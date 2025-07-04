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Сегодня, 18:56
Александр Березин
8

Российский ученый усовершенствовал оценку возраста по черепу

❋ 4.6

И в антропологии, и в судебной медицине важно оценивать возраст по скелетным останкам с высокой точностью. Проблема в том, что «старение» скелета у людей с разным образом жизни, гормональным фоном и наследственностью сильно отличается. Исследователь из Кунсткамеры предложил новый способ решения этого вопроса.

Антропология
# антропология
# Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)
# черепа
Справа череп человека 16 лет, слева — мужчины 66 лет. У второго шов между теменными костями частично зарос, но, несмотря на это, при датировании традиционными методами получалась ошибка, его возраст занижался. Новая методика позволяет избегать подобного / © Пресс-служба Российского научного фонда, Иван Широбоков

Когда кто-то находит скелет или череп человека, определить возраст — одна из основных задач. Если кости принадлежат человеку из палеолита, антропологам хотелось бы знать, в каком возрасте он умер. Это важно, потому что в современном обществе охотников-собирателей многие доживают до 70 и более лет, а вот скелетов с признаками такого же возраста из каменного века немного. Судебная медицина тоже нуждается в точности с возрастом: скелет, найденный в лесу, надо как-то сличать с пропавшими людьми, а не зная возраст, сделать это сложно.

В теории признаков возраста в костях немало. При рождении у человека еще не срослись части черепа, близко к затылку остается так называемый родничок. Определенный износ с возрастом могут получать позвонки и так далее. Но на практике у одних людей сращивание тех же костей черепа завершается к среднему возрасту, а у кого-то — только при выходе на пенсию. Все это повышает вероятность нежелательных ошибок.

Иван Широбоков из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) создал усовершенствованный метод определения возраста смерти человека по черепу. Его научная работа опубликована в журнале «Вестник археологии, антропологии и этнографии», на исследование обратил внимание сайт «Вокруг света».

Ученый отметил, что наиболее перспективным в этом смысле остается череп. Если износ суставов заметно зависит не только от возраста, но и от ряда заболеваний и других факторов, то зарастание швов черепа все же несколько менее вариабельно. Сращение черепных швов соединительной тканью тоже имеет свои проблемы, уже упомянутые выше.

Однако при оценке возраста по швам черепа можно использовать алгоритм, снижающий долю ошибок. Широбоков разработал его, использовав машинное обучение на нескольких группах черепов (всего до тысячи), чей возраст предварительно был точно оценен антропологами-людьми с учетом дополнительных факторов. Последовавшее тестирование такого алгоритма на 130 черепах из коллекции Кунсткамеры (чей возраст был известен по письменным источникам, что позволяло провести сверку) показало точность более высокую, чем у других методов.

Автор отметил, что новый метод принципиально применим не только к оценке возраста по степени сращения черепных швов, но и к определению возраста по другим частям скелета. Это важно, поскольку череп сохраняется далеко не всегда (хотя в норме и лучше других костей скелета).

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Александр Березин
709 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Антропология
# антропология
# Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)
# черепа
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