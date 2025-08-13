  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Сталинский план реконструкции Москвы

Слушатели узнают о принципах социалистического градостроения.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
27 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

В начале 1931 года в Москве произошел транспортный коллапс, который давно предсказывали эксперты: 6 января весь город встал в одной гигантской пробке — люди не могли доехать до работы ни на трамвае, ни на машине, даже телеги не могли сдвинуться с места. Уже тогда было понятно, что надо срочно решать проблему трафика. Курировать разработку концепции развития Москвы было поручено «железному наркому» Лазарю Кагановичу, который принимал активное участие в проектировании новых улиц, проспектов и линий Московского метрополитена. В 1935 году Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов утвердили постановление «О генеральном плане реконструкции города Москвы», где были сформулированы принципы социалистического градостроения.

Сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев вспомнит об этой концепции и расскажет о том, что удалось реализовать за 90 лет и какие проекты так и остались только на бумаге.

Расписание
27
Среда
Август 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

13 августа, 04:17
Александр Речкин
2
# архитектура
# история
# москва
