценивали бизнес-комплексы, а рассматривать субъект отдельно не представляло интерес для федеральных органов и органов местного самоуправления.

На входе в модель необходимо использовать данные отчетности отдельных хозяйствующих субъектов. Тогда на выходе программа показывает отчет не только с визуализацией результатов анализа, но и с возможностью управления показателями для создания различных информационных срезов, дополняя предыдущие выводы. Например, сначала специалист сравнивает экономическую эффективность бизнес-комплексов в различных регионах, затем детализирует до отраслевого уровня и отдельных субъектов.

Разработанная модель анализирует деятельность группы предприятий с учетом различных аспектов их деятельности, таких как сопоставимость имущественных комплексов с имеющимися обязательствами, кредиторскую и дебиторскую задолженности, доходы и затраты. Помимо этого, можно проверять достоверность ранее принятых «на веру» моделей для оценки вероятности банкротства, эффективности рейтинговых моделей и других расчетов, которые ранее считались основополагающими.

Решение позволяет выявить, сколько новых субъектов зарегистрировано, сколько из них прекратило свою деятельность, какая часть компаний изменила свое местоположение, а также проследить общие тенденции и другие аспекты.

Разработку будут использовать компании, банки, органы власти, управляющие развитием рынка, инвесторы и все бизнес-участники, которым нужна информация о состоянии предприятий. Приложение может быть доработано для получения автоматизированного отчета с интерпретацией результатов.

«Наша программа – новый инструмент в форме готовой модели оценки финансового положения всех предприятий Российской Федерации. Она анализирует и формирует группы схожие по типу деятельности, местоположению и другим параметрам. Проект дает возможность сравнивать конкретный бизнес с аналогичными компаниями, определяя новые «нормы» деятельности, стандартные показатели и выявляя любые отклонения. Раньше таких моделей не было», – поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Кирилл Гуреев.

С помощью разработки политехников подтверждаются конкурентные преимущества и выявляются проблемные области, открываются возможности для расширения бизнеса и привлечения дополнительных финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Инструмент особенно полезен для федеральных и региональных государственных органов. Разрабатываемые мероприятия могут быть направлены на конкретные регионы, отрасли, группы участников, а их результаты количественно оценены.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 596 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.