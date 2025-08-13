О мероприятии

В начале 1931 года в Москве произошел транспортный коллапс, который давно предсказывали эксперты: 6 января весь город встал в одной гигантской пробке — люди не могли доехать до работы ни на трамвае, ни на машине, даже телеги не могли сдвинуться с места. Уже тогда было понятно, что надо срочно решать проблему трафика. Курировать разработку концепции развития Москвы было поручено «железному наркому» Лазарю Кагановичу, который принимал активное участие в проектировании новых улиц, проспектов и линий Московского метрополитена. В 1935 году Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов утвердили постановление «О генеральном плане реконструкции города Москвы», где были сформулированы принципы социалистического градостроения.

Сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев вспомнит об этой концепции и расскажет о том, что удалось реализовать за 90 лет и какие проекты так и остались только на бумаге.

