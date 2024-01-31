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Только что
Алиса Гаджиева
2

Антропологи узнали, когда люди перешли через Альпы

4.7

Появление Homo sapiens в холодных северных широтах произошло за несколько тысяч лет до исчезновения там неандертальцев.

Антропология
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# анализ ДНК
# анализ стабильных изотопов
# археология
# генетика
# каменные орудия
# миграции человека
# палеолит
# химия
анализ ДНК
Авторы исследования изучили тысячи фрагментов костей животных и людей из слоя возрастом 45000 лет / © Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Когда ранние группы Homo sapiens пришли в Европу, там было не безлюдно. Как минимум 200 тысяч лет назад континент начали осваивать их дальние родственники — неандертальцы. И если первый выход людей современного облика из Африки окончился плачевно, то вторая попытка удалась: они вполне прижились в Европе, где одновременно с этим вымерли Homo neanderthalensis.

Границу между средним и верхним палеолитом обычно связывают именно с этими событиями — широким расселением Homo sapiens и параллельным исчезновением неандертальцев. Так как костных останков древних представителей обоих видов не так уж много, ориентироваться приходится на коллекции каменных орудий.

Пещеру Ильзенхёле (Ранис, Германия) начали раскапывать еще в первой половине прошлого века. Была собрана коллекция каменных орудий и большое число костных окаменелостей. Состояние фрагментов костей не дало возможность ученым того времени определить, кому они принадлежали.

вход в пещеру
Вход в пещеру Ильзенхёле у замка Ранис / © Tim Schüler TLDA

Но из сравнительного анализа орудий исследователи сделали вывод, что в пещере жили неандертальцы. Дело в том, что там обнаружили двусторонние листовидные наконечники, которые отнесли к индустрии линкомбьен-ранис-ежмановице. Такие артефакты встречаются на стоянках по северу Европы, от Польши и до Британии. Их связывали с неандертальцами или же с людьми современного облика, пересекавшимися с ними.

В 2016-2022 годах международная группа исследователей продолжила раскопки Ильзенхёле. Кроме того, ученые с помощью современных методов повторно проанализировали окаменелости, найденные во время первых раскопок. Статья с результатами их работы опубликована в журнале Nature. А в журнале Nature Ecology & Evolution размещены две статьи (1,2), в которых авторы более подробно рассказали о сделанных открытиях.

археологические раскопки
Интересующий ученых слой находится на глубине восемь метров от поверхности / © Marcel Weiss

В процессе раскопок археологи смогли точно определить слой, где находились орудия индустрии линкомбьен-ранис-ежмановице. Ниже него (то есть в более древнем слое) они нашли мустьерские артефакты — эту культуру связывают с неандертальцами. Выше же обнаружили предметы ориньякской культуры кроманьонцев. Радиоуглеродное датирование определило возраст слоя: 45-47,5 тысячи лет.

Кроме каменных наконечников, исследователи нашли значительное число костных окаменелостей. Эти кости были сильно раздроблены, поэтому не удалось морфологически определить их хозяев. Ученые использовали белки, выделенные из фрагментов костей, для идентификации животных и человеческих останков.

микролиты
Каменные орудия индустрии линкомбьен-ранис-ежмановице / © Josephine Schubert, Museum Burg Ranis

Оказалось, большую часть времени пещера служила пристанищем всяким хищникам: там жили гиены и впадали в спячку пещерные медведи. Но иногда в Ильзенхёле обитали люди: на некоторых костях оленей исследователи обнаружили следы разделки каменными орудиями.

Анализ ДНК человеческих окаменелостей показал, что абсолютно все они относятся к Homo sapiens. Авторы исследования посчитали это хорошим подтверждением ранее высказанной гипотезы, что индустрия линкомбьен-ранис-ежмановице связана с людьми современного облика. Получается, что Homo sapiens перешли Альпы, достигли севера Европы и широко расселились там 45 тысяч лет назад. Новая картина колонизации континента в корне меняет наши прежние представления об этом периоде.

Ученые провели анализ зубов и костей животных на стабильные изотопы, чтобы понять климатические условия и среду обитания, с которой сталкивались первопроходцы Homo sapiens в окрестностях Ильзенхёле. Они пришли к выводу, что в период, который относится к слою с находками орудий линкомбьен-ранис-ежмановице, там преобладали холодный континентальный климат и открытые степные ландшафты, похожие на те, которые сегодня встречаются в Сибири или Северной Скандинавии.

Это, по мнению авторов работы, показывает, что даже самые древние группы Homo sapiens, расселившиеся по Евразии, уже обладали определенной способностью адаптироваться к столь суровым климатическим условиям. Возможно, холодные степи с большими стадами хищных животных были более привлекательной средой для этих человеческих групп, чем считалось ранее.

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Антропология
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# анализ ДНК
# анализ стабильных изотопов
# археология
# генетика
# каменные орудия
# миграции человека
# палеолит
# химия
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