Люди современного облика жили в Китае еще 45 тысяч лет назад

Авторы нового исследования старых находок считают, что Homo sapiens достиг территории современной КНР на тысячи лет раньше, чем предполагали антропологи.

Ранние представители нашего вида периодически пытались выйти из Африки еще 200 тысяч лет назад. Но, увы, большинство этих попыток были неудачными. Основная экспансия Homo sapiens за пределы Черного континента началась значительно позже.

В Европе сапиенсы освоились примерно 47 тысяч лет назад, а вот их путешествие на Восток оказалось значительно интереснее. Обычно появление в том или ином месте Homo sapiens определяют по находкам его костей. Но все чаще антропологи говорят о том, что настоящим маркером должны быть орудия — технологии раннего верхнего палеолита.

Такие технологии появились в Западной Сибири примерно 45 тысяч лет назад, на Алтае — около 50 тысяч лет назад, а в Северной Монголии — 47 тысяч лет назад. Единственная стоянка с орудиями раннего верхнего палеолита в Китае имеет возраст 40 тысяч лет.

На карте отмечена стоянка Шиюй, а также места находок орудий раннего верхнего палеолита / © Shi-Xia Yang et al.

Международная группа ученых под руководством Франческо д’Эррико (Francesco d’Errico) из Университета Бордо (Франция) повторно исследовала археологический памятник Шиюй на севере Китая. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Стоянка Шиюй находится на дне оврага, под открытым небом. Первоначально ее раскопали в 1963 году. Тогда археологи определили, что в одном из четырех горизонтальных слоев есть следы пребывания человека. Они нашли более 15 тысяч каменных артефактов и тысячи костей животных. Также исследователи обнаружили один фрагмент черепа гоминина, который китайские антропологи идентифицировали как Homo sapiens.

Основательно изучить Шиюй не удалось: в стране происходили беспорядки, приведшие в итоге к Культурной революции в Китае. Часть артефактов позже передали в Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине. Но те, что остались в местном хранилище, включая кость гоминина, были утеряны.

Авторы новой работы провели повторные раскопки стоянки, чтобы определить ее возраст. Они датировали 15 образцов осадочных пород с помощью метода оптически стимулированной люминесценции, а также проанализировали на углерод-14 десять костей и зубов животных. Возраст слоя со следами пребывания людей составляет приблизительно 44 600 лет.

Это означает, что представители нашего вида появились в Китае на пять тысяч лет раньше, чем предполагали ученые. До этого самые ранние следы Homo sapiens — возрастом 40 тысяч лет — находили в пещере Тяньюань.

Находки со стоянки Шиюй / © Shi-Xia Yang et al.

Каменные орудия, обнаруженные на стоянке Шиюй, относятся к технологиям раннего верхнего палеолита. Это наконечники копий и стрел, а также каменные ножи. Интересно, что часть из них хорошо соотносится с индустрией Леваллуа.

Ранее эту технологию связывали только с европейскими неандертальцами. Сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что она могла развиваться в разных независимых и не пересекающихся сообществах. Но авторы работы полагают, что Homo sapiens по пути на Восток могли встретить неандертальцев и обменяться с ними не только генами, но и способами производства каменных орудий.

Как отметили исследователи, в северной части Китая, примерно в 800 километрах от памятника Шиюй, есть стоянки со следами мустьерской культуры, которую ассоциируют с поздними неандертальцами. Но на территории современной КНР до сих ни разу не находили окаменелости этого вида.

Поэтому ученые предполагают, что мустьерские стоянки — временные лагеря неандертальцев, свидетельства их попыток продвинуться на Восток. Кто им помешал — не ясно. Но это вполне могли быть обитатели стоянки Шиюй и их родственники. Судя по каменным орудиям, а также находкам в том же слое костей и зубов различных животных, Homo sapiens успешно охотились на крупных копытных, включая лошадей.

Авторы работы обратили внимание на то, что некоторые орудия сделаны из обсидиана — материала, которого нет в окрестностях стоянки. Ученые определили место происхождения обсидиана: в Китай его принесли с территории Приморского края, то есть он проделал путь примерно в тысячу километров. Они предположили, что это свидетельствует о развитой системе обмена между человеческими сообществами на Востоке. И значит, эти сообщества оказались более сложными и развитыми, чем считали ранее.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.