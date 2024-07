Имена людей повлияли на их внешность

Проверить, влияет ли внешность на имя человека, или, скорее, наоборот, взялась группа израильских ученых из Еврейского университета в Иерусалиме и Университета имени Райхмана. Их работу недавно опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели серию экспериментов с людьми и тесты с применением системы машинного обучения. На первых двух этапах, в которых участвовали 193 и 363 человека, в том числе взрослые и дети 8-12 лет, ученые просили испытуемых по фотографиям лиц людей, среди которых были детские и взрослые, определить, как их зовут, выбрав из предложенных вариантов имен.

В результате оказалось, что испытуемые из обеих возрастных групп довольно часто правильно соотносили лица взрослых с их именами, причем число верных ответов превышало уровень случайного угадывания. Во время эксперимента с детскими фото участники гораздо реже указывали правильное имя человека на изображении.

Ученые расценили результаты как подтверждение своей гипотезы об эффекте «самоисполняющегося пророчества», согласно которой лицо человека с течением продолжительного периода времени меняется, приобретая схожие черты с людьми, носящими такое же имя.

Далее авторы новой научной работы привлекли искусственный интеллект. С помощью системы машинного обучения они проанализировали большой массив данных с изображениями лиц людей и их именами. В итоге выяснилось, что у носящих одинаковые имена больше схожих черт, чем у тех, кого зовут по-разному. Как и в предыдущей серии экспериментов, этот эффект прослеживался только у взрослых, но не у детей.

Наконец, чтобы убедиться, что изменения, из-за которых внешность человека начинает больше соответствовать его имени, происходят не только в результате биологического старения, но и под влиянием социального аспекта, ученые устроили еще одну проверку.

С помощью цифровой обработки они «состарили» детские фотографии из первой серии тестов так, чтобы люди на них выглядели взрослыми. Полученные изображения смешали с фото реальных взрослых, а затем предложили испытуемым определить, как зовут этих людей. Если имена реальных взрослых участники указывали правильно с вероятностью выше уровня угадывания, то с искусственно состаренными лицами верные «попадания» чаще были случайными.

Кроме того, как и на предыдущем этапе, обработанные изображения загрузили в систему машинного обучения. В этот раз внешняя схожесть тезок оказалась менее выраженной, чем когда ИИ анализировал фотографии реальных взрослых. Это подтвердило важную роль социального аспекта, так как в противном случае у людей с одинаковыми именами на искусственно состаренных фото было бы больше общих черт.

«Все пять экспериментов свидетельствуют в пользу идеи о том, что в основе связи между именами и чертами лица людей лежит механизм самоисполняющегося пророчества. То есть по крайней мере отчасти внешность меняется со временем под воздействием стереотипов и ожиданий, связанных с социальной меткой — именем, данным в начале жизни», — заключили исследователи.

