21 августа, 08:02
Александр Березин
38

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

❋ 4.5

Впервые за 12 лет наша страна вывела в космос биологический спутник. На нем находятся десятки грызунов и множество других организмов. После месячного нахождения на полярной орбите, куда до этого спутники с животными не выводили, их вернут на Землю, где попытаются выяснить, как повышенная радиация такой орбиты повлияла на живые существа.

Космонавтика
# биология
# космическая радиация
# космос
# Россия
Макет «Бион-М2» / © Wikimedia Commons, Kirill Borisenko

СССР регулярно запускал на орбиту биологические спутники с различными организмами — начиная с печально известной собаки Лайки, которую Хрущев отправил в космос, чтобы успеть сделать что-то громкое к юбилею Октябрьской революции в 1957 году. Поскольку эксперимент спустили сверху и потребовали реализовать быстрее чем за месяц после запуска первого спутника, никаких мер спасения и даже системы терморегуляции для животного за это время разработать было невозможно. Поэтому первое в истории млекопитающее на орбите погибло вскоре после выхода туда (от перегрева). Так закончился первый полет земного биоспутника. Специальная комиссия ЦК в это не поверила, отчего провела наземную имитацию ее полета, в которой погибли еще две собаки.

Последующие советские биоэксперименты уже имели научные цели и разрабатывались нормально. К 1980-м спутники серии БИОН запускались уже раз в несколько лет. Однако в 1990-х делать это прекратили в связи с отменой финансирования. В 2013 году традицию попробовали возобновить. Опыт был утрачен, поэтому возникли накладки: помещения для грызунов спроектировали, не понимая особенностей этих животных, они выбрались, перегрызли провода, из-за чего часть других животных погибла. Следующий пуск «БИОН-М2» планировали в 2019 году, но существенно задержали, поэтому он случился лишь 20 августа 2025 года.

Спутник «БИОН-М2» вывела ракета «Союз-2.1б» с космодрома Байконур на полярную орбиту. Так называют орбиты с наклонением более 80 градусов, в силу которого они проходят близко к земным полюсам или даже прямо над ними. До того специализированные биологические спутники на настолько большие наклонения не запускались. Высота его орбиты 370-380 километров. На борту спутника массой 6,4 тонны разместили 75 мышей, часть из которых генетически модифицировали, чтобы они переносили радиацию хуже обычных, часть попытались защитить от радиации космоса, а часть оставили стандартными.

Мыши на борту «БИОН-М2» находятся вот в таких вот искусственных гнездах / © «Роскосмос»

Кроме того, аппарат несет полторы тысячи мух дрозофил, вида, чьи представители когда-то стали первыми космонавтами Земли (в 1940-х, на борту трофейной немецкой «Фау-2»). Есть там и микроорганизмы, и семена растений, и культуры клеток человека. Самый необычный биоэксперимент спутника — фрагмент базальта в теплозащите, где разместили несколько видов микробов. Исследователи хотят выяснить, как они переживут возвращение без теплозащиты в атмосфере, чтобы оценить возможность попадания подобных организмов с одной планеты на другую с мелкими обломками.

Причины, по которой аппарат стал первым в истории биоспутником на полярной орбите в том, что туда же планируют запустить российскую орбитальную станцию РОС, о неоднозначных перспективах которой мы писали здесь. На такой орбите годовая доза радиации в районе 200 миллизвертов, а на МКС — лишь около 150. По словам главы «Роскосмоса», ориентируясь на результаты с биоспутника и будут принимать решения об окончательном выборе орбиты для будущей национальной станции.

Молодые мыши на борту «БИОН-М2» несут вживленные датчики температуры и пульса. Замерив их, ученые планируют сравнить параметры с аналогичными у контрольной группы мышей той же линии на Земле. После месячного полета побывавших в космосе грызунов исследуют в наземной лаборатории, чтобы выявить действие на них повышенной радиации.

Сегодня ряд российских исследователей постулирует вред космического излучения для живых организмов, включая людей. На этой основе даже заявляют об опасности полетов к Марсу. В то же время другие российские научные группы показали позитивное воздействие космических лучей на организм грызунов. У них выявили даже рост когнитивных способностей после такого облучения. Та же научная группа показала лечебный эффект космической радиации на мышей с болезнью Альцгеймера (для чего пришлось придать им некоторые человеческие гены). Речь идет о работе огромной важности, потому что никаких других эффективных средств от этой болезни неизвестно. Полет БИОНа вряд ли изменит кардинальные расхождения во взглядах между разными научными группами на реальную роль космической радиации. Более вероятно, что это сделает практика полетов американцев на Луну и Марс в ближайшие десятилетия.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# биология
# космическая радиация
# космос
# Россия
Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология

