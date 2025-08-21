  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
21 августа, 09:00
Рейтинг: +441
Посты: 720

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Фридайвер Витомир Марчич (Vitomir Maričić) из Хорватии погрузился в бассейн отеля «Бристоль» в Опатии, задержал дыхание на 29 минут и три секунды, а затем вынырнул не только живым, но и с новым мировым рекордом Гиннесса.

# дельфины
# люди
# рекорды
Витомир Марчич / © vice
Витомир Марчич / © vice

Мужчина провел под водой без спецоборудования почти полчаса и побил рекорд своего соотечественника Будимира Шобата — почти на пять минут.

Интересно, что он смог провести под водой вдвое больше времени, чем самое продолжительное погружение, зафиксированное у дельфина-афалина.

Прежде чем нырнуть, Маричич 10 минут дышал чистым кислородом, чтобы насытить кровь и подготовить организм к долгому погружению.

