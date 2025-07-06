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Неандертальцы кипятили измельченные кости ради жира
Анализ остатков как минимум 172 крупных млекопитающих — лошадей, быков и оленей, — обнаруженных во время раскопок в районе природного ландшафта Ноймарк-Норд (Германия), показал, что 125 тысяч лет назад неандертальцы систематически извлекали из них костный жир — важный источник калорий в условиях ограниченного доступа к пище.
Известно, что представители нашего рода применяли огонь около 400 тысяч лет назад, то есть до появления Homo sapiens. На это указали раскопки, проведенные на открытой в 1980-х годах стоянке Ноймарк-Норд (земля Саксония-Анхальт): результаты исследования, о котором Naked Science рассказывал в 2021 году, показали, что древние люди населяли эту местность еще в раннем палеолите.
Теперь авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, сообщили об обнаружении в этом регионе плотной концентрации костных фрагментов и кремневых артефактов. Международная группа археологов под руководством Лутца Киндлера (Lutz Kindler) из Центра археологии имени Лейбница (Германия) провела раскопки на участке NN2/2B площадью 50 квадратных метров, который в древности находился на берегу мелководного озера. В общей сложности здесь нашли более 118 тысяч костных фрагментов, большинство — размером менее трех сантиметров.
Анализ показал, что фрагменты принадлежат как минимум 172 крупным млекопитающим, в основном лошадям (56 особей), быкам (Bos primigenius, 45) и оленям (54). При этом почти на половине костей были следы резки, скобления и ударов — характерные признаки разделки туш, извлечения костного мозга и жира из губчатых тканей. Для дробления костей, судя по всему, использовалось множество тяжелых камней — наковален и ударников, а древесный уголь и обожженные кости указали на использования огня.
Исследователи заключили, что проживавшие вблизи озера неандертальцы вытапливали жир способом, схожим с изготовлением костного масла, который, как считалось ранее, применялся в позднем палеолите и последующих эпохах. Лутц и его коллеги отметили, что к «кухне» приносили не целые туши, а отобранные части, содержащие наибольшее количество внутрикостных жиров. Это свидетельствует о способности к планированию и знании питательной ценности разных частей тела животных.
Судя по всему, неандертальцы пользовались временными хранилищами (тайниками), где копили жиросодержащие кости, чтобы впоследствии переработать их у воды — с использованием огня и, вероятно, кипячения. Хотя прямых доказательств варки костей исследователи не нашли, на это указали наличие угля, обожженных фрагментов и термически измененных орудий. Анализ остатков также показал, что охота велась в течение всего года, а следы обработки на костях медведей и волков могут указывать на использование не только мяса, но и шкур.
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