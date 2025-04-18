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6 минут назад
Любовь Соковикова
15

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

3.8

Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.

Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой  – иллюстрация к материалу на Naked Science
Древние люди пережили кратковременный сдвиг магнитного поля в пещерах / © Leonardo Ai / labrujulaverde.com

Впервые о так называемом событии Лашамп — кратковременном изменении магнитного поля в конце последнего ледникового периода — стало известно в 1960-х годов. Считается, что смещение магнитных полюсов привело к всплеску уровня радиоуглерода в атмосфере и повлияло на жизнь на Земле. Правда, как именно, до сих пор с уверенностью сказать нельзя.

В 2021 году ученые предположили, что сильное ионизированное излучение «прожгло» озоновый слой, повлияв на климат. Катаклизм, по мнению этой группы ученых, мог способствовать вымиранию фауны материковой части Австралии и Тасмании, а также сподвигнуть древних людей искать убежище в пещерах. Косвенно эти выводы подтверждает всплеск наскальной живописи около 42 тысяч лет назад.   

Теперь группа геофизиков и антропологов под руководством Агнита Мукхопадхьяя (Agnit Mukhopadhyay) из Мичиганского университета (США), подтвердила эти предположения, создав детальную 3D-реконструкцию магнитного поля Земли во время события Лашамп. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, впервые восстановили «все сразу» — поле, магнитосферу, распределение полярных сияний и зоны проникновения космического излучения, — а затем наложили эту карту на археологические данные.  

Сначала ученые собрали цепочку из трех цифровых моделей и восстановили древнее магнитное поле по геологическим записям. Затем, чтобы рассчитать форму и размер магнитосферы при умеренном солнечном ветре, полученную карту «подключили» к глобальной схеме BATS‑R‑US (предназначена для глобальных симуляций плазмы в околопланетном и межпланетном пространстве). Таким образом геофизики смогли показать, как ослабление магнитного динамо превратило полярные сияния в почти глобальное явление. 

По итогу исследователи заключили, что примерно 41 тысячу лет назад магнитное поле резко «просело» — его сила упала примерно до 10% от нынешней, а северный и южный магнитные полюса за три столетия сместились примерно на 75° от оси вращения. Поскольку ослабленное магнитное поле пропускало на земную поверхность больше космической и солнечной радиации, климат на планете мог существенно измениться. 

Более того, авторы исследования утверждают, что карта «радиационных ворот» почти точно совпала с местом и временем важных культурных рубежей Homo sapiens: всплеском добычи охры (ее использовали как солнцезащитный крем), появлением костяных игл и теплой одежды, массовым освоением пещер и рассветом наскальной живописи.

Интересно, что неандертальцы, проживающие в тех же широтах, но не применяющие подобных технологий, исчезли примерно к 40 000 году до нашей эры. Авторы научной работы отметили, что выявленная корреляция не доказывает непосредственного вымирания неандертальцев из-за события Лашамп, но задает перспективное направление для дальнейших исследований. Тем не менее, открытие получилось статистически впечатляющим.

Выводы работы следует воспринимать с осторожностью, поскольку они противоречат археологическим данным по многим затронутым вопросам. Например, следы изготовления древнейшей меховой одежды датируют 90-120 тысячами лет назад. Скребки, со следами их использования для обработки шкур, стабильно находят на стоянках неандертальцев, причем возраст их много больше, чем у события Лашамп. 

Костяные иглы, чей возраст точно совпадал бы с событием Лашамп науки вообще неизвестны: древнейшие находки датируют 50 тысячами лет назад, а последующие — датами уже менее 40 тысяч лет. Охра начала систематически использоваться людьми не менее 140 тысяч лет назад. А конкретно для неандертальцев самые ранние следы такого рода не моложе 200 тысяч лет. Наконец, массовое обитание в пещерах стало нормой как минимум у ранних неандертальцев задолго до события Лашамп.

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Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
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