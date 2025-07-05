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Александр Березин
30

Неандертальская жертва каннибалов оказалась веганом

❋ 4.6

Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.

Антропология
# антропология
# неандертальцы
# питание
Фигура неандертальца в музее / © Wikimedia Commons

Археологи, часто сталкивающиеся с древними черепами, хорошо знает, что скотоводы, редко употребляющие растительную пищу, и, тем более, охотники-собиратели оставляют черепа со здоровыми зубами. На несколько десятков образцов из одной эпохи у скотоводов может быть один случай кариеса, у охотников (из Homo sapiens) вероятность как минимум не выше.

Интересно, что из этнографических материалов следует: подобная закономерность сохраняется даже в случае, когда люди сталкиваются с богатой сахаром едой. Например, охотники-собиратели хадза из Танзании в сезоны, неблагоприятные для охоты, могут получать до 80 процентов калорий от меда и все же не страдать от кариеса почти никогда (кроме, разумеется, тех из них, что перенял цивилизованный образ жизни).

Теперь группа исследователей из Испании попробовала найти следы кариеса у зубов 13 неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон, на северо-западе страны. Согласно более ранним работам, стали жертвой неизвестных каннибалов, вероятно, убивших и затем съевших их. По современным оценкам это случилось 49 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликовали в American Journal of Biological Anthropology.

Только у одного человека из 13 (и только на одном зубе из более чем 200 сохранившихся) удалось найти следы кариеса — и то довольно умеренные, одно отверстие диаметром около 0,3 миллиметра. Вокруг него была снижена концентрация кальция и фосфора, типичные для бактериальной деградации зубной ткани. Анализ зубного налета и зубного камня показал, что при жизни этот мужчина средних лет питался в основном крахмалистой растительной пищей.

ДНК, найденная в зубном камне, содержала следы грибов, кедровых орехов и мха. Но вот генетического материала животных там не нашли. То есть при жизни неандерталец закрывал потребности в белке за счет грибов и некоторых видов растительной пищи, что в общем-то довольно непросто. Кроме того, в зубном камне обнаружили ДНК Streptococcus mutans, типичной бактерии, связанной с кариозным поражением зубов.

Зуб со следами кариеса (показаны стрелкой) / © Almudena Estalrrich et al.

Авторы работы подчеркнули, что нельзя списывать факт наличия у него умеренного кариеса одного из зубов на растительную пищу. На зубах также есть следы их использования для какой-то инструментальной деятельности (возможно, в изготовлении одежды или каких-то некаменных инструментов). Это может привести к образованию микротрещин, откуда легче начинается кариес. То есть природа кариеса у этого неандертальца — седьмого представителя этого вида со следами такого заболевания — мультифакторная.

Кроме того, исследователи напомнили, что все шесть более ранних находок кариозных зубов неандертальцев сделаны в зонах, где в период проживания там этого вида росли леса и было сравнительно тепло. В подобных условиях в Европе часто встречается растительная пища и грибы. Собирать их бывает проще, чем охотиться, особенно если поблизости нет крупных травоядных. Напротив, в пещерах, где, судя по зубам, неандертальцы питались в основном мясом, следов кариеса у них на зубах не нашли.

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Александр Березин
710 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Антропология
# антропология
# неандертальцы
# питание
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