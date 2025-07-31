Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Многие исследования посвящены тому, как построить крепкие отношения. Например, в одной из недавних работ ученые сформулировали критерий качества романтического союза, а авторы другой публикации определили, в какой момент влюбленная пара распадается.

Специалисты из Университета Уэйна в США сфокусировались на одном из способов разорвать отношения — гостинге. Они изучили его влияние на человеческую психику и опубликовали результаты работы в научном журнале Personal Relationships.

Исследователи создали симуляцию онлайн-знакомства и провели два эксперимента, в рамках которых измерили эмоциональные реакции и поведенческую активность участников в режиме реального времени. Каждому из 243 человек в первом случае и 141 человека во втором предложили представить, что он познакомился с парнем или девушкой по имени Тейлор в специальном сервисе, обменивался сообщениями и дважды ходил с новым партнером на удачные свидания. Далее участники отправили собеседнику сообщение о том, что снова хотят встретиться, и получили один из трех вариантов ответа: прямое согласие, прямой отказ от дальнейшего общения или молчание (гостинг).

Ученые оценивали эмоции участников, а также их самооценку, привязанность к вымышленному партнеру и наличие намерений восстановить связь или отслеживать действия Тейлор(а) в интернете. В обоих экспериментах люди, получившие отказ или столкнувшиеся с гостингом, испытывали больше негативных эмоций и имели самооценку ниже, чем те, кто получил положительный ответ.

При этом «жертвы» гостинга и в первом, и во втором эксперименте оказались сильнее привязаны к партнеру, чем те, кто получил явный отказ продолжать общение. В случае молчания собеседника люди также с большей вероятностью проверяли его страницы в социальных сетях и допускали, что попробуют снова установить контакт через 24 часа. Последний тип поведения был более свойствен тем, кому вымышленный партнер ответил согласием, а не отказом.

Во втором эксперименте участников исследования также попросили оценить, насколько вероятно, что они будут писать, звонить игнорирующему их партнеру или приходить в места, где он бывает. Столкнувшиеся с гостингом чаще хотели вернуться к взаимодействию, а получившие явный отказ с большей вероятностью избегали дальнейших контактов.

Авторы публикации сделали вывод, что гостинг вызывает уникальное переживание — боль, не позволяющую двигаться дальше. Хотя такое поведение партнера не приводило к более сильным негативным эмоциям, чем прямой отказ, оно становилосься причиной более длительной привязанности и неуверенности. Участники экспериментов, которые столкнулись с гостингом, чаще сообщали, что не понимают, на каком этапе находятся их отношения с воображаемым партнером и точно ли они завершились.

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Полина Меньшова 384 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.