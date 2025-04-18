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ПНИПУ
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Пермские разработчики превратили тренировки в источник скидок

4.5

Специалисты Пермского Политеха разработали прототип мобильного приложения, которое будет мотивировать пользователей на тренировку благодаря продуманной встроенной системе машинного зрения. Она отслеживает выполнение упражнений и предлагает бонусную программу, включающую скидки и другие предложения от партнеров за определенный уровень зафиксированной физической активности.

ПНИПУ
# бонусы
# диабет
# приложение
# скидки
# тренировки
# фитнес
Пермские разработчики превратили тренировки в источник скидок – иллюстрация к материалу на Naked Science
Ученые Пермского Политеха разработали приложение для занятий спортом на основе машинного зрения / © egor myznik, unsplash

По данным Всемирной организации здравоохранения, пять милионов смертей в год связаны с гиподинамией (нарушение функций организма из-за снижения двигательной активности). У офисных работников, проводящих более шести часов в день сидя, на 40% выше риск развития диабета второго типа и на 30% — сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные тренировки даже по 20 минут в день снижают эти риски вдвое, улучшают когнитивные функции на 15% и увеличивают продолжительность жизни. Однако не у всех есть возможность, время и мотивация регулярно посещать тренажерные залы. Поэтому фитнес-гаджеты и онлайн-тренировки стали не просто трендом, а необходимостью для здоровья в цифровую эпоху.

Студенты Пермского Политеха разработали прототип мобильного приложения, которое будет мотивировать пользователей на тренировку благодаря продуманной встроенной системе машинного зрения. В прошлом году проект занял 106-е место во всероссийском рейтинге «Топ-1000 университетских стартапов».

Проект осуществлен в рамках гранта по программе «Студенческий стартап IV очереди». На разработку выдано свидетельство.

Одной из основных проблем современности в эпоху цифровизации остается сидячий образ жизни. Согласно ВЦИОМ, систематически тренируются лишь около 38% населения России. Помимо нехватки времени, средств и психоэмоциональных ресурсов, довольно распространенная причина низкой вовлеченности в физическую активность – отсутствие мотивации.

Группа разработчиков Пермского Политеха предложила инновационное решение этой проблемы — мобильное приложение, объединяющее программу лояльности от партнеров и компьютерное зрение для отслеживания упражнений (технология, которая позволяет программе «видеть» и анализировать изображения с камеры). Пользователи выполняют задания (например, приседания или отжимания), которые фиксируются алгоритмами на основе камеры смартфона, и получают за это скидки от партнеров — магазинов, сервисов и кафе.

– Идея проекта возникла еще в школе, когда я занимался на уличных спортивных площадках. Я часто замечал, что молодежи там становится все меньше и меньше. Ребята в окружении хвастались, сколько часов они набирали в компьютерных играх, и мне пришла в голову мысль, что поднимать спортивную мотивацию людей можно через получение скидок на разные товары и услуги. Если у каждого человека будет аккаунт в приложении, которое подсчитывает статистику за тренировки и дарит приятные бонусы, те же подростки вместо того, чтобы соревноваться по часам в видеоиграх, будут соревноваться по часам тренировок, и мир вокруг постепенно начнет оздоравливаться, – рассказывает Ростислав Тюленев, руководитель и генеральный директор проекта, студент кафедры «Разработка газовых и нефтяных месторождений» ПНИПУ. 

На текущий момент в фитнес-индустрии уже применяются технологии машинного зрения, однако существующие спорт-приложения часто не учитывают локальные особенности рынка и не предлагают реальных осязаемых вознаграждений за спортивные достижения.

– Уникальность нашего проекта заключается именно в бизнес-модели, предлагающей бонусы и скидки от партнеров 10, 15 и 20% за выполнение определенных задач. Компьютерное зрение «простраивает» скелет человека по ключевым точкам: локти, колени, кисти, стопы. Правильность выполнения будет контролироваться по сгибанию локтей при отжиманиях и колен при приседаниях. Количество подходов, 30 отжиманий и 50 приседаний, определены нормативом для пользователей 30 лет, поскольку это средний возраст людей, занимающихся спортом. На данном этапе мы разработали MVP приложения (движок с минимальным набором главных функций) и программный модуль для партнеров, обеспечивающий функционал постановки заданий и предоставления скидок, – дополняет Павел Воронов, технический специалист, студент кафедры «Разработка газовых и нефтяных месторождений» ПНИПУ.

Проект зарегистрирован в качестве интеллектуальной собственности программы для ЭВМ SportAchieve Partner. В будущем для обеспечения безопасности выполнения упражнений планируется добавление входной анкеты для определения уровня подготовки пользователя, видеоинструкций, расширение функционала приложения до полноценных тренировок с собственным весом без использования дополнительного инвентаря.

– К проекту привлечено 16 партнеров из различных сфер, среди которых магазины спортивной одежды, полезного питания, атрибутов для фитнеса, скалолазания, а также студия массажа. Планируем выйти на рынок в этом году, расширить блок партнеров до 50 и более, набрать минимум 100 000 пользователей и подключить голосовой помощник, – комментирует Луиза Коногорова, директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста».

Разработка студентов Пермского Политеха совместно с бизнес-инкубатором ПНИПУ может стать новым драйвером цифрового фитнеса в России. Сейчас разработчики исправляют мелкие ошибки в программе, улучшают алгоритм компьютерного зрения и дорабатывают, чтобы выпустить продукт. Он будет доступен во всех популярных магазинах приложений.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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